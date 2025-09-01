Bên cạnh sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, chuyện đời tư của sao Việt cũng được đông đảo khán giả quan tâm. Vào cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Lan Phương lên tiếng tiết lộ đã làm thủ tục đơn phương ly hôn chồng ngoại quốc.

Sau một tháng chính thức xác nhận ly hôn, diễn viên Lan Phương mới đây đã chia sẻ những dòng tâm sự xúc động trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho biết cô vừa có chuyến đi Hạ Long cùng hai con nhỏ, tự mình lái xe đường dài rồi đưa các con lên du thuyền trải nghiệm. Cô thừa nhận cảm thấy mông lung bất định và bật khóc khi nghĩ về các con.

Cô trải lòng: "Hôm ấy, lần đầu tiên tự lái xe đường dài chở 2 con đi đến tận Hạ Long rồi lên ở du thuyền 2 ngày 1 đêm. Đêm xuống, trên tàu, tiếng máy chạy, các âm thanh không quen thuộc từ bên ngoài làm Phương mông lung nghĩ về những điều bất định. Nằm ôm con và cảm nhận rõ nhất rằng từ giờ mình sẽ là người luôn phải mạnh mẽ, để bảo vệ các con, bảo vệ chính mình trong cuộc đời này. Cảm giác ấy hơi choáng ngợp làm mình chảy nước mắt. Nhưng không sao có mẹ ở bên, các con sẽ luôn được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ tốt nhất có thể. Mẹ hứa với các con như vậy".

Lan Phương có bài đăng bộc bạch nỗi lòng sau 1 tháng ly hôn chồng ngoại quốc

Nữ diễn viên thừa nhận cảm thấy mông lung bất định, bật khóc khi nghĩ tới 2 con

Vào giữa tháng 8, Lan Phương từng khiến khán giả lo lắng khi chia sẻ hình ảnh nhập viện trong tình trạng bật khóc, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Trong bài viết, nữ diễn viên thừa nhận rằng suốt nhiều năm qua, cơ thể gặp vấn đề với các triệu chứng như đau nhức kéo dài, buồn nôn, tụt huyết áp và lạnh cóng toàn thân.

"Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ 1 story về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: 'Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé'. Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng - khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ…", cô cho hay.

Tình trạng sức khỏe của Lan Phương đã bất ổn trong suốt nhiều năm

Tưởng như có hôn nhân viên mãn, diễn viên Lan Phương thông báo rạn nứt vào cuối tháng 7/2025. Cô tiết lộ đã đơn phương nộp đơn ly hôn với chồng Tây từ tháng 5. Vừa qua, diễn viên chia sẻ đã rao bán căn hộ ở Đà Nẵng. Sau khi thông báo rạn nứt với chồng Tây, Lan Phương hiện đã quay trở lại với công việc, tham gia dự án phim mới.

Trước đó, cô từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".