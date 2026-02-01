Đây là lúc nguồn năng lượng ngủ vùi trong mùa đông thức dậy, mở ra cơ hội vàng để chúng ta dọn dẹp tâm hồn, gieo xuống những hạt mầm hy vọng và bắt đầu lại mọi thứ một cách hanh thông nhất.

Tiết Lập xuân : Khi hơi ấm trở về trong từng hơi thở của đất trời

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao dù chưa đến Tết Nguyên đán, nhưng đôi khi ta đã cảm nhận được một sự xốn xang lạ kỳ trong không khí? Đó chính là khi Lập xuân gõ cửa. Trong hệ thống 24 tiết khí, Lập xuân được coi là điểm khởi đầu, là dấu mốc đánh dấu sự kết thúc của những ngày đông giá rét, u buồn để nhường chỗ cho sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Chữ "Lập" nghĩa là sự khởi đầu, xác lập; còn "Xuân" chính là thanh xuân, là sự tươi mới và ấm áp.

Theo quy luật của vũ trụ, vào thời điểm này, mặt trời nằm ở vị trí kinh độ 315 độ trên quỹ đạo Trái đất. Đây không chỉ là một khái niệm trừu tượng trên lịch vạn niên, mà là khoảnh khắc vạn vật thực sự bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cỏ cây bắt đầu nảy lộc, nhựa sống bắt đầu luân chuyển mạnh mẽ trong những tán lá, và con người cũng cảm thấy lòng mình dịu lại, bớt đi cái gắt gỏng của mùa đông để đón nhận những tia nắng đầu tiên của sự sống.

Vì sao người xưa coi Lập xuân là "thời điểm vàng" để bắt đầu lại?

Các cụ ta ngày xưa sống nương theo hơi thở của thiên nhiên, nên họ hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của việc "thuận nhân tâm, hợp địa khí". Người xưa quan niệm rằng Lập xuân chính là lúc dương khí bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ nhất sau một chu kỳ âm thịnh cực điểm. Nếu ví cuộc đời như một bản nhạc, thì Lập xuân chính là nốt trầm bổng đầu tiên mở màn cho một bản giao hưởng rực rỡ.

Đây là thời điểm tốt nhất để cầu phúc, khai trương, hay đơn giản là bắt đầu một thói quen mới vì nó nhận được sự cộng hưởng từ năng lượng của vũ trụ. Khi đất trời đang ở trạng thái "sinh sôi", mọi dự định được khởi xướng lúc này đều mang ý nghĩa của sự phát triển bền vững. Không phải ngẫu nhiên mà ngày xưa, các bậc vua chúa thường tổ chức lễ Tịch điền vào dịp này để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đối với người hiện đại chúng ta, Lập xuân giống như một nút "Reset" (thiết lập lại) quý giá. Nếu năm cũ bạn còn những nỗi buồn chưa dứt, những dự án còn dang dở hay một tâm hồn đang kiệt sức, thì đây chính là lúc để buông bỏ tất cả và "tắm" mình trong dòng năng lượng tươi mới này.

Nghệ thuật "đón vận may" đơn giản cho những cô nàng bận rộn

Đừng nghĩ rằng phải làm điều gì đó quá to tát mới gọi là đón Xuân. Bí quyết của sự hạnh phúc và may mắn trong tiết Lập xuân đôi khi chỉ nằm ở những thay đổi nhỏ trong lối sống hằng ngày. Đầu tiên, hãy thử dậy sớm hơn một chút, mở toang cửa sổ để không khí mùa xuân len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng, xua tan đi cái tù túng của những ngày cũ. Một bình hoa tươi rực rỡ đặt ở bàn làm việc hay phòng khách cũng là cách tuyệt vời để mời gọi sinh khí. Đặc biệt, người xưa rất coi trọng tâm trạng trong ngày này.

Hãy cố gắng giữ cho mình một nụ cười thật tươi, tránh tranh cãi hay nóng giận, bởi tinh thần của bạn vào ngày đầu xuân chính là "thỏi nam châm" thu hút những điều tương tự trong suốt cả năm. Nhiều người còn chọn cách đi lễ chùa, hái lộc hoặc thực hiện nghi thức "nạp khí" bằng cách đi dạo dưới tán cây xanh để cảm nhận sự kết nối với thiên nhiên. Việc bắt đầu một cuốn sổ tay kế hoạch mới, viết xuống những mục tiêu cụ thể bằng tất cả sự tin tưởng cũng là một cách "gieo hạt" tâm linh cực kỳ hiệu quả.

Chúng ta thường mải mê chạy theo những mục tiêu xa xôi mà quên mất rằng, gốc rễ của thành công nằm ở việc biết nắm bắt thời điểm. Lập xuân nhắc nhở chúng ta rằng: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Dù bạn vừa trải qua một năm đầy biến động hay chỉ đơn giản là đang cảm thấy trống rỗng, hãy tin rằng sức mạnh của mùa xuân đang đứng về phía bạn. Hãy để sự dịu dàng của nắng xuân sưởi ấm những tổn thương, để màu xanh của lá lộc khơi dậy trong bạn niềm đam mê và khát khao chinh phục.

Đừng đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo mới bắt đầu, hãy bắt đầu ngay khi đất trời đang trao cho bạn cơ hội tốt nhất này. Một tâm thế lạc quan, một kế hoạch rõ ràng và một trái tim tràn đầy yêu thương chính là bộ ba "bùa hộ mệnh" giúp bạn đi qua năm mới một cách rực rỡ nhất. Xuân đã lập, cửa cũng đã mở, việc của bạn chỉ là mỉm cười và bước tiếp với một phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình mà thôi.