Đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: Nửa showbiz lên đồ "chặt chém", Hoà Minzy - Ngô Kiến Huy nổi bần bật

Tối 22/10, hôn lễ của Á hậu Quỳnh Châu và chú rể Nguyễn Ngọc Phát diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang chảnh ở TP.HCM. Sau nửa thập kỷ gắn bó, cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, người thân khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Hôn lễ của Á hậu Quỳnh Châu dự kiến có 800 khách mời tham dự, bao gồm nhiều Hoa hậu, Á hậu, diễn viên, ca sĩ... đình đám Vbiz. Những ngày qua, cô dâu thể hiện rõ sự nôn nao, liên tục đếm ngược mong chờ khoảnh khắc trọng đại.

Dàn sao Vbiz quy tụ tại đám cưới Quỳnh Châu

Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều sao Việt đã xuất hiện để chúc mừng hạnh phúc cho Quỳnh Châu. Ai cũng lên đồ lộng lẫy, đúng với dresscode của cô dâu chú rể. Một số gương mặt quen thuộc có thể kể đến như: Thuý Vân - Hoàng Oanh - Hoà Minzy - Pông Chuẩn - Trà My - Đỗ Mạnh Cường - Lý Giám Tiền - vc Khánh Vân - Đỗ Phú Quý - Sam - Puka - vc Điêm My 9x - Võ Hoàng Yến - Quế Anh - Lê Hoàng Phương - Thanh Thanh Huyền - Quỳnh Anh - Kim Dung - Ngọc Châu - Tú Hảo - Lê Ngọc Lâm - Thuye Tiên - Hà Tâm Như - Á hậu Minh Thư - Á hậu Tâm Như....

Hoà Minzy và dàn sao đổ bộ đám cưới Quỳnh Châu.

Quỳnh Châu lộ bụng lùm lùm, nghi vấn song hỷ

Á hậu Quỳnh Châu diện chiếc váy cưới cúp ngực, rạng rỡ khi đón tiếp khách mời trước giờ G bước vào lễ đường. Chú rể Ngọc Phát xuất hiện bảnh bao, lịch lãm chuẩn một trong những "tổng tài" hot nhất nhì Vbiz. Đáng chú ý, Quỳnh Châu lộ bụng lùm lùm như đang có tin vui. Trong lúc chụp ảnh, cô liên tục dùng hoa, lấy tay che bụng khiến netizen càng thêm cho rằng cặp đôi đón song hỷ.

Cận vóc dáng gây chú ý của Quỳnh Châu trong tiệc cưới

Quỳnh Châu lộ vóc dáng như đang có tin vui

Quỳnh Châu tiết lộ "góc khuất" ít ai biết khi yêu thiếu gia Ngọc Phát

Quỳnh Châu và Ngọc Phát tổ chức lễ nói lời thề nguyện trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè. Ngọc Phát tiết lộ bắt đầu chuyện tình bằng tin nhắn vô cùng đơn giản: "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?". Ngay sau khi gửi, anh cầu nguyện nếu đây là một mối duyên lành, xin cho anh thành công và anh hứa sẽ trân trọng tình yêu này đến cùng. Trùng hợp, thời điểm đó Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang "ế show", thấy profile của đối phương làm trong lĩnh vực khách sạn, ngỡ là một tin nhắn book job, cô dâu lập tức trả lời. Ngay khi đó, chú rể "vào đề": “Châu có bạn trai chưa?” và bắt đầu hành trình yêu như một điều kỳ diệu.

Không gian lễ thề nguyện ấm cúng, sang trọng của Quỳnh Châu

Cặp đôi trang trí màu xanh - trắng làm chủ đạo

Cô dâu Quỳnh Châu xuất hiện trong sự chào đón của khách mời

Ngọc Phát nói trong nước mắt: "Anh hứa cùng em chăm lo cho con cái, gia đình, bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là quan trọng nhất, vì khi em mỉm cười, anh biết mình đang sống với những gì đẹp đẽ nhất. Anh hứa sẽ luôn nhìn lại mình trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng hiểu và thương. Anh biết hạnh phúc sẽ không tự có, mà phải xây dựng từng ngày, trong từng hơi thở và nỗ lực nhỏ bé của chúng mình, như là: nếu em quên sạc điện thoại trước khi đi ngủ - anh sẽ sạc thay em, những lúc em bận rộn nhiều mà quên ăn - anh sẽ làm đồ ăn cho em. Anh tin, chỉ cần có nhau mình sẽ nuôi lớn được hạnh phúc đó".

Chú rể Ngọc Phát bảnh bao, lịch lãm

Anh bật khóc khi nhắn nhủ vợ

Cô dâu Quỳnh Châu tiết lộ có giai đoạn cả hai đối mặt với nhiều khó khăn: "Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong thời dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cả cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, cảm thấy bình yên".

Cô dâu Quỳnh Châu hôm nay đẹp quá!

Quỳnh Châu xúc động khi nhắn nhủ chồng

Cặp đôi cùng nhau nói lời nguyện thề