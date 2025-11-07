Sau khi thông báo ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 tiết lộ đã phải tự làm mọi thứ từ rất lâu, ngay cả khi đang mang thai và chỉ sau khi sinh con vài tháng. Chia sẻ này của Lan Phương khiến không ít người xót xa vì thời điểm đó, cô và ông xã vẫn đang chung sống nhưng vẫn phải 1 mình giải quyết mọi việc trong gia đình.

Cô chia sẻ: "Thấy Phương sơn sửa nhà, mọi người nói: Vất vả quá! Nhưng thật ra Phương đã phải tự mình làm việc đó từ lâu rồi nên thấy bình thường. Nhớ nhất là lúc đường ống máy lạnh phòng ngủ toả ra mùi khó chịu - suốt từ lúc Phương mang bầu Mia cho đến khi sinh con. Không ai giúp cả, nên khi mới sinh con 2 tháng, Phương tự mình tìm người sửa. Tự mình sắp xếp mọi thứ, kê dọn đồ đạc, rồi lau dọn kỹ từng tí một để Mia không phải ngửi mùi khó chịu khi ngủ, và các con không bị dị ứng bụi công trình.

Rồi thì hôm nay Mia tròn 20 tháng, Phương sơn sửa lại nhà để có một không gian mới, bình yên, an toàn và thật nữ tính như chính những cô gái nhỏ bé trong nhà này. Cảm thấy thật hạnh phúc. Không phải chờ đợi ai đến giúp. Tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai".

Lan Phương tiết lộ đã chủ động tự làm mọi thứ từ khi mang bầu tới lúc sau khi sinh con được vài tháng

Nữ diễn viên 8x cho biết cô thấy hạnh phúc khi tự do sắp xếp mọi thứ theo ý mình

Khi Lan Phương mang bầu 7 tháng, chồng cũ của cô đã chuyển vào Đà Nẵng công tác. Việc không có người đồng hành bên cạnh đã khiến nữ diễn viên gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng tới tinh thần. Sau khi sinh, Lan Phương thừa nhận tình trạng trầm cảm vẫn không có tiến triển tốt hơn vì vẫn một mình chăm sóc các con trong khi chồng cũ bận rộn với công việc.

Cô từng cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".

Trước đó, Lan Phương từng thừa nhận bị trầm cảm sau sinh, cô đơn vì chồng không thấu hiểu và đồng hành

Sau khi chia sẻ bài viết này, Lan Phương lại nhận về những tranh cãi trái chiều. Bên cạnh những bình luận đồng cảm, một số netizen lại cho rằng cô đang kể lể và chứng minh tốt hơn người khác. Cô đã đính chính khẳng định rất trân trọng và đồng cảm với những người phụ nữ có cuộc sống vất vả.

Lan Phương cho hay: "Bài viết của Phương chỉ là chia sẻ một cảm xúc của hiện tại sau khi lấy lại tự chủ của cuộc đời mình, không có ý nói mình tốt hơn ai. Phương biết còn rất nhiều những người phụ nữ và những em bé có cuộc sống vất vả đáng thương hơn rất nhiều.

Phương trân trọng và đồng cảm với họ vô cùng. Phương cũng tôn trọng tất cả các bình luận dù một số chưa thật hiểu nội dung Phương chia sẻ. Nhưng những bình luận đó giúp Phương hiểu thêm về những gánh nặng khác nhau trong cuộc sống. Phương biết ơn tất cả!".

Lan Phương lên tiếng khi vướng tranh cãi, bị cho rằng đang cố thể hiện bản thân mình tốt hơn người khác

Sau 7 năm gắn bó, Lan Phương chính thức thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây - David Duffy. Trước khi hôn nhân tan vỡ, cặp đôi từng có với nhau hai cô con gái. Tại phiên tòa ly hôn diễn ra vào giữa tháng 9, Lan Phương được tòa án giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con, trong khi chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, chỉ 22 ngày sau phán quyết sơ thẩm, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Vượt qua biến cố hôn nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 nhanh chóng lấy lại tinh thần, trở lại với công việc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên hai con gái nhỏ.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.

Diễn viên Lan Phương và chồng cũ đã chia tay sau 7 năm chung sống