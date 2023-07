Lập khống hồ sơ bệnh án, trục lợi 10 tỷ tiền bảo hiểm

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố các bị can: Lê Thị Hà An (SN 1989, trú tại khối 2, phường Quán Bàu, TP Vinh; Nguyễn Thị Quỳnh An (SN 1988, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh) và Thái Thị Mai (SN 1967, trú tại khối 4, thị trấn Tân Kỳ, là mẹ của An) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ".

Khởi tố các bị can Nguyễn Quốc Việt (SN 1984, trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ) về tội “giả mạo trong công tác”; Trần Đức Lượng (SN 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội “Gian lận bảo hiểm y tế”.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can đối với Trần Đức Lượng

Trước đó, Công an Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi móc nối với nhân viên y tế trong các bệnh viện để lập khống các hồ sơ bệnh án điều trị về tai nạn, bỏng và một số bệnh thông thường khác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế.

Sau một thời gian tập trung điều tra, cơ quan công an xác định, do có kiến thức về các gói bảo hiểm cũng như cách thức làm hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng của một số công ty bảo hiểm nhân thọ, Lê Thị Hà An, Nguyễn Thị Quỳnh An và Thái Thị Mai (là mẹ của An, từng là nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ) đã móc nối với Nguyễn Quốc Việt (SN 1984, trú tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ), Kỹ thuật viên chụp X-quang của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ làm giả các hồ sơ bệnh án bị gãy xương cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ.

Các đối tượng Trần Đức Lượng, Lê Thị Hà An, Nguyễn Quốc Việt

Với mỗi hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng trả cho Việt từ 2,5 - 5 triệu đồng. Sau khi có được hồ sơ bệnh án giả, các đối tượng chuyển cho những người có nhu cầu làm hồ sơ để thanh toán bảo hiểm với số tiền từ 300 - 400 triệu đồng/bộ hồ sơ bệnh án. Mỗi trường hợp được công ty bảo hiểm chi trả, Lê Thị Hà An hưởng lợi từ 100 - 200 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện Lê Thị Hà An còn móc nối với Trần Đức Lượng, là bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh để lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán trục lợi tiền bảo hiểm.

Cụ thể, Trần Đức Lượng nhận thông tin người cần làm bệnh án ngày nằm viện từ Lê Thị Hà An và một số đối tượng khác như: Hoàng Thị Hiền, Nguyễn Thị Ngọc (điều dưỡng viên Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh), Võ Thị Vân Anh (nhân viên tư vấn của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt) rồi làm các thủ tục khám bệnh, nhập viện, chỉ định điều trị, kê y lệnh thuốc… như quy trình của bệnh viện.

Đến thời hạn ra viện, Lượng làm thủ tục cho các bệnh nhân và trích sao bệnh án đưa cho Lê Thị Hà An và những người nhờ Lượng làm bệnh án.

Cơ quan CSĐT xác định hàng trăm hồ sơ bệnh án làm khống để trục lợi các nguồn tiền bảo hiểm

Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế tổng số tiền lên đến khoảng 10 tỷ đồng.