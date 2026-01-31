Lập Xuân vừa qua, phúc khí đã tới: 3 cung hoàng đạo gặp người nâng đỡ, tiền - tình cùng hanh thông

Lập Xuân không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mới trong tự nhiên, mà còn là thời điểm vận khí con người bắt đầu dịch chuyển rõ rệt. Có những thay đổi đến rất khẽ, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy phúc khí đang âm thầm quay lại, đặc biệt với 3 cung hoàng đạo dưới đây.

Điểm chung của họ trong giai đoạn này không nằm ở sự bứt phá ồn ào, mà ở việc gặp đúng người nâng đỡ. Khi nhân duyên đã thông, cả tiền bạc lẫn tình cảm đều có cơ hội hanh thông theo.

Song Ngư: Có người đứng sau, bạn không còn phải gồng mình một mình

Ảnh minh họa

Sau Lập Xuân, Song Ngư cảm nhận rõ sự thay đổi trong các mối quan hệ xung quanh. Bạn không còn ở thế phải cho đi quá nhiều để giữ một kết nối, cũng không còn cảm giác mình luôn là người cố gắng nhiều hơn.

Người nâng đỡ Song Ngư lúc này có thể là bạn đời, người yêu, hoặc một mối quan hệ đang dần chuyển từ bạn bè sang gắn bó sâu hơn. Điều quan trọng là: người ấy không khiến bạn thấy áp lực, mà mang lại cảm giác an tâm.

Khi tinh thần ổn định, Song Ngư bắt đầu đưa ra những quyết định tỉnh táo hơn về tiền bạc và công việc. Một cơ hội tưởng như nhỏ lại mở ra hướng đi mới, giúp bạn cải thiện thu nhập hoặc tháo gỡ nút thắt tài chính tồn tại từ trước.

Với Song Ngư, phúc khí lần này đến từ việc cuối cùng cũng có người hiểu và không đòi hỏi bạn phải hy sinh chính mình.

Kim Ngưu: Được nâng đỡ đúng lúc, tiền bạc và tình cảm cùng vào guồng

Kim Ngưu bước qua Lập Xuân với vận trình sáng lên thấy rõ. Đây là giai đoạn bạn vừa đủ tỉnh táo, vừa đủ mở lòng – một trạng thái hiếm có.

Trong chuyện tình cảm, Kim Ngưu có cơ hội gặp hoặc gắn kết sâu hơn với người mang lại cảm giác an toàn. Không ồn ào, không phô trương, nhưng từng hành động của đối phương đều cho bạn thấy: đây là người có thể đi đường dài.

Song song đó, vận tiền bạc của Kim Ngưu cũng được kích hoạt nhờ quý nhân. Có thể là người giới thiệu nguồn thu mới, một cơ hội hợp tác, hoặc đơn giản là giúp bạn tránh được quyết định sai lầm. Dòng tiền không bùng nổ, nhưng ổn định và có xu hướng tăng.

Sau một thời gian dài thận trọng, Kim Ngưu cuối cùng cũng được "thưởng" vì sự bền bỉ của mình.

Thiên Bình: Nhân duyên mở lối, mọi thứ dần trở nên rõ ràng

Ảnh minh họa

Thiên Bình vốn hay mắc kẹt trong trạng thái lưng chừng: tình cảm không dứt khoát, công việc nhiều do dự. Nhưng sau Lập Xuân, bạn bắt đầu cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt: mọi thứ không còn mơ hồ như trước.

Người nâng đỡ Thiên Bình xuất hiện đúng lúc bạn cần nhất. Họ không chỉ mang đến cảm xúc tích cực, mà còn giúp bạn nhìn rõ điều gì nên giữ, điều gì nên buông. Nhờ đó, những mối quan hệ không còn phù hợp dần khép lại một cách tự nhiên.

Trong công việc và tài chính, Thiên Bình có thể được giao nhiệm vụ mới hoặc cơ hội tưởng chừng áp lực nhưng lại mở ra bước tiến quan trọng. Nếu biết nắm bắt, đây sẽ là cú hích giúp bạn cải thiện vị thế và thu nhập trong thời gian tới.

Với Thiên Bình, phúc khí đến từ việc gặp người giúp bạn dứt khoát với những điều kéo mình lại phía sau.

Lời kết:

Lập Xuân vừa qua, vận khí bắt đầu luân chuyển. Với Song Ngư – Kim Ngưu – Thiên Bình, may mắn không đến theo kiểu "trúng lớn", mà đến bằng một con người cụ thể:

– Người đứng sau nâng đỡ lúc bạn mệt.

– Người giúp bạn vững tâm để đưa ra quyết định đúng.

– Người khiến cả tiền bạc lẫn tình cảm cùng đi vào guồng ổn định.

Đôi khi, phúc khí lớn nhất không phải là có thêm bao nhiêu, mà là không còn phải tự xoay xở một mình. Và sau Lập Xuân này, 3 cung hoàng đạo ấy đang dần bước vào giai đoạn như vậy.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm