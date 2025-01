Làn Sóng Xanh 2024: Sơn Tùng M-TP thắng 3 giải dù vắng mặt

Năm nay, Làn Sóng Xanh bước ra không gian hoành tráng hơn tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới mẻ thông qua các màn trình diễn có sự đầu tư kỹ lưỡng và công phu. Lấy chủ đề The Future Is Now, sự kiện không chỉ là lời tri ân cho hành trình 27 năm mà còn khẳng định sự bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, sẵn sàng viết tiếp câu chuyện âm nhạc hiện đại, mang dấu ấn cá nhân với sự sáng tạo và đột phá.

Giải Thành tựu Làn Sóng Xanh, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của hai nhạc sĩ Dương Thị và Bảo Chấn cho nhạc Việt. Thanh Lam và Hà Trần đã mang khán giả quay về thanh xuân với những ngày đầu của Làn Sóng Xanh cùng hai ca khúc: Cho em một ngày (nhạc sĩ Dương Thụ) và Bài ca đêm (nhạc sĩ Bảo Chấn).



Soobin nhận giải Album của năm và khoảnh khắc đứng cạnh Hoa hậu Thanh Thủy thu hút khán giả trẻ.

Trong đó, đáng chú ý là ca sĩ Sơn Tùng M-TP giành được 3 giải thưởng dù không có mặt tại lễ trao giải vì bận lịch trình riêng. Nam ca sĩ giành được các giải thưởng: "Top 10 ca khúc được yêu thích" cho 2 ca khúc Đừng làm trái tim anh đau, Chúng ta của tương lai và giải thưởng "Ca khúc của năm" với Đừng làm trái tim anh đau. Có thể thấy trong năm vừa qua dù không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng nam ca sĩ vẫn tạo dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả yêu nhạc.

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai cũng bội thu khá nhiều giải thưởng từ Hội đồng chuyên môn lẫn khán giả. Nghệ sĩ trẻ HIEUTHUHAI giành được giải thưởng Nam ca sĩ/Rapper của năm, Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích.

Dù năm 2024 được xem là năm của các chương trình giải trí ca nhạc trên sóng truyền hình nhưng nhiều nghệ sĩ hoạt động độc lập vẫn có những tác phẩm thu hút công chúng như Phan Mạnh Quỳnh với Sau lời từ khước đoạt giải Top 10 "Ca khúc được yêu thích", "Ca khúc trên radio". Trúc Nhân thắng giải "MV của năm" với Không ra gì. Ca khúc nhạc phim Đi giữa trời rực rỡ của Ngô Lan Hương đã xuất sắc giành được giải "Bài hát hiện tượng".

Trúc Nhân trình diễn "Không ra gì" trong lễ trao giải.

Ngoài phần vinh danh trao giải thưởng, lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024 còn khiến khán phòng bùng nổ với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc do các thế hệ ca sĩ như NSND Thanh Lam, Hà Trần, Noo Phước Thịnh, Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân, Soobin, Ryhder, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, MONO... thể hiện. Các ca khúc đều được hòa âm phối khí theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt khán giả hầu như đều thuộc nằm lòng các ca khúc đoạt giải thưởng khi âm nhạc vang lên. Điều này đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và khán giả. Lễ trao giải đánh dấu một năm thành công rực rỡ của âm nhạc đại chúng trong nước và mở ra những dự án mới mẻ hơn trong năm 2025.

Noo Phước Thịnh dành tặng ca khúc mới toanh cho chương trình của Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024.

Đáng chú ý là Noo Phước Thịnh lần đầu ra mắt khán giả ca khúc ballad khoe được nội lực sở trường là Yêu phải như vậy. Đây là ca khúc được chọn để mở đầu dự án Project by Làn Sóng Xanh gồm những sản phẩm âm nhạc chứa đựng nhiều tâm huyết, sự kết hợp mới mẻ của nhiều yếu tố, với mục tiêu làm phong phú thêm nền âm nhạc Việt Nam.

Tiết mục kết hợp cùng nổ của Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập và Tiêu Minh Phụng.

Bên cạnh đó tiết mục Wrapped miền Tây với sự kết hợp của Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi và Tiêu Minh Phụng với sự kết hợp mượt mà của âm nhạc truyền thống và những xu hướng trên mạng xã hội mới nhất của giới trẻ đã gây thích thú cho khán giả. Từ giọng hát đầy nội lực, ngọt ngào và truyền cảm của Phương Mỹ Chi cho đến phong thái cuốn hút của Tiêu Minh Phụng và nét hài hước của Huỳnh Lập, tất cả đã hòa quyện để tạo nên một màn trình diễn đáng nhớ. Nhiều khán giả thậm chí còn nhận xét vui rằng, tiết mục này xứng đáng trở thành ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Sự kết hợp xuất sắc của Làn Sóng Xanh năm tới.