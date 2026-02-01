Lập xuân không chỉ là một cột mốc trên tờ lịch, mà là lời thì thầm của mùa xuân về sự hồi sinh và hy vọng. Hãy cùng khám phá xem năm nay tiết Lập xuân rơi vào ngày nào và chúng ta nên chuẩn bị tâm thế gì để "mở bát" một năm đầy hỷ lạc nhé!

Tiết Lập xuân năm 2026 là ngày nào?

Theo lịch vạn niên, tiết Lập xuân năm 2026 sẽ bắt đầu vào ngày 04 tháng 02 Dương lịch (tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Đây là thời điểm Mặt Trời nằm ở vị trí kinh độ vàng 315 độ. Trong quan niệm phong thủy và đời sống của người Á Đông, Lập xuân đánh dấu sự kết thúc của mùa đông giá rét, nhường chỗ cho hơi ấm của mùa xuân bắt đầu len lỏi vào từng nhành cây, kẽ lá.

Dù lúc này thời tiết có thể vẫn còn chút se lạnh, nhưng cái lạnh đã không còn tê tái mà mang theo hơi ẩm của nhựa sống đang chuyển mình. Việc nắm bắt thời điểm này để thanh lọc thân - tâm - trí chính là chìa khóa để bạn đón nhận nguồn năng lượng tươi mới nhất của vũ trụ.





5 điều nên làm để khởi động một năm suôn sẻ, vạn sự hanh thông

Khi đất trời chuyển mình, con người cũng cần có những thay đổi nhỏ để "thuận nhân sinh, hợp thiên lý". Dưới đây là 5 việc giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh tinh thần to lớn giúp bạn bắt nhịp với vận may:

1. Thay mới diện mạo cho không gian sống bằng sắc hoa tươi

Đừng đợi đến mùng 1 Tết mới trang hoàng nhà cửa. Ngay ngày Lập xuân, hãy mua một bó hoa tươi rực rỡ như hoa ly, hoa cát tường hay đơn giản là một nhành đào sớm để đặt trong phòng khách. Màu sắc và hương thơm tự nhiên của hoa cỏ giúp kích hoạt "sinh khí" cho ngôi nhà. Một không gian sống sạch sẽ, thơm tho và có sức sống thực vật sẽ giúp tinh thần gia chủ phấn chấn, xua tan những uể oải còn sót lại của năm cũ.

2. Thực hiện nghi thức "nạp khí" bằng việc dậy sớm đón nắng

Sáng ngày Lập xuân, thay vì cuộn mình trong chăn ấm, bạn hãy cố gắng dậy sớm hơn thường lệ một chút. Mở toang cửa sổ để đón luồng gió xuân đầu tiên tràn vào nhà. Nếu có thể, hãy đi bộ nhẹ nhàng ở nơi có nhiều cây xanh. Việc hít thở sâu bầu không khí thanh sạch lúc bình minh được coi là cách trực tiếp nhất để cơ thể hấp thụ năng lượng tích cực, giúp khí huyết lưu thông và tâm trí minh mẫn suốt cả ngày.

3. Giữ tâm thế nhẹ nhàng, nói lời hay ý đẹp

Người xưa quan niệm ngày đầu xuân "miệng nói lời hay, tay làm việc thiện" thì cả năm sẽ gặp quý nhân phù trợ. Trong ngày này, hãy cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, tránh tranh cãi hay than vãn về những khó khăn. Thay vào đó, hãy dành cho người thân, đồng nghiệp những lời khen ngợi chân thành hoặc những lời chúc tốt lành. Một nụ cười nở trên môi vào ngày Lập xuân chính là "thỏi nam châm" thu hút những nhân duyên tốt đẹp đến với bạn trong tương lai.

4. "F5" bản thân từ những thói quen nhỏ nhất

Lập xuân là thời điểm vàng để bắt đầu một kế hoạch mới. Bạn không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần bắt đầu một thói quen tốt như: Đọc 10 trang sách mỗi ngày, uống đủ nước, hoặc đơn giản là đi ngủ sớm hơn 30 phút. Việc thiết lập lại kỷ luật cá nhân ngay từ đầu tiết khí này giúp bạn tạo ra một đà chạy vững chắc cho những dự định lớn lao hơn trong năm mới. Hãy viết ra giấy 3 mục tiêu quan trọng nhất và dán chúng ở nơi dễ thấy như một lời nhắc nhở về sự khởi đầu đầy quyết tâm.

5. Gieo hạt mầm thiện lương và sự biết ơn

Sự sẻ chia luôn mang lại niềm vui nhân đôi. Trong ngày Lập xuân, bạn có thể thực hiện một vài hành động nhỏ như ủng hộ một quỹ từ thiện, giúp đỡ một người gặp khó khăn trên đường hoặc đơn giản là gọi điện về hỏi thăm cha mẹ. Lòng biết ơn đối với những gì đang có và sự tử tế với thế giới xung quanh sẽ tạo ra một tầng năng lượng bảo vệ, giúp bạn luôn cảm thấy bình an và tự tin trước mọi biến động của cuộc sống.

Lập xuân không chỉ là một khái niệm thời gian, nó là một cơ hội để chúng ta tự làm mới chính mình. Khi bạn mở lòng đón nhận hơi thở của mùa xuân với một tâm thế tích cực, chắc chắn rằng con đường phía trước sẽ luôn ngập tràn ánh nắng và hoa thơm. Chúc bạn một mùa Lập xuân ấm áp và một năm mới vạn sự như ý!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)