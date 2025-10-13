Lan Phương bị tấn công

Sau thời gian im ắng vì biến cố hôn nhân, Lan Phương tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Linh trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý nhưng cũng đầy sóng gió. Trái với kỳ vọng về một hình ảnh mới mẻ sau thời gian dài nghỉ ngơi, vai diễn lần này của cô lại trở thành tâm điểm tranh cãi, thậm chí bị khán giả “tấn công” dữ dội ngay khi phim mới lên sóng vài tập đầu.

Trong phim, Linh là đối tác làm ăn của Đăng (Doãn Quốc Đam) - người đàn ông đã có vợ là Mỹ Anh (Phương Oanh). Từ những phân cảnh đầu tiên, nhân vật Linh đã khiến người xem phải đặt dấu hỏi rằng liệu cô có đang cố chen chân vào mối quan hệ vợ chồng Đăng - Mỹ Anh hay không. Dù phim chưa xác nhận Linh là tiểu tam, nhưng cách cô xuất hiện với sự thân mật khó hiểu, cộng thêm thái độ thân thiết quá mức với Đăng khiến khán giả nghi ngờ. Linh còn là người khơi mào một phi vụ làm ăn rủi ro cao mà Đăng vô cùng hứng thú, trong khi Mỹ Anh phản đối dữ dội, tạo nên mâu thuẫn gay gắt giữa hai vợ chồng.

Sự xuất hiện của Linh như một màu sắc tươi mới trong cuộc đời Đăng

Tuy nhiên, thay vì được đón nhận, Lan Phương đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ khán giả. Nhiều người cho rằng cô già hơn hẳn so với Doãn Quốc Đam và Phương Oanh, thậm chí bị chê là "gầy, nhợt nhạt, tạo hình xấu và không hợp vai tiểu tam". Một số bình luận còn gay gắt hơn cho rằng đạo diễn chọn sai diễn viên cho vai diễn này.

Không chỉ ngoại hình, diễn xuất của Lan Phương trong phim cũng bị đánh giá là lặp lại chính mình. Cách thể hiện của cô bị chê cường điệu, ồn ào và giống hệt những vai trước, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ nhiều chuyện từng thấy trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. "Xem Lan Phương đóng mà như đang coi lại phim cũ, chỉ đổi tên nhân vật thôi", "Vai đối tác làm ăn chuyên nghiệp mà diễn như cô hàng xóm hay cà khịa, mất hết thần thái tinh tế cần có", "Lan Phương vẫn ồn và chỉ ồn, xem khó chịu quá", "Bao nhiêu người trẻ, xinh, hợp vai, điềm đạm thì không chọn, đi chọn bà này, đúng chịu đạo diễn", "Hai người diễn với nhau quá hợp nhưng làm ơn đổi sang phim khác",...

Lan Phương bị chê ồn, vô số bình luận tấn công nữ diễn viên trên mạng hội

Khán giả từng yêu mến nét diễn tự nhiên, dí dỏm của Lan Phương trong các bộ phim gia đình, nhưng ở một vai đòi hỏi sự sắc sảo, bí ẩn, Lan Phương lại chưa tạo được cảm giác phù hợp. Có lẽ chính vì thế, thay vì tò mò về diễn biến câu chuyện, người xem lại bận tranh luận xem Linh có đủ sức phá hạnh phúc người khác hay không cả về kịch bản lẫn cách thể hiện.