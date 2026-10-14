Lập kỷ lục rating, “Doctor X” vẫn gây tranh cãi

Ảnh: SBS

Bộ phim có khởi đầu ấn tượng trong khung giờ phim tối thứ Sáu và thứ Bảy của đài SBS. Theo Nielsen Korea, tác phẩm ghi nhận tỷ suất người xem toàn quốc 11,4% ở tập đầu tiên, sau đó tăng lên 14,9% trong tập thứ hai. Việc cả hai tập mở màn đều vượt ngưỡng 10% cho thấy sức hút của bộ phim ngay khi vừa ra mắt.

Cảnh điều trị gây tranh cãi

Những ý kiến phản đối xuất hiện ngay từ các tình huống y khoa trong phần mở đầu. Trên một diễn đàn trực tuyến, một khán giả cho biết họ cảm thấy khó chịu đến mức không thể tiếp tục xem. Người này đặt câu hỏi về việc một bệnh nhân bị thoát vị bẹn được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu để phẫu thuật khẩn cấp, đồng thời phản ứng với cách bộ phim thể hiện việc xử trí gây mê khi huyết áp của bệnh nhân không thể đo được.

Từ những chi tiết đó, khán giả này bày tỏ sự thất vọng về mức độ đầu tư cho yếu tố chuyên môn. Theo ý kiến của họ, một tác phẩm lấy bệnh viện làm bối cảnh cần chú trọng đến kiến thức y khoa cơ bản, bởi các cảnh điều trị có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin với người xem.

Một số bình luận khác cũng thể hiện sự bức xúc. Có người mỉa mai rằng bộ phim nên thêm cảnh dùng máy khử rung tim ở mức 300 joule cho bệnh nhân ngừng tim, rồi nói họ muốn "đập vỡ màn hình". Những phản ứng gay gắt này cho thấy các tình huống chuyên môn đang trở thành điểm gây tranh luận, dù tác phẩm vẫn đạt tỷ suất người xem cao.

Bộ phim gây tranh cãi vì những cảnh y khoa không chính xác (Ảnh: SBS)

Giữa lúc cuộc tranh luận tiếp diễn, chia sẻ của giáo sư Namkoong In thu hút thêm sự chú ý. Ông là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, đồng thời là tác giả và cố vấn y khoa của "Doctor X". Trong bài đăng trên Threads, Namkoong In tiết lộ đây là lần đầu tiên ông trực tiếp đảm nhận công việc tư vấn y khoa tại trường quay.

Khi một người dùng hỏi liệu ông có từng làm cố vấn cho bộ phim hay không, vị bác sĩ xác nhận bằng một câu trả lời hài hước. Ông nói rằng nếu khán giả phát hiện điều gì không chính xác về mặt y khoa, họ có thể hiểu đó là trường hợp người cố vấn đã "thua trong cuộc chiến với đội ngũ sản xuất".

Lời giải thích khiến nhiều người bật cười, nhưng cũng tạo ra những phản hồi vừa cảm thông vừa trách móc. Một khán giả hỏi vì sao ông lại để phía sản xuất thắng khi tình tiết sai về chuyên môn. Người khác đùa rằng ông dường như đã "thua thảm hại".

Kim Ji Won lý giải sức hút của nữ bác sĩ Soo Jung

Bên cạnh các cảnh điều trị gây tranh cãi, nhân vật Gye Soo Jung vẫn là điểm thu hút của phiên bản Hàn Quốc. Doctor X: Mafia in White được chuyển thể từ Doctor-X: Surgeon Michiko Daimon, loạt phim Nhật Bản đã phát sóng bảy mùa trong giai đoạn 2012–2021 trước khi có phiên bản điện ảnh vào năm 2024.

Ở tác phẩm gốc, Ryoko Yonekura vào vai bác sĩ phẫu thuật lập dị Michiko Daimon. Nhân vật này góp phần giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Nhật Bản, đồng thời là nguồn cảm hứng để xây dựng Gye Soo Jung trong bản Hàn. Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Kim Ji Won sau hai năm kể từ thành công của Queen of Tears, tác phẩm cô đóng cùng Kim Soo Hyun. Trước đó, nữ diễn viên đã được biết đến qua My Liberation Notes và Descendants of the Sun. Với lần trở lại này, cô lựa chọn một nhân vật có sự chênh lệch rõ rệt giữa năng lực nghề nghiệp và khả năng giao tiếp.

Kim Ji Won trở lại màn ảnh sau 2 năm vắng bóng (Ảnh: SBS)

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia, Kim Ji Won cho biết cô bị thu hút bởi khoảng cách giữa vẻ ngoài của Soo Jung và những khía cạnh dần hé lộ khi người khác hiểu rõ hơn về nhân vật. Nữ diễn viên muốn thể hiện được sự tương phản ấy, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh một bác sĩ giỏi phẫu thuật.

Cách tiếp cận đó giúp Kim Ji Won tìm điểm tựa cho vai diễn. Soo Jung vẫn mang tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa thường thấy ở các nhân vật chính trong phim y khoa nhưng lại có phần vụng về khi giao tiếp và thiếu linh hoạt trong các mối quan hệ. Kim Ji Won đã tập luyện cùng chuyên gia y tế để thực hiện các thao tác phẫu thuật trong phim. Bên cạnh những cảnh trong phòng mổ, cô muốn khán giả cảm nhận được tài năng của Soo Jung qua cách nhân vật xử lý các tình huống trong câu chuyện.