Lần hiếm hoi Đỗ Hải Yến đưa 3 con đi thảm đỏ

Tối 24/11, buổi công chiếu Quán Kỳ Nam trở thành một đêm đặc biệt khi thảm đỏ vốn nhộn nhịp bất ngờ lắng lại vì sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến. Không đi cùng dàn ê-kíp hay stylist, nữ diễn viên chọn cách xuất hiện thân thuộc và cảm động nhất: sánh bước cùng mẹ và ba con – hai bé trai, một bé gái. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi hiển hiện trước công chúng, và chính sự giản dị ấy lại khiến cả sự kiện dành cho cô một khoảng lặng đầy trìu mến.

Cả gia đình chọn áo dài truyền thống, đồng điệu trong màu sắc và tinh thần. Ba đứa trẻ với gương mặt trong trẻo, ánh mắt lễ phép cùng dáng vẻ kháu khỉnh đã tạo nên một khung hình gia đình đẹp đến lặng người. Giữa sự náo nhiệt của thảm đỏ, hình ảnh Hải Yến nhẹ nhàng nắm tay các con, bước đi khoan thai bên cạnh mẹ mình, lan tỏa cảm giác bình yên hiếm thấy ở một sự kiện điện ảnh. Sau gần một thập kỷ ưu tiên cuộc sống riêng và chăm sóc tổ ấm, khoảnh khắc cô xuất hiện cùng ba con không chỉ gây bất ngờ mà còn gợi nhắc về hành trình lặng thầm mà đầy đủ của nữ diễn viên.

Trên thảm đỏ Quán Kỳ Nam , Hải Yến chọn áo dài ánh kim tinh xảo của RUE DES CHATS, kết hợp cùng bông tai Panthère de Cartier – thiết kế high-jewellery mang tính biểu tượng của Cartier. Vẻ đẹp Á Đông dịu dàng hòa quyện cùng tinh thần Panthère mạnh mẽ tạo nên một phong thái vừa trầm tĩnh vừa rực rỡ. Cô không cần bất kỳ sự phô trương nào để thu hút ánh nhìn; chỉ một dáng đứng thẳng, một nụ cười nhẹ và ánh mắt sâu thẳm cũng đủ để người ta nhận ra khí chất điện ảnh không thể trộn lẫn của Đỗ Thị Hải Yến. Giữa những layout cầu kỳ bên cạnh, cô vẫn khiến mọi ánh nhìn dừng lại chỉ bằng sự hiện diện bình yên, như một minh tinh có nhịp điệu riêng, không ồn ào mà đầy sức nặng.

Sự trở lại của Hải Yến với vai diễn Kỳ Nam trong Quán Kỳ Nam mang đến cảm giác như nhìn thấy chính hành trình lặng lẽ của cô trong suốt nhiều năm qua. Kỳ Nam là một góa phụ chịu nhiều biến động thời cuộc nhưng luôn chọn cách sống tử tế và mạnh mẽ. Ánh nhìn thẳm sâu, vẻ trầm tĩnh và bản lĩnh của nhân vật được Hải Yến thể hiện bằng sự từng trải mà chỉ những người phụ nữ đã đi qua đủ đầy mới có thể chạm tới. Ở cả đời thực lẫn phim, sự kiên nhẫn, bền bỉ và nhẹ nhàng ấy dường như là chất keo kết nối hai con người: Đỗ Thị Hải Yến và Kỳ Nam.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Quán Kỳ Nam là một dấu mốc thật đẹp đẽ cho hành trình trở về với điện ảnh sau gần một thập kỷ. Cô ‘Kỳ Nam’ là một mối duyên đến đúng thời điểm – một người phụ nữ lắng sâu mà tôi phải chạm vào bằng tất cả sự trân quý và kiên nhẫn của mình.” Câu nói ấy không chỉ dành cho nhân vật, mà còn như lời tự sự dành cho chính cuộc trở về của cô – một sự trở về chọn an yên làm điểm tựa.

Khoảnh khắc hiếm hoi đưa đủ ba con lên thảm đỏ không chỉ làm mềm không khí của buổi công chiếu, mà còn cho thấy hành trình tròn đầy của nữ diễn viên sau nhiều năm lặng lẽ vun vén cho gia đình. Ở giữa ánh đèn flash, không có sự phô trương, không có áp lực phải nổi bật – chỉ có một Đỗ Thị Hải Yến trở lại đúng lúc, với tâm thế đã đủ đầy để lại đứng trước điện ảnh. Và có lẽ chính sự tĩnh lặng đẹp đẽ ấy mới là highlight rực rỡ nhất của thảm đỏ Quán Kỳ Nam trong đêm công chiếu.