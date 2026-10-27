Mẹ đơn thân showbiz mắc bệnh cường giáp: "Lọt mắt xanh" của đại gia buôn Ferrari, nhìn cuộc sống hiện tại chỉ biết nói 2 chữ!

Trần Thiếu Hà sinh năm 1976, vào showbiz từ năm 18 tuổi với vai phụ trong bộ phim điện ảnh Tình Nhân, đóng cùng tài tử Lương Triều Vỹ. Nhờ gương mặt ưa nhìn, diễn xuất tự nhiên, Trần Thiếu Hà được Lưu Đức Hoa nhìn trúng và mời về đầu quân cho công ty giải trí của Thiên vương. Dưới sự dìu dắt của Lưu Đức Hoa, tên tuổi Trần Thiếu Hà lên như diều gặp gió trong giới phim ảnh.

Không chỉ oanh tạc màn ảnh rộng, cô còn ghi dấu ấn ở mảng phim truyền hình sau khi chuyển sang làm việc cho TVB. Trần Thiếu Hà từng góp mặt trong nhiều bộ phim kinh điển như Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 (vai Nhạc Linh San), Lộc Đỉnh Ký 1998 (vai Song Nhi), Liệt Hỏa Hùng Tâm (vai Phi Phụng), Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000 (vai Ân Ly)...

Trần Thiếu Hà vào showbiz từ năm 18 tuổi và được Thiên vương Lưu Đức Hoa nâng đỡ. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ảnh: Sina.

Có sự nghiệp nghệ thuật thành công, nhưng đường tình duyên của Trần Thiếu Hà lận đận vô cùng. Năm 2000, cô quyết định tạm dừng đóng phim để lên xa hoa với 1 doanh nhân người Australia gốc Hoa. Nữ diễn viên nhanh chóng sinh cho chồng 2 cô con gái. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến vào năm 2008, ông xã Trần Thiếu Hà làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản và mắc nợ chồng chất. Kể từ đó, cuộc sống của gia đình nữ diễn viên Tiếu Ngạo Giang Hồ trở nên vô cùng khó khăn, vợ chồng ngày nào cũng cãi vã. Cuối cùng, Trần Thiếu Hà quyết định ly hôn vào năm 2011.

Lấy lý do bản thân khánh kiệt kinh tế, chồng cũ chỉ trợ cấp 4.000 HKD/tháng (12 triệu đồng) để Trần Thiếu Hà nuôi con. Không lâu sau, Trần Thiếu Hà phát hiện mình mắc bệnh cường giáp, con gái đầu lòng bị tiểu đường nặng và phải tiêm insulin hàng ngày. Còn chưa kịp cầu xin chồng cũ hỗ trợ mình chạy chữa bệnh tình cho con, cô đã nhận tin sốc đối phương bị đột tử. Chồng cũ qua đời khiến toàn bộ gánh nặng kinh tế nuôi con nhỏ đổ dồn lên vai Trần Thiếu Hà.

Do tiền bạc eo hẹp, Trần Thiếu Hà phải đưa 2 con chuyển đến sống trong nhà ở công cộng nhỏ hẹp, đồng thời xin tiền trợ cấp từ tổ chức phúc lợi xã hội. Về sau, cô làm đủ nghề từ nhân viên môi giới bất động sản đến bán hàng để kiếm tiền làm phẫu thuật tuyến giáp cho mình và mua thuốc cho con gái lớn. Hoàn cảnh của Trần Thiếu Hà khi đó khiến ai cũng thương cảm. Cô được xem là mẹ đơn thân khổ nhất showbiz Hoa ngữ.

Trần Thiếu Hà có cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc. Sau khi làm mẹ đơn thân, cô phát hiện mình mắc bệnh cường giáp, con gái đầu lòng bị bệnh tiểu đường nặng. Sau đó, chồng cũ đột tử, tiền trợ cấp nuôi con vì thế cũng không còn. Ảnh: Sina.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với đại gia buôn xe hơi

Cảnh khổ trăm bề của Trần Thiếu Hà chỉ thực sự thay đổi khi cô gặp gỡ Lý Văn Huy tại 1 nhà thờ vào năm 2016. Lý Văn Huy được cho biết là "ông trùm" buôn xe sang Ferrari và du thuyền xa xỉ ở Trung Quốc, người sở hữu khối tài sản gần 1 tỷ NDT (hơn 3.800 tỷ đồng). Cả hai yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, Trần Thiếu Hà 39 tuổi, còn Lý Văn Huy 59 tuổi, chênh lệch 20 tuổi. Không màng khoảng cách tuổi tác và việc Trần Thiếu Hà có 2 con gái riêng, Lý Văn Huy vẫn quyết định kết hôn với nữ diễn viên sau 6 tháng hẹn hò.

Việc kết duyên với đại gia hơn 20 tuổi đã khiến cuộc đời Trần Thiếu Hà sang một trang mới. Sau ngày cưới, Trần Thiếu Hà và 2 con riêng chuyển tới sống trong biệt thự hướng biển giá hàng chục triệu USD của Lý Văn Huy. Đại gia buôn xe hơi này không chỉ chiều chuộng, cung phụng Trần Thiếu Hà mà còn thương yêu 2 con riêng như con ruột.

Năm 2019, cặp đôi hạnh phúc thông báo đón con gái chung chào đời. Trải qua bao biến cố ly hôn, bệnh tật, chồng mất, nghèo đến mức sống nhờ trợ cấp xã hội, Trần Thiếu Hà cuối cùng có có được sự "viên mãn" bên Lý Văn Huy. Nữ diễn viên hiện tại không cần ra ngoài làm việc kiếm tiền. Những năm qua, cô ở nhà vun vén tổ ấm, du lịch vòng quanh thế giới và theo chân chồng đại gia đi đến các bữa tiệc của giới thượng lưu.

Từ 1 bà mẹ đơn thân bệnh tật, túng quẫn, Trần Thiếu Hà đổi đời thành phu nhân đại gia sau khí cưới "ông trùm" buôn ô tô Lý Văn Huy. Ảnh: HK01.

Nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký giờ đây sống thượng lưu với những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, xe sang, đồ hiệu, ở biệt thự. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu