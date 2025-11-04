Tại phiên tòa xét xử vụ ly hôn với chồng cũ David Duffy diễn ra vào giữa tháng 9, Lan Phương được giao quyền chăm sóc 2 con, chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng/tháng. Hậu rạn nứt, nữ diễn viên sinh năm 1983 đã quay trở lại với công việc và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên 2 con gái.

Từ nhỏ, Lan Phương đã dạy con gái nói 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Trong clip mới nhất, bé Lina - con đầu lòng của nữ diễn viên thể hiện khả năng nói tiếng Anh thành thạo. Bên cạnh những lời khen ngợi, 1 netizen bình luận bày tỏ sự thắc mắc về việc nhóc tỳ này có nói được tiếng Việt hay không.

Khi một tài khoản đặt câu hỏi: “Bé không nói được tiếng Việt Nam à chị?”, Lan Phương khẳng định con nói được 2 ngôn ngữ: "Được em à, nhưng bé nói tiếng Anh thoải mái hơn nên ngày của bé chị để bé làm tất cả những gì bé muốn".

Diễn viên Lan Phương tập trung hoạt động nghệ thuật và chăm sóc cho con gái sau khi thông báo ly hôn

Cô phản hồi một netizen thắc mắc về chuyện con gái có nói được tiếng mẹ đẻ

Từ khi còn nhỏ, Lan Phương đã dạy con gái nói 2 ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh

Sau thời gian 7 năm chung sống, Lan Phương thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây David Duffy. Trước khi Lan Phương ly hôn chồng cũ David Duffy, cả hai đã có 2 con gái chung. Ngày 17/9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy. Sau 22 ngày kể từ khi có phán quyết của phiên tòa, chồng cũ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Dù không còn sống chung, Lan Phương khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con. "Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm", cô chia sẻ. Cô cũng phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con.

Lan Phương thông báo chuyện rạn nứt hôn nhân vào cuối tháng 7/2025

Sau 22 ngày diễn ra phiên sơ thẩm xét xử ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, chồng cũ của Lan Phương mới nộp đơn kháng cáo

Lan Phương thông báo chuyện rạn nứt hôn nhân vào cuối tháng 7/2025. Cô đã nộp đơn đơn phương ly hôn từ tháng 5. Trước đó, nữ diễn viên từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".