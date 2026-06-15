Ngày 15/6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xử lý một vụ tai nạn giao thông tại Km211+100, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một xe tải chở hoa quả (chưa rõ danh tính tài xế) đang di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam thì bị lật chắn ngang đường. Toàn bộ hàng hóa, trái cây trên xe tải đổ tràn xuống mặt đường, chiếc xe tải hư hỏng nặng, giao thông qua lại khu vực này bị ngưng trệ, kẹt xe kéo dài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tổ chức cứu hộ và khắc phục sự cố.

Bước đầu xác định vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 3/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) thông tin đơn vị phát hiện một trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe nhưng vẫn liều mình điều khiển xe đầu kéo chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cụ thể, thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Quá trình tuần tra, rạng sáng ngày 2/4, tại Km234 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tổ công tác phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.A. (SN 1993, trú tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 79H-008.xx kéo theo rơ-moóc 79R-008.xx nhưng không có giấy phép lái xe theo quy định.

Theo biên bản, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện mà không có giấy phép lái xe; đồng thời phương tiện bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Qua xác minh, phương tiện thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV VT Đại Phát. Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mức xử phạt đối với chủ xe là 58 triệu đồng.

Tổng số tiền xử phạt đối với cả tài xế và chủ phương tiện trong vụ việc là 77 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày để phục vụ xử lý.