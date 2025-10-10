Ngày 17/9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Lan Phương và chồng Tây David Duffy. Cô được giao quyền chăm sóc 2 con, chồng cũ có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng/tháng.

Tối 9/10, diễn viên Lan Phương thông báo chồng cũ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm. Cô cho biết việc anh kéo dài thời gian nộp đơn kháng cáo đã tác động tới tâm lý của mình. Lan Phương khẳng định vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ các con, tiến hành thu thập bằng chứng.

Lan Phương cho hay: "Hôm nay tôi nhận tin: David kháng cáo lên toà phúc thẩm. Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi liệu anh ấy có định kháng cáo không và không nhận được một câu trả lời nào. Việc kéo dài thời gian để gây áp lực tâm lý lên tôi đã ít nhiều thành công. Trước mắt lại là một chặng đường dài: những đêm không ngủ để thu thập bằng chứng, tự xoa dịu nỗi căng thẳng và mệt mỏi trong chính mình để hôm sau lại mạnh mẽ chăm sóc các con, và làm công việc mình yêu thích.

Dù cố không nghĩ đến, cơ thể vẫn sẽ căng ra vì lo âu. Các con… vẫn bị đặt vào giữa. Và đó là điều khiến tôi day dứt nhất. Nhưng không sao, tôi vẫn phải bước đi, vẫn là chính mình và là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con mình. Các con cần được lớn lên trong một môi trường an toàn, tự do, không ai có quyền sử dụng cảm xúc của các con làm công cụ đạt được mục đích của mình".

Tại phiên tòa, Lan Phương từng chia sẻ về những mâu thuẫn sâu sắc khiến hôn nhân của cô và chồng cũ không thể cứu vãn. Theo nữ diễn viên, trong thời gian mang thai con đầu lòng, chồng thường xuyên lui tới quán bar và nhắn tin tán tỉnh người khác.

Suốt 7 năm chung sống, cô cho biết phải chịu đựng sự bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý. Cô kể rằng bản thân bị chồng kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội, và thường xuyên bị khiến cho cảm thấy mình kém cỏi, ngu dốt, mất dần sự tự tin và tự do trong chính ngôi nhà của mình. Tuy nhiên, anh David Duffy phủ nhận lời tố của Lan Phương. Anh cho rằng vợ gặp vấn đề tâm lý sau sinh.

Lan Phương thông báo chuyện rạn nứt hôn nhân vào cuối tháng 7/2025. Cô đã nộp đơn đơn phương ly hôn từ tháng 5. Trước đó, nữ diễn viên từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".