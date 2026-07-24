Lâu lắm mới thấy phim Hàn quá hay khiến nhà đài đổi giờ chiếu: Xuất sắc hơn cả nguyên tác, chỉ ước dài 100 tập

Agent Kim Reactivated đang chứng minh sức hút mạnh mẽ khi bước vào chặng nước rút. Không chỉ liên tục tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, bộ phim còn ghi nhận thành tích ấn tượng về rating và hiệu ứng thương mại, trở thành một trong những tác phẩm Hàn Quốc nổi bật nhất thời điểm hiện tại.

Theo lịch phát sóng, hai tập cuối của Agent Kim Reactivated sẽ lần lượt lên sóng vào các ngày 25/7 và 26/7. Việc bộ phim sắp khép lại khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người chia sẻ rằng họ vẫn chưa sẵn sàng nói lời chia tay với hành trình của đặc vụ Kim cùng những nhân vật đã gắn bó suốt thời gian qua. Thậm chí có người còn bình luận vui rằng ước gì phim dài 100 tập thì tốt.

Tập cuối của Agent Kim Reactivated sẽ dài hơn thường lệ 5 phút (ảnh: SBS).

Hiểu được tình cảm mà người xem dành cho tác phẩm, SBS đã quyết định gửi tới khán giả một món quà tri ân đầy ý nghĩa. Cụ thể, tập cuối sẽ được phát sóng sớm hơn 5 phút, trong khi giờ kết thúc vẫn được giữ nguyên. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm thời lượng để khán giả tiếp tục đồng hành cùng bộ phim.

Con số 5 phút thoạt nhìn có vẻ không quá lớn, nhưng trên một đài truyền hình hàng đầu như SBS, nơi mỗi phút phát sóng đều có giá trị rất cao về mặt thương mại và quảng cáo, quyết định này được xem như minh chứng cho sự ưu ái mà SBS dành cho Agent Kim Reactivated, đồng thời cho thấy nhà đài đánh giá rất cao sức hút cũng như giá trị mà bộ phim mang lại.

Một vài hình ảnh được nhà đài nhá hàng trước thềm tập 9 (Ảnh: SBS)

Ảnh: SBS

Ảnh: SBS

Ngoài ra, cho những ai chưa biết thì Agent Kim Reactivated sẽ phát sóng 2 tập đặc biệt, thay vì chỉ 1 tập như kế hoạch ban đầu. Động thái này càng khiến người hâm mộ hào hứng, bởi họ sẽ có thêm cơ hội gặp lại dàn diễn viên và khám phá những câu chuyện hậu trường thú vị sau thành công của bộ phim.

Agent Kim Reactivated xoay quanh câu chuyện về một cựu đặc vụ từng trải qua nhiều lần vào sinh ra tử, nay đã rút chân khỏi quá khứ để có cuộc sống bình yên bên cô con gái Min Ji. Thế nhưng, việc cô bé mất tích đầy bí ẩn buộc phải dấn thân vào nguy hiểm, bất chấp nguy cơ bại lộ thân phận. Nhiều thế lực khác nhau cùng săn đuổi đặc vụ Kim, nhưng may mắn là anh cũng có những người đồng đội tuyệt vời bên cạnh.

Hành trình của Agent Kim Reactivated chuẩn bị đi đến chặng cuối. Lúc này, rất nhiều khán giả đang mong chờ cái kết thật viên mãn, cũng như thông tin về mùa 2. Ảnh: Hancinema

Phim ghi điểm nhờ kịch bản hấp dẫn, những màn hành động mãn nhãn, các pha đấu trí căng thẳng xen lẫn một chút yếu tố hài hước duyên dáng. Đặc biệt, tác phẩm này có những thay đổi khác với nguyên tác trong cách xây dựng nhân vật phản diện cũng như bẻ lái nội dung ở các tập cuối. Dẫu vậy, những thay đổi này được đánh giá là khiến phim càng trở nên hấp dẫn hơn.

Về diễn xuất, màn thể hiện của So Ji Sub trong vai nam chính nhận được vô số lời khen. Anh không chỉ giữ vững phong độ ngoại hình, mà khả năng khắc họa nội tâm nhân vật cũng như khả năng thể hiện các cảnh hành động cũng phải nói là tuyệt đỉnh. Bên cạnh đó, các thành viên khác trong dàn cast như Choi Dae Hyun, Yoon Kyung Ho, Joo Sang Wook, Son Na Eun hay nữ tân binh trẻ Seo Su Min...cũng được đánh giá rất cao.

Hiện tại, Agent Kim Reactivated đã bước vào tuần phát sóng chính thức cuối cùng. Điều mà đông đảo khán giả mong chờ nhất lúc này không chỉ là một cái kết thỏa mãn, mà còn là thông báo về mùa 2. Với những thành tích nổi bật về rating, độ phủ truyền thông và sự yêu mến từ người xem, nhiều người tin rằng hành trình của Agent Kim Reactivated vẫn còn rất nhiều câu chuyện đáng để tiếp tục khai thác trong tương lai.

Thu Phong

nguồn: Naver, SBS