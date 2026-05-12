Lan truyền đoạn clip Ngô Kiến Huy đờ đẫn bất ổn, chính chủ lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội TikTok bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh Ngô Kiến Huy xuất hiện trên đường phố với diện mạo gầy gò, mặc áo tank top màu xanh rêu và buộc tóc gọn phía sau. Điều gây chú ý là đoạn video được gắn dòng tiêu đề mang nội dung: "Công an TP.HCM thông tin về ca sĩ Ngô Kiến Huy: Không nghĩ anh có ngày này!".

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip nhanh chóng lên xu hướng và xuất hiện dày đặc trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít cư dân mạng để lại bình luận hoang mang, thậm chí suy diễn theo hướng tiêu cực vì ngoại hình có phần khác lạ của Ngô Kiến Huy trong video.

Tuy nhiên theo tìm hiểu, đây thực chất là hình ảnh cũ của Ngô Kiến Huy từ nhiều năm trước, vào thời điểm nam ca sĩ từng giảm cân đáng kể nên diện mạo trông gầy hơn bình thường. Việc một số tài khoản sử dụng lại hình ảnh cũ, đi kèm dòng chữ gây hiểu lầm khiến nhiều người cho rằng dễ tạo ra thông tin sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, cộng đồng fan của Ngô Kiến Huy đã nhanh chóng chụp màn hình, chia sẻ lại bài đăng và kêu gọi mọi người report tài khoản đăng tải video. Nhiều ý kiến cho rằng việc cắt ghép, đặt tiêu đề mập mờ nhằm câu tương tác là hành động thiếu kiểm chứng, dễ khiến khán giả hiểu sai về nghệ sĩ.

Giữa lúc vụ việc gây bàn tán, Ngô Kiến Huy cũng đã có động thái chú ý. Dưới bài đăng của một người hâm mộ kêu gọi bảo vệ nam ca sĩ, nam ca sĩ trực tiếp để lại bình luận: "Cảm ơn các nhỏ yêu đã bảo vệ má (cách xưng hô với fan của Ngô Kiến Huy - PV)".

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Anh bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ và nhanh chóng được khán giả trẻ yêu mến nhờ ngoại hình sáng, hình tượng thư sinh cùng loạt ca khúc ballad dễ nghe. Ngô Kiến Huy tạo dấu ấn với các bản hit như Giả Vờ Yêu, Mưa Sao Băng, Nghi Ngờ, Truyền Thái Y,...

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Ngô Kiến Huy còn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi duy trì sức hút bền bỉ ở nhiều lĩnh vực giải trí suốt gần 2 thập kỷ. Anh lấn sân sang MC, diễn xuất và gameshow, từ đó xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, hoạt ngôn và có độ phủ sóng lớn trên truyền hình.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Ngô Kiến Huy từng tham gia nhiều dự án điện ảnh như Thần Tượng, Chàng Trai Năm Ấy, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Em Là Bà Nội Của Anh, Chị Trợ Lý Của Anh,... Dù không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp, anh vẫn được nhận xét có nét diễn tự nhiên, tạo cảm giác gần gũi.

Ngày 28/4, Công an TPHCM cho biết đã tổ chức thành công hội nghị Câu lạc bộ tình nguyện vì bình yên thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ca sĩ Ngô Kiến Huy nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phụ trách khối văn nghệ sĩ.

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố ra mắt với sự phối hợp giữa Công an TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây là mô hình điểm mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

