Mỹ nhân đang được khen hết lời nhờ già hơn tuổi 18 năm: Một khi có diễn xuất thì không gì không làm được

Thời điểm hiện tại, The East Palace vẫn đang là một trong những bộ phim Hàn Quốc gây sốt nhất trên mạng xã hội. Bên cạnh những chủ đề xoay quanh nội dung, khán giả cũng dành rất nhiều sự chú ý cho màn thể hiện của nữ diễn viên gạo cội Jang Young Nam.

Trong The East Palace, Jang Young Nam đảm nhận vai Thái hậu - nhân vật giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong triều đình. Đây là vai diễn đòi hỏi diễn viên không chỉ có thần thái quyền uy mà còn phải thể hiện được dấu ấn của tuổi tác cùng những biến chuyển về sức khỏe và tâm lý.

Jang Young Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi với màn thể hiện xuất sắc trong The East Palace.

Điều khiến khán giả bất ngờ là ngoài đời, Jang Young Nam mới 52 tuổi, trong khi nhân vật Thái hậu mà cô thể hiện đã 70 tuổi, tức nhiều hơn tuổi thật của nữ diễn viên tới 18 năm. Dẫu vậy, màn hóa thân của cô lại hoàn toàn thuyết phục. Từ ánh mắt, giọng nói, dáng đi cho đến từng cử chỉ nhỏ đều khiến người xem tin rằng đây chính là một vị Thái hậu đã bước sang tuổi thất thập.

Nữ diễn viên diễn cảnh Thái hậu bị tai biến cực kỳ tốt.

Jang Young Nam đặc biệt gây ấn tượng khi khắc họa khí chất của một người nắm quyền lực lớn trong hoàng cung. Từng ánh nhìn, cử chỉ, nhân vật đã toát lên sự uy nghiêm và sức ép đối với những người xung quanh. Trong số các phân đoạn được khán giả bàn luận nhiều nhất có cảnh Thái hậu bị tai biến với những biểu hiện cơ thể vô cùng chân thực. Khả năng kiểm soát biểu cảm và hình thể của Jang Young Nam khiến những phân cảnh này trở nên đầy sức nặng, góp phần nâng tầm cảm xúc cho bộ phim.

Thần thái đỉnh nóc kịch trần của Jang Young Nam khi vào vai.

Sinh năm 1973, Jang Young Nam hiện là nghệ sĩ trực thuộc JAM Entertainment. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch trước khi chuyển sang hoạt động mạnh mẽ ở lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Chính nền tảng sân khấu vững chắc đã giúp nữ diễn viên sở hữu khả năng nhập vai linh hoạt, có thể hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật với độ thuyết phục cao.

Jang Young Nam là gương mặt rất quen thuộc với khán giả yêu phim Hàn.

Trong suốt sự nghiệp, Jang Young Nam đã tham gia 107 dự án bao gồm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh. Bề dày kinh nghiệm ấy giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc hiện nay. Trước The East Palace, Jang Young Nam cũng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Our Unwritten Seoul, Love Next Door, Crash Course in Romance và Confidential Assignment 2: International. Với màn trình diễn xuất sắc trong vai Thái hậu, cô tiếp tục chứng minh vì sao mình luôn là cái tên được các đạo diễn tin tưởng mỗi khi cần một diễn viên có khả năng "gánh" những vai diễn nặng ký.