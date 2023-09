Lan Ngọc gặp sự cố tại Mỹ, cảnh sát phải mang xe chữa cháy đến giải quyết

Mới đây, Lan Ngọc khiến cư dân mạng hoang mang khi đăng tải bức ảnh thông báo gặp sự cố tại New York (Mỹ). Được biết, "ngọc nữ" Vbiz đang có mặt tại đây để chuẩn bị tham gia một sự kiện thời trang với tư cách khách mời. Sau vài tiếng khiến dân mạng tò mò không rõ chuyện gì đã xảy ra thì Lan Ngọc đã lên tiếng chia sẻ rõ sự việc.

Lan Ngọc cho biết đã đánh rơi 1 chiếc bông tai trong lúc dạo phố New York, nữ diễn viên đã dự tính sẽ bỏ đi vì việc tự nhặt lại là bất khả thi. Lúc này, một thành viên trong nhóm bạn của Lan Ngọc đã nhờ đến đội New York City Police Department (NYPD - Sở Cảnh sát Thành phố New York) đến để giải quyết.

Lan Ngọc gặp sự cố rơi bông tai khi bước vào khu vực cống nước

Nữ diễn viên lúng túng vì vị trí bông tai rơi khó có thể tự nhặt lại được

Nữ diễn viên kể: "Câu chuyện hôm nay em Ngọc rất nên nết. Tung tăng ngay lỗ cống sao rớt cái bông tai. Định lòng thôi từ bỏ nhưng các anh trong đoàn đã hỏi thử các anh NYPD có thể lấy được không. Mà Ngọc rất sợ phiền vì chỉ có 1 chiếc bông, có nói mấy ảnh thôi cũng được ạ, bỏ đi khỏi lấy không sao. Thế là nguyên xe chữa cháy tới nạo cống lên lấy được cái bông và giao tới nơi cho Ngọc luôn".

Một người bạn của Lan Ngọc đã nhờ đến cảnh sát giúp đỡ

Lan Ngọc cho biết rất nhiều người cùng với xe chữa cháy đã mang các thiết bị chuyên dụng đến để giải quyết sự cố

Hiện tại, chiếc bông tai được trở về với chính chủ. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn vì được cảnh sát giúp đỡ nhặt lại đồ. Sau sự cố "dở khóc dở cười này", Lan Ngọc vui vẻ tiếp tục tham quan và check in nhiều nơi, tận hưởng chuyến đi ở Mỹ.