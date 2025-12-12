Lan truyền rầm rộ ảnh chưa từng thấy của Sơn Tùng M-TP

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Sơn Tùng hiện vẫn đang là cái tên sáng giá hàng đầu trong showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện, nam ca sĩ sinh năm 1994 lại chiếm spotlight. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bức ảnh cũ được cho là chụp từ năm 2011 của giọng ca gốc Thái Bình.

Trong bức hình, ca sĩ Sơn Tùng cởi trần, ngồi sát bên cạnh mẹ. Ngay khi được đăng tải, hình ảnh này lập tức nhận về tương tác khủng. Dù bức ảnh này được chụp ở Cửa Lò vào mùa hè năm 2011 nhưng sau hơn 10 năm trôi qua, netizen cho rằng gương mặt của Sơn Tùng vẫn điển trai, trẻ trung như vậy.

Bức ảnh cũ của Sơn Tùng bên mẹ từ năm 2011 được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt

Trước đó, hình ảnh từ lúc chưa nổi tiếng của giọng ca 9x cũng từng gây bão

Sơn Tùng M-TP từng gây chú ý khi trở thành thủ khoa đầu vào của Nhạc viện TP.HCM. Từ ngày Nam tiến theo đuổi sự nghiệp, anh nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt hit đình đám như Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua, Nắng ấm xa dần… và trở thành hiện tượng âm nhạc được đông đảo khán giả yêu mến. Sau hơn 10 năm hoạt động, sức hút của giọng ca gốc Thái Bình vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Hơn một thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Sơn Tùng không chỉ giữ vững vị thế ngôi sao hàng đầu Vpop mà còn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ sống đẹp, giàu trách nhiệm với cộng đồng. Khi nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã đồng lòng quyên góp, gửi tấm lòng sẻ chia đến người dân vùng thiên tai. Trong số đó, Sơn Tùng M-TP là một trong những cái tên nổi bật với hành động thiết thực và ý nghĩa.

Sơn Tùng ghi điểm vì hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và luôn hướng về cộng đồng, thực hiện các dự án nhân văn

Cùng Quỹ Tấm lòng Việt, Sơn Tùng M-TP cùng công ty M-TP Entertainment đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn sau bão lũ. Khoản tiền này được gửi thông qua chương trình Nghĩa đồng bào với mong muốn góp phần chia sẻ gánh nặng và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sơn Tùng chia sẻ thêm: "Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản, mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng hiểu rằng, phía sau những con số thiệt hại là những câu chuyện về sự mất mát và nỗi đau không dễ gì bù đắp. Chính vì vậy, Tùng cùng tập thể M-TP Entertainment thực sự muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng tất cả mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới".

Sơn Tùng đã chung tay hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Về đời tư, thời gian vừa qua, Hải Tú và Sơn Tùng vướng nghi vấn yêu đương liên tục bị soi loạt “hint” như diện đồ đôi hay sống chung một nhà. Dù vậy, cả hai vẫn tuyệt đối im lặng trước mọi đồn đoán. Hải Tú từng bị nghi đã sinh con đầu lòng khi để lộ nhiều dấu hiệu của một mẹ bỉm, song cô không đưa ra bất kỳ lời phủ nhận hay xác nhận nào. Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ cũng giữ thái độ dửng dưng, không lên tiếng phản hồi trước các tin đồn bủa vây.