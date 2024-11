Trong những ngày gần đây, thông tin nam tài tử Jung Woo Sung bất ngờ lên chức bố ở tuổi 51 nhưng lại từ chối kết hôn với người mẫu Moon Gabi khiến nền giải trí châu Á chấn động. Nam diễn viên đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi truyền thông xứ Hàn tiếp tục đưa tin sao nam 7x đang có bạn gái ngoài ngành, và người này cũng không hề biết đến việc nam tài tử có con ngoài giá thú.

Cuộc sống đời tư đầy tai tiếng khiến sự nghiệp gần ba thập niên gây dựng của Jung Woo Sung rơi vào khủng hoảng. Tâm điểm của dư luận đang đổ dồn vào 2 tác phẩm mà nam diễn viên chuẩn bị ra mắt vào thời gian tới và đặt ra câu hỏi liệu NSX sẽ có biện pháp gì để tránh đời tư của thành viên ekip làm ảnh hưởng đến công sức của một tập thể. Trùng hợp thay, 2 dự án sắp tới đều có sự góp mặt của nam tài tử dẫn đầu làn sóng Hallyu Hyun Bin.

Hyun Bin "nằm không cũng dính đạn"

Năm 2025, Jung Woo Sung và Hyun Bin sẽ cùng "song kiếm hợp bích" trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc của nền tảng Disney+ - Made in Korea. Tác phẩm dự kiến phát sóng cùng năm. Dự án lấy bối cảnh ở Hàn Quốc vào những năm 1970 và tập trung vào câu chuyện của Baek Ki Tae (Hyun Bin thủ vai) và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung thủ vai) - người đàn ông luôn bị ám ảnh bởi tham vọng và quyền lực. Đây là một bộ phim truyền hình cổ trang gồm 6 tập, thuộc thể loại hành động - tội phạm.

Công chúng đang đổ dồn về cách giải quyết của nền tảng Disney+ đối với trường hợp của Jung Woo Sung

Cách đây vài tháng, khi thông tin này được công bố, dự án này đã khiến khán giả vô cùng thích thú khi Disney+ có thể chiêu mộ được 2 nam thần hàng đầu cùng xuất hiện trong một siêu phẩm, nhưng giờ đây nó lại dấy lên sự lo ngại, nhất là khi netizen tỏ ra vô cùng phẫn nộ và kêu gọi Jung Woo Sung tự nguyện rút ra khỏi dự án hoặc NSX phải tạm dừng hợp đồng nhằm tránh ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như thành tích của bộ phim. Trong khi đó, Hyun Bin dù chẳng liên quan gì cũng rơi vào thế lao đao khi Made in Korea là tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của ông xã Son Ye Jin. Bộ phim là cột mốc đánh dấu sự sự tái xuất màn ảnh nhỏ của Hyun Bin sau 5 năm - kể từ khi Crash Landing on You thành công vang dội vào năm 2020.

Kể từ khi kết hôn với Son Ye Jin, sau 5 năm Hyun Bin mới tái xuất màn ảnh nhỏ

Harbin (tựa tiếng Việt: Cáp Nhĩ Tân) là bộ phim điện ảnh do Hyun Bin đóng chính - dự kiến ra mắt vào tháng 12 năm nay, cũng có sự góp mặt của Jung Woo Sung. Vì chỉ góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt, nên thông tin về vai diễn của nam tài tử vẫn là một bí ẩn.

Phim điện ảnh của Hyun Bin đang bị ảnh hưởng bởi tai tiếng của Jung Woo Sung

Trước đó, Jung Woo Sung từng được ca tụng là ông hoàng phóng vé khi thu hút 13 triệu khán giả với bộ phim 12.12 The Day. Tiếng vang lớn của dự án càng củng cố danh tiếng cũng như địa vị của Jung Woo Sung trong nghề. Tuy nhiên, mọi thứ gần như đảo chiều khi tin tức về đứa bé bị tiết lộ. Với làn sóng chỉ trích đang ngày một dâng cao, công chúng cũng đang nín thở đợi NSX Cáp Nhĩ Tân này lên tiếng giải quyết. Trường hợp xấu nhất nếu vẫn giữ Jung Woo Sung, phim mới của Hyun Bin có thể đối mặt với tình trạng tẩy chay do không ai muốn thưởng thức một dự án điện ảnh có ngôi sao vướng vào bê bối.