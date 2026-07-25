Đây chính là Jung Hae Ri hot nhất Gia Đình Là Số 1 sau 17 năm

Trưa 25/7, tờ Mhnse đưa tin, nữ diễn viên đình đám Ha Hee Ra vừa chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh từ buổi gặp gỡ với sao nhí 1 thời Jin Ji Hee (phim Gia Đình Là Số 1) trong hậu trường của vở diễn The Seagull. Trên trang cá nhân, minh tinh họ Ha cũng dành cho hậu bối nhiều lời khen “có cánh” về năng lực chuyên môn: “Vở kịch The Seagull vừa được làm lại và được 1 đạo diễn mới dàn dựng theo phong cách khác. Vai diễn Nina của Jin Ji Hee thật sự đã toát ra vẻ đáng yêu nhưng cũng khiến người xem phải đau lòng, nói chung cô bé này đã thể hiện rất tuyệt vời. Quả nhiên đúng như tôi mong đợi”.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo của Jin Ji Hee ở tuổi 27, sau 17 năm kể từ khi đóng vai Jung Hae Ri ở bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2. Hiện tại, sao nhí 1 thời đã lột xác trở nên xinh đẹp, toát ra khí chất trưởng thành và trông khác xa so với hồi còn “làm mưa làm gió” với vai diễn Jung Hae Ri. Thậm chí, nhiều khán giả cho biết, nếu không nhìn tên nhân vật trong bài báo thì họ chắc chắn đã chẳng thể nhận ra cô gái trong hình chính là sao nhí 1 thời từng gắn liền với siêu phẩm truyền hình Gia Đình Là Số 1, bởi lẽ Jin Ji Hee đã thay đổi chóng mặt qua năm tháng.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, khán giả đồng loạt bày tỏ sự ngỡ ngàng trước màn thay đổi diện mạo của Jin Ji Hee: “Suýt chút nữa thì tôi không nhận ra Jin Ji Hee luôn”, “Cô ấy trông trưởng thành lên nhiều quá”, “Jin Ji Hee thay đổi quá nhiều” ,...

Ha Hee Ra vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của Jin Ji Hee (ảnh phải). So với thời điểm còn đóng Gia Đình Là Số 1, Jin Ji Hee đã thay đổi quá nhiều, tới mức làm cho khán giả dụi mắt mãi cũng không thể nhận ra. Ảnh: IGNV

Sao nhí 1 thời đã lột xác trở thành mỹ nhân xinh đẹp, sở hữu khí chất trưởng thành, quyến rũ ở tuổi 27. Ảnh: IGNV

Jin Ji Hee sinh năm 1999, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 4 tuổi qua bộ phim Khăn Tay Vàng (đài KBS1). Tới năm 2009, cô được chọn vào vai diễn Jung Hae Ri trong bộ sitcom đình đám Gia Đình Là Số 1 phần 2 khi vừa tròn 10 tuổi. Nhờ thành công vang dội của bộ phim cùng lối diễn xuất tự nhiên, Jin Ji Hee đã trở thành sao nhí quốc dân, có tầm ảnh hưởng khủng khiếp vào thời điểm lúc bấy giờ.

Sau đó, cô tiếp tục được mời góp mặt trong nhiều dự án phim lớn, nổi bật nhất phải kể đến bom tấn cổ trang Mặt Trăng Ôm Mặt Trời vào năm 2012.

Suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, dù bận rộn với lịch trình công việc nhưng Jin Ji Hee vẫn đạt được thành tích cao trong học tập. Thời còn đi học, thành tích của Jin Ji Hee luôn lọt Top nhất nhì ở trường.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Jin Ji Hee tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp bằng việc thi vào Khoa sân khấu - điện ảnh của trường Đại học Dongguk. Ngoài diễn xuất, Jin Ji Hee còn có nhiều tài năng khác như vũ đạo và tham gia hát nhạc phim.

Những năm qua, cô nỗ lực thoát hình tượng sao nhí 1 thời, thử sức ở dạng vai chín chắn, có chiều sâu, điển hình là phim Cuộc Chiến Thượng Lưu hay Cuộc Hôn Nhân Hoàn Hảo. Ở tuổi 27, cô bé Hae Ri đanh đá ngày nào giờ đã có sự nghiệp ổn định.

Hồi nhỏ, Jin Ji Hee gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem qua hàng loạt vai diễn nhí ở các bộ phim đình đám như Gia Đình Là Số 1, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời,... Ảnh: X