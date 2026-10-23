Hậu lĩnh án tù, Hwang Jung Eum không xu dính túi, túng quẫn tới mức mang hết vàng của các con đi bán để có tiền tiêu xài

Sáng 22/10, tờ Xportsnews cho hay, Hwang Jung Eum vừa đăng tải video mới lên kênh YouTube cá nhân và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc sống hiện tại của bản thân sau khi lĩnh án tù vì tội tham ô.

Ở phần giao lưu, 1 khán giả thắc mắc liệu Hwang Jung Eum đã kiếm tiền bằng cách nào trong bối cảnh cô đang phải tạm dừng các hoạt động diễn xuất. Trước câu hỏi mang tính riêng tư, nữ diễn viên She Was Pretty không hề né tránh, thậm chí còn thẳng thắn giãi bày rằng: “Thu nhập của tôi hiện tại là... 0 won. Kể từ năm 26 tuổi đến nay, đây là lần đầu tiên tôi rơi vào cảnh không thể làm ra tiền. Vậy nên, có những lúc tôi đã cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi. Thậm chí, tôi đã bán hết số vàng mà mình có rồi”.

Đáng chú ý, Hwang Jung Eum không ngần ngại thú nhận luôn việc đã mang hết cả số vàng của 2 con trai đi bán để có tiền tiêu xài: “Tôi đã ôm hết số vàng có trong nhà đi bán rồi. Ngay cả với số vàng mà 2 con trai được tặng trong tiệc thôi nôi, tôi cũng đã bán hết rồi mọi người ạ”.

Không chỉ mang vàng đi bán, nữ diễn viên sinh năm 1984 còn xin hủy luôn cả hợp đồng bảo hiểm và nhận lại được 1 khoản tiền khá lớn để có thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên vì 1 nữ diễn viên từng lừng lẫy, nổi đình nổi đám như Hwang Jung Eum cũng có ngày lâm cảnh khánh kiệt, chật vật xoay sở đủ kiểu để kiềm ra nguồn thu nhập.

Hwang Jung Eum thú nhận tình hình tài chính đáng ngại của bản thân trong màn lộ diện mới đây. Ảnh: Naver

Trước đó, trong lần xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân hồi giữa năm nay, Hwang Jung Eum cũng thừa nhận bản thân không còn được như xưa, đồng thời thốt lên đầy chua chát: “Hôn nhân thất bại, chuyện kiếm tiền cũng thất bại luôn. Tôi đã sống rất chăm chỉ rồi mà”. Trong giai đoạn khó khăn này, cô cũng bày tỏ rằng bản thân không “kén cá chọn canh”, cứ ai giao việc cho cũng sẵn sàng làm: “Giờ tôi có kênh YouTube riêng rồi, phải cố gắng làm thật tốt mọi chuyện mới được. Bây giờ ai bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết. Xin hãy cứu vớt lấy tôi với”. Dù những tháng sau đó, nữ nghệ sĩ 8X đều đặn đăng tải video mới nhưng dường như thu nhập cũng chẳng thấm tháp vào đâu, cho nên tới nay cô vẫn ca thán, kể khổ không ngớt.

Hồi giữa năm nay, Hwang Jung Eum từng thừa nhận bản thân đã hết thời, lâm cảnh chật vật kiếm sống. Ảnh: Nate

Ở giới giải trí Hàn Quốc, Hwang Jung Eum từng được xem là “nữ hoàng sitcom” hay “nữ hoàng rating” nhờ thành công của hàng loạt phim ăn khách bao gồm Gia Đình Là Số 1, Listen to My Heart, Kill Me Heal Me, She Was Pretty,... Thời hoàng kim, nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 nhận được mức cát-xê cao ngất ngưởng thuộc hàng Top trong số các sao nữ mỗi khi ký hợp đồng đóng phim, quay quảng cáo. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cô lại được công chúng nhớ tới nhờ lùm xùm đời tư thay vì những dấu ấn nghệ thuật nổi bật.

Được biết, nữ nghệ sĩ đã vướng vòng lao lý và nhận án tù cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Còn nhớ năm ngoái, Hunminjeongeum Entertainment - công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Hwang Jung Eum - bị cáo buộc hoạt động sai quy định khi không đăng ký là 1 doanh nghiệp quản lý văn hóa - giải trí đại chúng. Ngay sau đó, Hwang Jung Eum đã bị công ty chủ quản Y.ONE Entertainment ruồng bỏ, đuổi cổ ra đường không thương tiếc. Cụ thể, công ty này đã vội vã ra thông báo cho hay hợp đồng quản lý độc quyền của họ với Hwang Jung Eum đã chấm dứt giữa lúc nữ diễn viên bị tố thành lập công ty trái phép.

Chưa dừng lại ở đó, nữ minh tinh She Was Pretty còn bị cáo buộc biển thủ khoảng 4,34 tỷ won (82 tỷ đồng) từ công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Nữ diễn viên dùng 4,2 tỷ won (79,3 tỷ đồng) đầu tư vào tiền điện tử, số tiền còn lại dùng để nộp thuế tài sản và thuế địa phương, bao gồm cả hóa đơn thẻ tín dụng.

