Đôi bạn thân Duy Khánh - Cara dễ thương muốn xỉu trong bộ ảnh mới

Trong showbiz Việt, tìm một tình bạn thật lòng đôi khi còn khó hơn tìm spotlight. Vậy mà Duy Khánh và Cara Phương lại may mắn trở thành một trong những “đôi bạn thân hiếm có khó tìm” vừa hợp tính, vừa hợp vibe, lại luôn xuất hiện bên nhau với năng lượng tích cực khiến fan nhìn vào là thấy… dễ thương muốn xỉu.

Cara là nàng thơ hiện đại, nhẹ nhàng và tinh tế; còn Duy Khánh thì hoạt bát, vui tính, không bao giờ thiếu trò để chọc người bên cạnh cười. Hai cá tính tưởng đối lập ấy lại kết thành một tình bạn đặc biệt: gần gũi, thoải mái và khá “đời”.

Họ không khoe khoang về nhau trên mạng xã hội, cũng chẳng đánh bóng tình bạn bằng những khoảnh khắc quá đà. Nhưng mỗi lần xuất hiện chung, câu chuyện của cả hai luôn là không khí rộn ràng, dễ chịu – thứ mà khán giả nhận ra ngay lập tức.

Mới đây, cặp bạn thân tiếp tục ghi điểm với một bộ ảnh mùa Đông mới toanh. Không phải concept thời trang phức tạp, bộ đôi chọn phong cách tối giản với tông nâu – be ấm áp, tạo cảm giác gần gũi như hai người bạn rủ nhau đi “chụp chơi” một buổi chiều se lạnh.

Trên áo của cả hai xuất hiện một chú gấu nâu nhỏ xinh AC BEAR, nhân vật hoạt hình đang được giới trẻ Hàn ưa chuộng thời gian gần đây. Chú gấu chỉ là một chi tiết phụ nhưng lại góp phần tạo vibe dễ thương, khiến bộ ảnh thêm ấm áp và trẻ trung.

AC BEAR là nhân vật hoạt hình đang được giới trẻ Hàn Quốc diện rần rần thời gian gần đây. Chú gấu này xuất hiện nhiều trên các item streetwear, đặc biệt tại các khu thời trang như Myeongdong.

Cả Duy Khánh lẫn Cara không hề “khoe đồ”, chỉ đơn giản mặc những mẫu áo phông dễ thương cho hợp concept chụp hình, nhưng vô tình lại khiến AC BEAR được chú ý hơn hẳn.

Xuất hiện trong bộ ảnh của đôi bạn thân showbiz, AC BEAR trông không khác gì một người bạn đồng hành đúng nghĩa: dễ thương, vibe vui tươi và cực hợp tinh thần trẻ trung của cả hai. Cara mix áo phông AC BEAR với chân váy ngắn, vừa cute vừa năng động. Duy Khánh thì chọn sweatshirt in hình gấu, trông như “boy next door” khiến fan không ngừng thả tim.

Cặp bạn thân cộng với một linh vật dễ thương tạo nên combo đúng kiểu “coi chơi cho vui cũng thấy mùa Đông dễ thương hơn hẳn”.

Cara dịu dàng nhưng nghịch ngợm vừa đủ. Duy Khánh thì tươi rói, pha chút hài hước đặc trưng. Đứng cạnh nhau, họ trông như hai nhân vật bước ra từ một bộ phim tuổi trẻ – vô tư, vui vẻ và ấm áp.

Giữa vô vàn tin tức ồn ào của showbiz, những khoảnh khắc giản dị như thế này lại dễ khiến người xem mỉm cười hơn cả. Tình bạn của Duy Khánh và Cara không phô trương, nhưng lại rất đáng trân quý: vui vẻ, lành tính, và làm ấm cả bộ ảnh mùa Đông.

Một đôi bạn thân hiếm có khó tìm, và một bộ ảnh khiến người xem cũng muốn rủ ngay đứa bạn của mình ra phố để chụp vài tấm cho ấm lòng mùa lạnh.