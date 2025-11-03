1 sao Việt dằn vặt, thấy tim vỡ vụn vì mọi thứ không như mong muốn, xem lý do mà cảm thông: Ai làm mẹ mới hiểu

Diễn viên Vân Trang, sinh năm 1990 tại Tiền Giang, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt hơn một thập niên qua. Không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất đa dạng, cô còn là MC của nhiều chương trình truyền hình. Năm 2016, nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân Hữu Quân, Việt kiều thành đạt. Sau khi lập gia đình, Vân Trang chủ động giảm bớt hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén tổ ấm.

Hiện tại, cô và chồng có bốn người con, ba gái và một trai. Dù sinh con liên tiếp trong vài năm, Vân Trang luôn bày tỏ rằng, được làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Tuy nhiên, giữa niềm vui ấy cũng có không ít những phút giây "đau đầu", loay hoay giữa trách nhiệm và tình thương.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tròn 4 tuổi của cặp song sinh Quinanna và Quinita, Vân Trang chia sẻ bộ ảnh đáng yêu của hai bé cùng những tâm sự đầy xúc động về hành trình làm mẹ của mình.

Cô kể, kể từ khi có thêm hai "tiểu công chúa", gia đình trở nên rộn ràng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính sự đông vui ấy cũng mang đến nhiều thử thách. Là mẹ của bốn con nhỏ, Vân Trang không tránh khỏi cảm giác bất lực khi không thể ở bên từng bé trọn vẹn như mong muốn.

"Bốn năm cùng các em khôn lớn, mẹ đã rất căng thẳng. Mẹ cứ luôn tự dằn vặt bản thân rằng mẹ không thể dành trọn tình thương, thời gian, tâm sức cho mỗi em được như ngày xưa chỉ có chị hai Nì", nữ diễn viên chia sẻ.

Vân Trang cho biết, có những lúc cô rơi nước mắt khi cả hai bé song sinh cùng đòi mẹ bế, nhưng cô chỉ có thể ẵm một vì đang mang thai bé thứ tư. Khi 2 em muốn chơi với mẹ mà cô dành thời gian học cùng con gái lớn Queenie, rồi đến lúc mẹ buồn đến ngẩn người khi em quen việc không cần mẹ ngủ cùng em.

"Tim mẹ muốn vỡ vụn ra vì mình bất lực, vì mọi thứ không như mình mong muốn. Nhưng có lẽ mẹ đã mong quá nhiều. Mẹ chỉ sợ các em bị thiếu đi tình thương trọn vẹn của mẹ".

Những lúc Vân Trang mệt mỏi hay dằn vặt, chồng cô luôn là người ở bên động viên, chia sẻ. Anh nhẹ nhàng khuyên vợ hãy bớt lo lắng, bởi tình yêu thương trong nhà không chỉ đến từ mẹ, mà còn được nhân lên qua tình chị em.

Sao phim Dù gió có thổi kể: "Ba thấy mẹ cứ luôn đau đáu câu chuyện cuộc đời mẹ con tụi mình, ba đã nói: sao mẹ cứ bị suy nghĩ nhiều vậy, bây giờ mấy chị em nó, ngoài có tình thương của mẹ chia ra, tụi nó còn có tình thương của nhau, yêu thương qua lại cho nhau nữa thì có phải còn được thương nhiều hơn là chỉ có 1 mình mẹ thương không".

Nhờ những lời an ủi đó, cô học cách buông bớt áp lực và nhìn nhận tình mẫu tử theo cách nhẹ nhàng hơn: không cần phải hoàn hảo, chỉ cần đủ yêu thương và hiện diện.

Không áp đặt con phải học giỏi, để con được phát triển tự nhiên

Dù có những lúc trăn trở nhưng Vân Trang rất chú trọng việc đồng hành cùng con. Ở nhà, nữ diễn viên thường tổ chức các hoạt động đọc chữ, lắp ráp tranh ảnh, giúp con phát triển tư duy và sự nhạy bén.

Ngoài việc học trên lớp, bé Queenie - con gái lớn của nữ diễn viên tham gia đội múa của trường, được ba mẹ cho học piano, bơi, nhảy và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ hồi đi nhà trẻ, nhóc tỳ đã bộc lộ tính cách hướng ngoại, thích chỗ đông đúc, luôn háo hức đi học để gặp bạn bè.

Vân Trang tiết lộ con gái còn vô tư và hồn nhiên, học thông minh nhưng thiếu tập trung, đôi khi vẫn để ba mẹ phải nhắc nhở chuyện ăn uống, làm bài tập hay dọn dẹp đồ chơi. Điều làm Vân Trang tự hào nhất ở con gái đầu lòng là bé hiểu chuyện, yêu thương và nhường nhịn các em. Vợ chồng Vân Trang không áp đặt con phải học giỏi, để cô bé được phát triển tự nhiên, sống hạnh phúc đúng tuổi ăn tuổi chơi.

Được biết, Vân Trang cho con học trường công với mức học phí bình dân. Đây là một trong những ngôi trường tiểu học có chất lượng đào tạo được xếp hàng đầu không chỉ ở quận 1 mà ở cả TP.HCM. Trường được quyết định thành lập vào năm 1998, cho đến nay đã trải qua bề dày lịch sử lâu dài và đạt được nhiều thành tích vô cùng xuất sắc.

Nhiều năm liền, nhà trường được công nhận Tập thể Lao động Xuất sắc; đạt Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố; Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp Tiểu học; đạt Cờ thi đua Chính phủ, Bộ; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; các đoàn thể xếp loại vững mạnh, xuất sắc; phong trào thể dục thể thao nhiều năm liền đạt tiên tiến cấp quận, thành phố.