Hwang Jung Eum thừa nhận mọi cáo buộc và chấp nhận hoàn trả số tiền đã lấy từ Hunminjeongeum Entertainment. Nữ diễn viên phải bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả đã thanh toán trong 2 lần. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 Tòa án quận Jeju (Hàn Quốc) đã tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Cách đây 1 năm, nữ diễn viên họ Hwang lĩnh án tù vì tội tham ô. Ảnh: Naver

Không chỉ vướng vòng lao lý, Hwang Jung Eum còn chịu cảnh bị chồng đại gia phản bội tới mức phải ly hôn. Còn nhớ nữ nghệ sĩ và đại gia ngành thép Lee Young Don chính thức tổ chức hôn lễ hồi năm 2016. Tháng 9/2020, họ bất ngờ tuyên bố ly hôn nhưng lại quyết định tái hợp vào năm 2021. Trong thời gian chung sống, Hwang Jung Eum và đại gia họ Lee có với nhau 2 người con.

Tới tháng 10/2023, nghi vấn Hwang Jung Eum và đại gia ngành thép rạn nứt hôn nhân từng rộ lên khi nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ trong chương trình My Little Old Boy rằng: “Bây giờ tôi không còn thấy chồng mình đẹp trai như ngày xưa, cũng chẳng thấy rung động trước anh ấy nữa. Kết hôn là điều hối tiếc nhất trong đời tôi. Ngay cả ông xã cũng đã đổi thay. Lúc trước Young Don toàn khen tôi giống búp bê, còn bây giờ anh ấy lại gọi tôi là búp bê mặt quỷ”. Và chỉ sau đó ít tháng, cặp đôi này chính thức xác nhận “đường ai nấy đi”, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ồn ào bậc nhất Kbiz.

Hwang Jung Eum cho biết cô bị Lee Young Don gọi là búp bê mặt quỷ trong thời gian còn chung sống với nhau. Ảnh: X

Tại thời điểm Hwang Jung Eum chính thức xác nhận ly hôn hồi tháng 2/2024, truyền thông xứ Hàn cũng đã hé lộ nguyên nhân khiến nữ diễn viên quyết chia tay ông xã sau 8 năm chung sống. Theo The Fact đưa tin, 1 người quen của mỹ nhân She Was Pretty cho hay Lee Young Don đã phạm phải lỗi lầm khiến hôn nhân đổ vỡ.

Chưa dừng lại ở đó, khi ấy Koreaboo còn đào sâu vào các bài đăng của Hwang Jung Eum trên trang cá nhân và đặt nghi vấn nữ diễn viên úp mở tố cáo Lee Young Don ngoại tình.

Trong 1 bài đăng, nữ diễn viên họ Hwang công khai ảnh đại gia Lee Young Don lộ rõ vẻ mặt hớn hở khi được 1 nhân vật nghi là tiểu tam tặng socola. Chưa hết, Hwang Jung Eum còn để lại nhiều chú thích và bình luận ám chỉ đại gia họ Lee vui vẻ với người phụ nữ khác sau lưng cô: “Chồng tôi bận rộn tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn. Đến giờ vẫn bận lắm. Giờ thì cứ thoải mái mà tận hưởng đi nhé”, “Chồng tôi cứ liên tục bận rộn kể từ sau khi kết hôn như vậy đấy” ...

Trên trang cá nhân, Hwang Jung Eum còn để lại dòng thông điệp khó hiểu như đang “đá xéo” chuyện Lee Young Don gặp gỡ bồ nhí ở bên ngoài: “Anh ấy là kiểu người rất khó để nhớ mặt. À tôi nhớ không lầm anh ấy đã gặp gỡ khoảng 400 người rồi thì phải”.

Hồi năm 2024, Hwang Jung Eum gây bàn tán khi đăng ảnh chồng cũ lộ vẻ rạng rỡ kèm chú thích: “Chồng tôi sinh năm 1982 các bạn ạ. Thế mà vẫn trông tràn đầy hạnh phúc khi được tặng socola cơ đấy”. Từ đây, Koreaboo đặt nghi vấn nữ diễn viên tố chồng cũ ngoại tình, được tiểu tam tặng quà. Ảnh: Koreaboo

Và sau đó không lâu, khi tương tác với 1 khán giả trên mạng, nữ minh tinh She Was Pretty đã gián tiếp thừa nhận chồng cũ ngoại tình, phản bội cô.

Đúng 1 tháng sau khi ly hôn, Hwang Jung Eum lên hẳn SNL Korea cạnh khóe chồng cũ vì tội lăng nhăng bằng 1 phát biểu gây sốc: “Em nghĩ mình khéo chọn kịch bản nhưng lại không giỏi ở khoản chọn đàn ông ạ”.