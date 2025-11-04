Lan Phương thuê khách sạn trong 24h: Xem diễn biến sau đó phải khen "bà mẹ 10 điểm"

Mới đây, Lan Phương chính thức ly hôn chồng Tây - anh David Duffy, giành được quyền nuôi dưỡng cả 2 con là Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024). Tuy nhiên, chồng của nữ diễn viên không đồng ý với quyết định trên, cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Dù lo lắng, cô khẳng định, bản thân vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình.

Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ: "Em Mia còn nhỏ quá nên mẹ luôn phải để mắt tới em khi ở bên Lina. Lại thêm Lina đang ở trong giai đoạn không dễ dàng gì với 1 cô bé 7 tuổi, trong lòng con luôn quá nhiều cảm xúc lẫn lộn mà con chưa đủ khả năng tự giải quyết.

Mẹ luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để giúp con cảm thấy an toàn, bình yên nhưng bên trong Lina luôn khao khát có thật nhiều thời gian bên mẹ. Thế là nhân chuyến đi vào Sài Gòn, mẹ sắp xếp cô giúp việc trông Mia để dành riêng cho Lina trọn 1 ngày, chỉ có mẹ và Lina mà thôi. Mẹ yêu từng khoảnh khắc đó bên con!".

Lan Phương

24h chỉ có mẹ và Lina

Cô chia sẻ video ấm áp trong chuyến "trốn con nhỏ, dành riêng cho con lớn", một ngày 24 giờ chỉ có hai mẹ con bên nhau.

Lan Phương thuê phòng tại một khách sạn mà con gái yêu thích giữa trung tâm TP.HCM để cùng Lina tận hưởng khoảng thời gian riêng tư. Vừa nhận phòng, hai mẹ con lập tức xuống hồ bơi. Lan Phương cho biết Lina cực kỳ hạnh phúc, còn cô thì cảm thấy được giải tỏa mọi căng thẳng khi đắm mình trong làn nước mát. Dù trời mưa, cả hai vẫn nô đùa, cười vang và hét to những lời yêu thương dành cho nhau.

Buổi tối, nữ diễn viên đưa con tới trung tâm thương mại ăn tối, mua kẹo và đặc biệt là trải nghiệm chuyến đi metro đầu tiên tại TP.HCM. Bé Lina liên tục hát nghêu ngao, hứng khởi khám phá mọi thứ xung quanh và thỉnh thoảng lại nũng nịu đòi mẹ bế như hồi còn nhỏ.

Trở về khách sạn, Lan Phương chiều con hết mực: cô đồng ý cho Lina xem tivi trước khi ngủ, dù bình thường luôn duy trì thói quen hạn chế màn hình cho con. Sáng hôm sau, hai mẹ con cùng dùng bữa sáng tại nhà hàng của khách sạn, sau đó lại xuống hồ bơi. Lan Phương kể, cứ ra đến hồ là Lina "như được tiếp năng lượng", nô đùa không biết mệt.

Khi chuyến nghỉ ngắn khép lại, Lina bất ngờ tặng mẹ một thanh sôcôla mà bé đã âm thầm chuẩn bị trước đó. Hành động nhỏ khiến Lan Phương xúc động.

Cách Lan Phương nuôi dạy con luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ: vừa hiện đại, vừa rất tình cảm. Cô không chỉ "ở bên con" mà còn biết cách đồng hành, giúp con cảm nhận được tình yêu thương mà vẫn nuôi dưỡng tính tự lập.

Cô không dùng tiền bạc hay vật chất để "bù đắp" cho con, mà chọn trao tặng thời gian và sự hiện diện trọn vẹn. Chuyến 24h cùng Lina là ví dụ điển hình: không xa hoa, không phô trương, chỉ là những khoảnh khắc bình dị: bơi, đi metro, ăn kem, cười đùa… nhưng lại trở thành ký ức quý giá nhất với đứa trẻ.

Một ngày 24 giờ bên con có thể trôi qua nhanh, nhưng cách Lan Phương gieo yêu thương và kỷ niệm cho con sẽ còn theo Lina suốt đời.

Từ trước đến nay, Lan Phương luôn được biết đến là bà mẹ dạy con khéo. Cô cho biết, bản thân không ủng hộ việc dùng đòn roi với trẻ. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, cô bày tỏ: "Có nhiều quan điểm xưa cho rằng không được khen con, phải luôn chê bai, phê bình, đừng cho con nghĩ mình hơn được ai… để con tốt hơn.

Đúng, sau này con có thể thành công như bố mẹ muốn nhưng tận sâu trong lòng con, tổn thương từ những lần bị cha mẹ đay nghiến, chê bai vẫn sẽ còn mãi và rất rõ ràng. Người lớn hãy tự hỏi chính mình về cảm giác đó". Sau khi có Lina, Lan Phương chưa từng đánh mắng hay to tiếng, mà chỉ theo sát, động viên để khuyến khích con tự khám phá thế giới xung quanh.

Trong cuộc sống hàng ngày, nữ diễn viên theo sát, kèm cặp con học tập, chăm chỉ con đưa con đến những địa điểm tốt cho trẻ như bảo tàng, công viên,... Là một người nói được nhiều ngôn ngữ, Lan Phương cũng rất chú ý đến việc dạy ngôn ngữ cho con. Bí quyết của cô là cho con tiếp xúc với ngôn ngữ một cách tự nhiên, không ép buộc.