Lãnh án tù treo và lâm cảnh khánh kiệt nhưng Hwang Jung Eum vẫn có bạn trai cao to thế này?

Mới đây, Hwang Jung Eum đã đăng tải một số bức ảnh lên mạng xã hội với chú thích "Chúng tôi những ngày này". Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật của cô, bao gồm cả những giây phút bên cạnh các con. Đặc biệt, có 1 bức ảnh nữ diễn viên tạo dáng thân thiết với 1 chàng trai cao to trong phòng thay đồ. Cả hai thu hút sự chú ý bởi phong cách ăn mặc tương đồng, diện áo khoác đen giống nhau.

Rất nhanh chóng, bức ảnh này đã làm cư dân mạng vô cùng tò mò. Trong phần bình luận, nhiều netizen đã bình luận hỏi rằng đó có phải là bạn trai mới của mỹ nhân She Was Pretty hay không: "Đó có phải là bạn trai không?", "Họ trông thật dễ thương"...

Hwang Jung Eum tự đăng ảnh chụp bên trai lạ. Ảnh: Instagram

Khi sự tò mò của công chúng vẫn tiếp tục, Hwang Jung Eum đã nhanh chóng lên tiếng bằng cách bình luận trực tiếp: "Đó là bạn của tôi, Suniri". Như vậy, chàng trai này với nữ diễn viên chỉ là bạn chứ không phải bạn trai. Trước đó, Hwang Jung Eum từng có cuộc hôn nhân với đại gia Lee Young Don. Sau khi ly hôn, cô hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Kim Jong Gyu kém 7 tuổi nhưng chuyện tình chỉ kéo dài được 2 tháng.

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô lại được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Trước đó, Hwang Jung Eum từng có cuộc hôn nhân với đại gia Lee Young Don. Sau khi ly hôn, cô hẹn hò với cầu thủ bóng rổ Kim Jong Gyu kém 7 tuổi nhưng chuyện tình chỉ kéo dài được 2 tháng. Ảnh: X

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Cụ thể, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Cách đây 1 năm, nữ diễn viên họ Hwang lĩnh án tù vì tội tham ô. Ảnh: Naver

Vì vướng lao lý, cô bị khán giả và các đài truyền hình quay lưng. Hiện tại, nữ diễn viên điều hành kênh YouTube cá nhân. Ở phần giao lưu, 1 khán giả thắc mắc liệu Hwang Jung Eum đã kiếm tiền bằng cách nào trong bối cảnh cô đang phải tạm dừng các hoạt động diễn xuất. Trước câu hỏi mang tính riêng tư, nữ diễn viên She Was Pretty không hề né tránh, thậm chí còn thẳng thắn giãi bày rằng: “Thu nhập của tôi hiện tại là... 0 won. Kể từ năm 26 tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi rơi vào cảnh không thể làm ra tiền. Vậy nên, có những lúc tôi đã cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi. Thậm chí, tôi đã bán hết số vàng mà mình có rồi”.

Đáng chú ý, Hwang Jung Eum không ngần ngại thú nhận luôn việc đã mang hết cả số vàng của 2 con trai đi bán để có tiền tiêu xài: “Tôi đã ôm hết số vàng có trong nhà đi bán rồi. Ngay cả với số vàng mà 2 con trai được tặng trong tiệc thôi nôi, tôi cũng đã bán hết rồi mọi người ạ”.

Không chỉ mang vàng đi bán, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn xin hủy luôn cả hợp đồng bảo hiểm và nhận lại được 1 khoản tiền khá lớn để có thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên vì 1 nữ diễn viên từng lừng lẫy, nổi đình nổi đám như Hwang Jung Eum cũng có ngày lâm cảnh khánh kiệt, chật vật xoay sở đủ kiểu để kiềm ra nguồn thu nhập.

Hwang Jung Eum từng thừa nhận bản thân đã hết thời, lâm cảnh chật vật kiếm sống. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Kyunghang