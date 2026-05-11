Lâu rồi Hàn Quốc mới có phim xuyên không hài điên đảo: Nữ chính quậy banh thế kỷ 21, cười không ngậm được mồm

Chỉ sau hai tập phát sóng, bộ phim mới của đài SBS mang tên My Royal Nemesis đã nhanh chóng trở thành hiện tượng bàn luận trên mạng xã hội châu Á. Không chỉ leo thẳng lên vị trí top 1 Netflix Việt Nam sau đúng một ngày ra mắt, tác phẩm còn ghi nhận mức tăng rating đầy khả quan khi từ 4,1% ở tập đầu vọt lên 5,4% ở tập 2, với thời điểm cao nhất chạm mốc 12,13%. Dù phát sóng cùng thời điểm với Perfect Crown của IU, bộ phim vẫn thu hút lượng lớn khán giả trẻ nhờ thiết lập khác biệt xoay quanh cuộc đối đầu giữa một “ác nữ Joseon” và một tài phiệt thời hiện đại.

Tâm điểm của bộ phim chính là màn lột xác đầy duyên dáng của Lim Ji Yeon. Sau hàng loạt vai phản diện gây ám ảnh trên màn ảnh Hàn, nữ diễn viên tiếp tục phát huy thế mạnh trong hình tượng “ác nữ”, nhưng lần này lại mang màu sắc hài hước và tưng tửng hơn hẳn. Cô vào vai Kang Dan Shim, một phi tần khét tiếng thời Joseon bị hàm oan rồi ban chết bằng rượu độc. Sau biến cố đó, linh hồn cô bất ngờ xuyên không tới năm 2026 và nhập vào thân xác của nữ diễn viên vô danh Shin Seo Ri. Từ đây, hành trình sinh tồn giữa xã hội hiện đại của một người phụ nữ cổ đại chính thức bắt đầu.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của My Royal Nemesis nằm ở cách bộ phim khai thác cú sốc văn hóa giữa hai thời đại bằng nhịp kể cực kỳ duyên dáng. Nhân vật Shin Seo Ri vừa đáng thương vừa buồn cười khi liên tục xem ô tô là “yêu thuật”, loạng choạng vì giày cao gót hay phản ứng đầy khoa trương trước những điều bình thường của thế kỷ 21. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngơ ngác ấy lại là một “ác phi” thông minh, sắc sảo và cực kỳ biết cách sinh tồn.

Trong tập 2 phát sóng ngày 9/5, nhân vật của Lim Ji Yeon thực sự “quậy tung” thời hiện đại bằng hàng loạt tình huống khiến khán giả cười nghiêng ngả. Từ việc bá đạo xử lý kẻ quay lén trong khu trọ, dẹp yên hàng xóm khó tính cho tới màn bóc phốt viral trên mạng xã hội tạo ra meme “Hi tần nhập xác”, Shin Seo Ri nhanh chóng trở thành nhân vật gây sốt. Đặc biệt, chuỗi phân cảnh livestream bán hàng được xem là “mỏ vàng” hài hước của phim. Nhờ kỹ năng dùng dao điêu luyện học từ ngự thiện phòng, cô bán sạch dao làm bếp chỉ trong thời gian ngắn. Chưa dừng lại ở đó, Shin Seo Ri còn khiến mọi người sửng sốt khi nói tiếng Trung lưu loát để quảng bá giáo trình học tập, sau đó biểu diễn võ thuật để bán hết veo nước vitamin, trực tiếp trở thành “gương mặt vàng” chuyên quét sạch kho hàng của kênh bán hàng trực tuyến.

Không chỉ ghi điểm bằng yếu tố giải trí, My Royal Nemesis còn hấp dẫn nhờ tuyến tình cảm “oan gia ngõ hẹp” giữa nữ chính và Cha Se Gye do Heo Nam Jun thủ vai. Một bên là ác phi từng sống giữa chốn quyền mưu cung đình, một bên là tài phiệt lạnh lùng tin tuyệt đối vào sức mạnh đồng tiền. Cả hai liên tục va chạm, đấu khẩu và giằng co quyền lực trước khi dần bị đối phương thu hút. Mối quan hệ “cả hai đều không phải người tốt” này được khán giả Hàn đánh giá là mới lạ và có sức hút đặc biệt, tạo nên kiểu “tình yêu điên rồ” vừa căng thẳng vừa hài hước.

