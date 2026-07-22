Phim Hàn mới chiếu đã gây bão toàn cầu: Nữ chính không dị đời không nể, xem mà cười sảng hồn

Ngay từ khi mới công bố dự án Spooky in Love ( Ma Quái Trong Tình Yêu ), cộng đồng mọt phim đã đứng ngồi không yên trước màn kết hợp vô cùng hứa hẹn của cặp đôi Park Eun Bin và Yang Se Jong. Không ngoài dự đoán, chỉ sau 2 tập phim đầu tiên lên sóng, tác phẩm đã lập tức tạo nên một cơn sốt bùng nổ trên toàn cầu.

Theo báo cáo số liệu mới nhất trên nền tảng Netflix ngày 21/07/2026, Spooky in Love đã xuất sắc chễm chệ ở vị trí top 2 toàn cầu với điểm số cao ngất ngưởng (516 điểm), bám sát nút bom tấn I Will Find You. Bên cạnh đó, phim còn cho ghi nhận mức rating khởi đầu ổn định và có phong độ tăng trưởng gần gấp đôi sau 1 đêm. Cụ thể, tập 1 của phim mở màn nhẹ nhàng với mức rating 3.0% toàn quốc, nhưng đến tập 2 đã ghi nhận cú nhảy vọt lên hẳn 5.3%.

Nói đến thành công ở điểm khởi đầu của Spooky in Love chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Park Eun Bin - nàng tắc kè hoa bách biến có gu chọn kịch bản độc lạ nhất nhì showbiz Hàn. Sở hữu visual ngọt ngào, chuẩn ngọc nữ nhưng mỹ nhân họ Park lại nói "không" với những lối mòn an toàn như vai tiểu thư sang chảnh, mít ướt hay nàng thơ ngôn tình. Cô khiến khán giả ngả mũ thán phục khi chinh phục toàn vai diễn quái chiêu, từ giả trai làm vua trong The King's Affection, nữ luật sư tự kỷ thiên tài trong Extraordinary Attorney Woo, cô nàng diva bị dạt hoang đảo trong Diva Của Đảo Hoang cho đến cô nàng mắc bệnh tim lập dị lập ra Biệt Đội Siêu Khờ. Càng là vai dị, vai khó, Park Eun Bin lại càng chứng minh được thực lực diễn xuất của mình.

Đến với Spooky in Love, cô nàng khiến dân tình bất ngờ vì tạo hình "slay" hết nước chấm chưa từng thấy trước đây. Vào vai Cheon Yeo Ri - một nữ thừa kế tập đoàn tài phiệt kiêm CEO khách sạn hạng sang, Park Eun Bin khoác lên mình những bộ cánh thời thượng, toát ra thần thái chuẩn quý cô giàu có. Thế nhưng, dù bên ngoài có sang chảnh, quyền lực đến đâu thì người xem vẫn phải cười thành tiếng vì hệ điều hành bất ổn của nhân vật này. Vì sở hữu khả năng nhìn thấy ma và lời nguyền "ai chạm vào tay cũng sẽ thấy ma theo", nàng tài phiệt luôn phải đeo găng tay đen và sống tách biệt, tự cô lập chính mình bằng những hành động kỳ quặc, tạo nên vô số tình huống dở khóc dở cười.

Đóng cặp cùng Park Eun Bin lần này là Yang Se Jong trong vai Ma Kang Wook - một anh chàng công tố viên cực kỳ nhiệt huyết, chuyên điều tra các vụ án hóc búa nhưng lại có một điểm yếu chí mạng là nhát ma tột độ. Chính sự đối lập này đã kéo hai con người xa lạ lại gần nhau qua những giây phút vừa éo le, vừa ngọt ngào.

Nội dung của Spooky In Love xoay quanh hành trình nam nữ chính vô tình va vào đời nhau, cùng hợp tác giải quyết các vụ án tâm linh siêu nhiên. Từ những cú chạm tay bắt buộc để "mượn dị năng" nhìn thấy linh hồn, chàng công tố viên nhát chết và nàng tiểu thư hệ tâm linh đã tạo nên một phản ứng hóa học vừa ngọt ngào, vừa lầy lội, cuốn hút trên từng phút.

Nguồn: Soompi