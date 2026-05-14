Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai, qua hai đợt sàng lọc trong năm 2025, địa phương đã phát hiện 145 trường hợp mắc bệnh tại các xã Lao Chải, Púng Luông và Mù Cang Chải.

Ngoài ra, thống kê từ các trung tâm y tế khu vực cho thấy đã có 6/17 khu vực ghi nhận ca mắc giang mai, tập trung tại Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Yên Bình và Yên Bái.

Trước diễn biến này, Sở Y tế Lào Cai yêu cầu các đơn vị y tế tiếp tục triển khai mạnh các biện pháp can thiệp, tăng cường khám và phát hiện sớm bệnh trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người từ 15-49 tuổi.

Ngành Y tế cũng yêu cầu các cơ sở điều trị thực hiện quản lý ca bệnh và điều trị cho cả bạn tình theo đúng phác đồ của Bộ Y tế nhằm hạn chế tái nhiễm và lây lan.

Đối với phụ nữ mang thai, các đơn vị y tế phải rà soát, bảo đảm 100% được xét nghiệm giang mai và điều trị sớm nếu mắc bệnh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con. Tất cả trẻ sinh ra từ mẹ có kết quả giang mai dương tính cũng cần được khám và xét nghiệm phát hiện giang mai bẩm sinh.

Song song với công tác chuyên môn, địa phương sẽ tăng cường truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, giảm tâm lý e ngại và xóa bỏ kỳ thị với người mắc bệnh.

Chính quyền cơ sở được yêu cầu phối hợp với ngành y tế rà soát các trường hợp nguy cơ cao, đồng thời phát huy vai trò của nhân viên y tế thôn bản trong vận động người dân đi khám và điều trị đầy đủ.

Theo các chuyên gia, giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm nhưng có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị.