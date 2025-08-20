5 ngày trước, diễn viên Lan Phương khiến không ít người lo lắng khi đăng tải hình ảnh lộ rõ khuôn mặt đau đớn, phải nhập viện. Cô bộc bạch tình trạng sức khỏe của bản thân đã bất ổn trong suốt nhiều năm qua như bị đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người...

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 thừa nhận bị căng thẳng tinh thần trong thời gian dài, khiến mái tóc yếu, dễ rụng và gãy. Cô chia sẻ trên story tác hại do mệt mỏi gây ra: "Khi nồng độ cortisol tăng cao, nó có thể ảnh hưởng đến nang tóc, làm cho sợi tóc trở nên yếu, dễ gãy và mất đi độ trơn mượt tự nhiên.

Sợi tóc bị tổn thương sẽ có bề mặt sần sùi, thô ráp, dễ ma sát và bám vào nhau hơn, dẫn đến hình thành các búi rối khó gỡ". Về mục đích công khai tình trạng sức khỏe của bản thân, Lan Phương cho biết cô mong muốn mọi người hiểu và nhận ra mức độ nghiêm trọng của tổn thương tâm lý, trầm cảm, căng thẳng để hiểu và giúp đỡ những người xung quanh.

Lan Phương tiết lộ mái tóc bị yếu, dễ gãy rụng khi tinh thần bị căng thẳng

Cô thừa nhận sức khỏe đã bất ổn trong suốt nhiều năm qua

Tối 15/8, nữ diễn viên 8x gây lo lắng khi đăng tải hình ảnh bật khóc, nhập viện với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn

Về bức hình nhập viện, Lan Phương sau đó phải gấp rút lên tiếng đính chính đó là hình ảnh cũ chứ không phải mới đây. Cô còn xin lỗi vì không ghi rõ thông tin để khán giả lo lắng. "Xin lỗi Phương quên ghi thêm là ngày chụp bức ảnh này là cuối tháng 4/2025, không phải hiện tại bây giờ đâu ạ. Phương xin lỗi quên chi tiết này làm nhiều người lo lắng tưởng Phương bây giờ đang ở viện", cô cho hay.

Khi chia sẻ câu chuyện của bản thân, Lan Phương mong muốn mọi người sẽ hiểu cơ thể và tìm cách tự chữa lành cho chính mình

Năm 2018, Lan Phương kết hôn với ông xã người Anh – David Duffly. Anh làm việc trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng. Dù đã có với nhau hai con, cả hai vẫn chưa tổ chức một lễ cưới chính thức. Sau 7 năm gắn bó, nữ diễn viên bất ngờ thông báo cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc đã khép lại. Cô cho biết mình đã nộp đơn ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5 vừa qua.