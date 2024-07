Trang 163 đưa tin Trần Nghiên Hy và đàn em kém 19 tuổi Châu Kha Vũ đang tham gia dự án Thư Kích Hồ Điệp, khởi quay hồi cuối tháng 6. Khoảng cách tuổi của cả hai quá lớn, thậm chị bị chê cười là "tình mẹ - con", thế nhưng khi những hình ảnh hậu trường của phim được tiết lộ, công chúng không khỏi ngạc nhiên với nhan sắc trẻ trung như bị thời gian bỏ quên.

Khán giả không tin Trần Nghiên Hy đã bước sang tuổi 41

Trong phim, Trần Nghiên Hy vào vai một người phụ nữ đã ly hôn, nảy sinh tình cảm với chàng trai kém tuổi hơn do nam diễn viên Châu Kha Vũ đóng. Bộ phim khởi quay vào thời điểm Trần Nghiên Hy đang vướng tin ly hôn với Trần Hiểu sau 8 năm chung sống, do đó, dự án được chú ý hơn mức bình thường so với danh tiếng của hai diễn viên chính.

Theo 163, vài năm qua Trần Nghiên Hy chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai nhỏ. Các dự án cô tham gia không đạt thành công như mong đợi khiến danh tiếng của ngôi sao Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi giảm sút. Tuy nhiên, Trần Nghiên Hy luôn được khen ngợi vì ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ trên khuôn mặt.

Hình ảnh thực của Trần Nghiên Hy trong sự kiện chưa qua chỉnh sửa. Làn da căng mịn của cô khiến khán giả ngưỡng mộ

Trần Nghiên Hy trẻ hơn đàn em Vạn Bằng, vốn kém cô 13 tuổi

Nguồn tin so sánh Trần Nghiên Hy với các đàn em như Cao Diệp (sinh năm 1987) và Vạn Bằng (1996) khi họ tham gia sự kiện cùng nhau, nữ diễn viên họ Trần đều dễ dàng đánh bại đồng nghiệp nhờ nhan sắc hack tuổi quá đỉnh.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là ca sĩ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được gọi là "nữ thần học đường" nhờ thành công của bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi (2011). Nhờ vai diễn Thẩm Giai Nghi, Trần Nghiên Hy còn được đề cử Ảnh hậu tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 48.

Trần Nghiên Hy được đánh giá là người đọc có học thức cao, xuất thân danh giá. Cô tốt nghiệp Đại học Nam California tại Hoa Kỳ. Năm 2007, Trần Nghiên Hy lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất nổi tiếng Sài Trí Bình - người đã lăng xê thành công nhóm F4, Từ Hi Viên, Dương Thừa Lâm và nhiều ngôi sao Đài Loan khác.

Năm 2014, Trần Nghiên Hy đóng cặp với Trần Hiểu trong Thần Điêu Đại Hiệp, sau đó cả hai nhanh chóng xác nhận hẹn hò và kết hôn vào năm 2016. Tuy nhiên, trong 8 năm qua, hôn nhân của họ luôn bị cho là có rạn nứt và thường xuyên có tin đồn ly hôn.