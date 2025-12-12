Clip: Nữ diễn viên nổi tiếng bị xe tông chết khi đang đi bộ trên đường

Tối 11/12, tờ People đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Wenne Alton Davis vừa qua đời sau khi bị 1 chiếc ô tô đâm trúng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nữ minh tinh đang băng qua đường. Đúng lúc đó, chiếc xe Cadillac XT6 màu đen do người đàn ông 61 tuổi điều khiển đang rẽ trái ở giao lộ West 53rd Street và Broadway thuộc khu Midtown Manhattan đã đâm trúng vào Wenne Alton Davis. Cú va chạm mạnh khiến nữ diễn viên bị tổn thương nghiêm trọng ở vùng đầu và khắp cơ thể.

Xe cấp cứu nhanh chóng tới hiện trường đưa Wenne Alton Davis đến bệnh viện Mount Sinai West. Tại đây, nữ nghệ sĩ được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Wenne Alton Davis trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 60, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả.

Wenne Alton Davis qua đời sau 1 vụ tông xe. Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nữ minh tinh xấu số

Truyền thông vừa công bố clip về hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng tước đi mạng sống 1 nữ nghệ sĩ tài năng

Người đàn ông điều khiển chiếc Cadillac XT6 tông chết Wenne Alton Davis đã ở lại hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra và khắc phục hậu quả từ vụ tai nạn thương tâm. Tính tới tối 11/12, cảnh sát cho biết vẫn chưa tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào. Và vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

1 người hàng xóm của Wenne Alton Davis không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi hay tin nữ diễn viên đột ngột qua đời sau vụ tai nạn thảm khốc. Khi nhận lời phỏng vấn với phóng viên của tờ New York Daily News, người này đã hồi tưởng lại lần gặp gỡ cuối cùng với Wenne Alton Davis, đồng thời tỏ lòng tiếc thương, tưởng nhớ cố nghệ sĩ: “Tôi yêu quý nữ diễn viên, cảm ơn bà ấy vì mọi chuyện”.

Sự ra đi đột ngột của Wenne Alton Davis là cú sốc lớn với người thân, đồng nghiệp và công chúng

Wenne Alton Davis sinh năm 1965, trở nên nổi tiếng nhờ nhiều vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm như Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019), Girls5eva (2022),... Và đặc biệt không thể không nhắc tới bộ phim The Marvelous Mrs. Maisel đã giúp hình ảnh nữ diễn viên khắc sau trong tâm trí của khán giả.