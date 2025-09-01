Ngày 31/8, tờ Sohu đưa tin vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã đến tham dự concert của nữ ca sĩ Giang Huệ tại (Đài Loan, Trung Quốc) để ủng hộ đồng nghiệp. Cặp sao mặc trang phục đơn giản, đeo khẩu trang che kín mặt. Tuy nhiên, các khán giả đi xem concert đã bóc trúng "sít rịt phát cẩu lương" của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Ở phần "kiss cam", ống kính của BTC đã chiếu thẳng đến chỗ vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa. Ngay lập tức, Hoắc Kiến Hoa đã chủ động tháo khẩu trang, ôm hôn Lâm Tâm Như khiến khán giả bùng nổ, phấn khích hú hét.

Trên MXH Weibo, khoảnh khắc khóa môi của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa có gần 100 triệu lượt xem. Đây cũng là lần hiếm hoi công chúng được nhìn thấy cặp diễn viên đình đám Cbiz công khai thân mật, thể hiện tình cảm ở nơi công cộng kể từ khi kết hôn vào năm 2016.

Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa hôn nhau ở concert

Khoảnh khắc lãng mạn của cặp sao có gần 100 triệu lượt xem trên MXH Weibo

Cuối tháng 7, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã kỷ niệm 9 năm ngày cưới. Nhìn những hình ảnh hạnh phúc, viên mãn hiện tại của cặp sao, dân tình cho rằng chuyến này các blogger tung tin họ ly hôn nên "di chuyển lên núi ở ẩn" và hủy hết tất cả tài khoản MXH.

Chuyện tình của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như là một trong những câu chuyện đẹp và kín tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Từ tình bạn kéo dài hơn một thập kỷ, họ đã vượt qua mọi tin đồn và sự ngờ vực của công chúng để xây dựng một gia đình hạnh phúc, viên mãn.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa là vợ chồng nghệ sĩ được khán giả đặc biệt quan tâm. Mối quan hệ của cặp sao Đài Loan (Trung Quốc) vẫn mặn nồng, gắn bó sau nhiều năm hôn nhân

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như gặp gỡ lần đầu tiên vào năm 2006 khi cùng hợp tác trong bộ phim Xe Điện Ngầm . Sau lần hợp tác đó, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết và duy trì mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian này, cả hai luôn ủng hộ nhau trong công việc. Hoắc Kiến Hoa từng đóng vai khách mời trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi do Lâm Tâm Như sản xuất và đóng chính. Sự ăn ý và những khoảnh khắc ngọt ngào trên màn ảnh đã khiến người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình, nhưng cả hai đều khẳng định chỉ là bạn thân.

Một người bạn thân lâu năm của Hoắc Kiến Hoa từng tiết lộ rằng nam diễn viên đã có tình cảm với Lâm Tâm Như ngay từ lần đầu hợp tác nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối. Anh chấp nhận giữ mối quan hệ bạn bè, âm thầm dõi theo và bảo vệ cô.

Hoắc Kiến Hoa yêu thầm Lâm Tâm Như trong nhiều năm

Vào ngày 20/5/2016 (Valentine Trung Quốc), Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai mối quan hệ với Lâm Tâm Như trên mạng xã hội, khiến công chúng "sốc toàn tập". Chỉ 2 tháng sau khi công khai, cả hai tuyên bố sẽ kết hôn. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 31/7/2016 tại đảo Bali, Indonesia, với sự tham dự của nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Hồ Ca, Thư Kỳ... Đám cưới được tổ chức riêng tư và sang trọng, trở thành một trong những sự kiện được chú ý nhất năm. Tuy nhiên, sau đám cưới, một vài hình ảnh Hoắc Kiến Hoa mặt lạnh lùng trong hôn lễ đã làm dấy lên tin đồn anh bị "ép cưới", nhưng những tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt bởi chính thái độ hạnh phúc của cả hai sau đó.

Đầu năm 2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái đầu lòng và đặt biệt danh ở nhà là Tiểu Cá Heo. Đôi vợ chồng đều thống nhất quan điểm giữ kín hình ảnh và đời tư của con gái để bé được lớn lên một cách bình thường nhất. Thỉnh thoảng, họ mới chia sẻ những hình ảnh chụp từ phía sau hoặc che mặt con một cách khéo léo. Lâm Tâm Như thừa nhận những năm đầu hôn nhân, vợ chồng cô có lúc giận dỗi, cãi nhau to tiếng nhưng họ dần dần tìm được tiếng nói chung, chấp nhận khác biệt của người kia.

Trải qua bao sóng gió, hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn bền chặt

Nguồn: Sina, Sohu