Càng về cuối tập 2, bộ phim càng mở rộng yếu tố định mệnh kéo dài suốt 300 năm. Đúng lúc Cha Se Gye bắt đầu rung động trước Shin Seo Ri, nhân vật Choi Moon Do do Jang Seung Jo thủ vai bất ngờ xuất hiện. Điều đáng sợ là anh sở hữu gương mặt giống hệt kẻ từng hại chết cô ở kiếp trước. Đồng thời, phim cũng hé lộ người từng cứu Shin Seo Ri cách đây 300 năm lại có ngoại hình giống Cha Se Gye, khiến mối quan hệ giữa ba nhân vật càng trở nên rối rắm và bí ẩn.

Một trong những lý do giúp bộ phim gây chú ý mạnh là sự cân bằng giữa yếu tố hài hước và thông điệp xã hội. Bên dưới lớp vỏ rom-com xuyên không đầy náo nhiệt, tác phẩm vẫn khéo léo cài cắm những ẩn dụ về quyền lực, sự phân chia giai cấp và quá trình con người bị biến dạng bởi tham vọng. Hình tượng tài phiệt hiện đại đối lập với chế độ phong kiến Joseon tạo nên sự liên kết thú vị, đặt ra câu hỏi liệu cái ác là bản chất hay chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh.

Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Han Tae Seop của Stove League cùng biên kịch Kang Hyun Joo, dự kiến kéo dài 14 tập. Trong đó, Lim Ji Yeon được xem là “linh hồn” của toàn bộ tác phẩm khi phải liên tục chuyển đổi giữa khí chất sắc lạnh của một phi tần cổ đại và vẻ vụng về, quật cường nơi hiện đại.

Trên các diễn đàn Hàn Quốc, phản ứng dành cho My Royal Nemesis hiện vô cùng tích cực. Nhiều khán giả nhận xét phim “đúng kiểu hài cuối tuần cần có”, “xem cùng gia đình rất cuốn” hay “rating chắc chắn còn tăng nữa”. Không ít người đặc biệt khen ngợi visual của Lim Ji Yeon đẹp như “xé sách bước ra”, trong khi chemistry giữa cô và Heo Nam Jun được đánh giá là vừa toxic vừa gây nghiện. Với đà tăng trưởng hiện tại, My Royal Nemesis đang được xem là một trong những “hắc mã” đáng chú ý nhất màn ảnh Hàn tháng 5 năm nay.

Phản hồi của netizen:

- Bà phi này thú vị nè, bả có cái background khủng vậy nên cũng không quá bất ngờ khi bả có thể thích nghi nhanh. Nói chung là chinh chiến chốn hậu cung mà, nên ý chí sinh tồn của bả cao. Cơ mà phim cũng không bị đẩy nhanh quá, nguyên khúc đầu bả cũng bấn loạn khi không biết mình ở đâu. Mà phim hài thiệt luôn, cười chết khúc ông bả lấy bông giả đánh lộn ngoài đường ghê!

- Trộm vía mặt nam nữ chính đúng kiểu búng ra phản diện. Nam chính mặt cũng phản diện không kém. Ngày xưa chị này bị chê là diễn đơ như “cây cơ”, mà giờ bả quá xuất sắc rồi, không thể bỏ qua phim nào của bả luôn.

- Cái khúc nam chính hung tàn tự nhận mình là “quái vật tư bản” thì bị nữ chính đạp giò, thế là ổng lết lết bỏ chạy như con cún què, làm tôi cười bệnh luôn á!

- Mê cái nết diễn duyên hết phần thiên hạ, đâu ra đấy, coi cười điên luôn. Hy vọng kịch bản giữ vững phong độ tới cuối phim, rating trên 10% cho em mừng!

- Mỏ bả hỗn dễ sợ luôn, trông cái mỏ của cổ có vẻ sẵn sàng rap diss ba ngày ba đêm không nghỉ.

- Coi đoạn đánh nhau cười điên, mặt nam nữ chính búng ra phản diện vậy mà hợp vibe dữ luôn. Cái nết cũng ngang ngửa chị sếp bên Thanh Tra Bí Mật. Ưng ưng ưng!

nguồn: Soompi

Ngọc Hà