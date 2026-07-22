Phim Trung Quốc mới chiếu đã bị cả MXH chê tan nát: Đỉnh cao của sự vô lý, cặp chính diễn dở chưa từng thấy

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính đang trở thành tâm điểm chê bai trên khắp mạng xã hội. Dù giữ vị trí top 1 Vân Hợp, dự án lộ rõ dấu hiệu "đuối sức" ngay ngày thứ hai khi lượt xem chỉ tăng nhỏ giọt từ 25,41 triệu lên 26,77 triệu. Thay vì nhận lời khen, tác phẩm lại ngập trong thị phi với hàng loạt bài đăng bóc trần những tình tiết phi lý, nực cười. Bộ phim nhanh chóng biến thành trò cười mới cho khán giả bởi nội dung thách thức mọi giới hạn logic.

Cảnh quay vô lý trong phim. (Nguồn: Xiaohongshu Vietnam)

Để nói về sự vô lý của bộ phim thì không thể bỏ qua cảnh nữ chính trúng đạn vẫn nhảy tàu sống sót. Trong cảnh này, nhân vật Nhậm Tố Tố do Vương Sở Nhiên thủ vai vừa bị trúng đạn, vừa thực hiện cú nhảy liều mình khỏi một đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao mà vẫn bảo toàn mạng sống khiến người xem cạn lời. Sau khi xe, netizen đồng loạt mỉa mai cảnh quay này đúng là thách thức mọi định luật vật lý, rơi như vậy mà vẫn không sao.

Thậm chí còn cho rằng một nữ nhi chân yếu tay mềm như vậy mà cứ như điệp viên mình đồng da sắt, không sợ trời không sợ đất, rất phi logic. Đặt trong tình huống gay cấn ngược tâm, người xem không những không thể xúc động mà chỉ thấy "hề" vô cùng.

Nhảy từ tàu đang chạy xuống vẫn sống tốt thế mà lại hay. (Nguồn: Xiaohongshu Vietnam)

Bên cạnh đó, sự ngô nghê trong kịch bản còn thể hiện qua cảnh nam chính đang thực hiện phẫu thuật thì bệnh viện đột ngột mất điện. Thay vì tìm máy phát điện hay giải pháp y tế khẩn cấp, nữ chính lại chạy đi tìm dân làng, nhờ mọi người cầm nến chạy vào phòng mổ để thắp sáng "tiếp sức". Chi tiết này vấp phải làn sóng chỉ trích kịch liệt vì sự thiếu kiến thức trầm trọng, khiến khán giả gay gắt để lại bình luận: "Nếu đã thế thì dẹp luôn phòng mổ đi, bê thẳng bệnh nhân ra giữa đường sáng trưng mà làm cho tiện. Đạo diễn và biên kịch có hiểu thế nào là hai chữ vô trùng trong y học không vậy?".

Chưa thấy ai dùng nến thay điện để phẫu thuật. (Ảnh: Xiaohongshu Vietnam)

Phân đoạn liên quan đến việc lái máy bay của nam chính Mộ Dung Thanh Dịch cũng giả trân không kém. Kỹ xảo phông xanh nghèo nàn, cũ kỹ kết hợp với những thao tác điều khiển phi cơ ngô nghê khiến bộ phim bị chê bai là có chất lượng hình ảnh và logic thua xa cả phim hoạt hình trẻ em.

Kỹ xảo như hoạt họa, nội dung thì nực cười. (Nguồn: Weibo)

Bên cạnh kịch bản thảm họa, năng lực diễn xuất của cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên cũng là lý do khiến khán giả "quay xe". Trương Lăng Hách vào vai nam chính Mộ Dung Thanh Dịch nhưng biểu cảm lại vô cùng sượng sùng, thiếu tự nhiên, chỉ toàn ra vẻ. Đến ngoại hình cũng được chăm chút quá đà, làm mất đi khí phách của đáng quân tử mà nhìn vào chỉ thaayd "dầu mỡ", hoàn toàn lép vế trước hình mẫu kinh điển của đàn anh đi trước.

Trong khi đó, Vương Sở Nhiên bị nhận xét là diễn đơ cứng, như bình hoa di động. Nhiều khán giả theo dõi những tập đầu khẳng định nữ diễn viên biểu cảm còn quá thiếu sự linh hoạt, hoàn toàn chưa đủ tầm để truyền tải những giằng xé tâm lý phức tạp của nhân vật Nhậm Tố Tố. Nhìn chung, cặp đôi đứng chung thì không tạo được chemistry như mong đợi, mà tách riêng thì trông ai cũng bị gồng quá mức.

Nói diễn đơ cả đôi cũng không sai. (Nguồn: Cbiz chuyển động 360)

Có thể nói, Giây Phút Ấy Đi Quá Giới Hạn đang đi vào vết xe đổ của những bộ phim ngôn tình thần tượng "mỳ ăn liền" khi chỉ chăm chút vào mã ngoài của diễn viên mà bỏ quên hoàn toàn chất lượng kịch bản và tính logic tối thiểu. Sự thiếu tôn trọng khán giả từ khâu biên kịch đến hậu kỳ đã khiến bộ phim nhận về rổ "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Bình luận từ netizen: - Nhưng mà diễn viên cũng không cứu được kịch bản cơ, xem chẳng thấy điểm sáng nào - Xem để giải trí thôi, mắc cười lắm, vô lý đến độ không chê nổi - Khinh thường IQ người xem đến thế là cùng - Biên kịch ăn gì mà viết dở vậy, diễn viên còn đơ nữa thì chịu - Xem đoạn cut mà thấy vừa hài vừa sến vừa ngớ ngẩn kiểu gì, giải trí hẳn

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Nếu Giây Phút Ấy Chúng Ta Không Gặp Nhau của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời dân quốc đầy biến động. Nội dung tác phẩm xoay quanh mối tình đầy luyến ái nhưng cũng ngập tràn thù hận giữa Mộ Dung Thanh Dịch (do Trương Lăng Hách thủ vai) - thiếu gia nhà quân phiệt có số phận bi kịch vì bị tráo đổi từ nhỏ, và Nhậm Tố Tố hay Phương Mục Lan (do Vương Sở Nhiên thủ vai) - ân nhân từng cứu mạng anh nhưng gia tộc lại vô tình bị diệt vong vì biến cố đó. Sau nhiều năm xa cách với hàng loạt hiểu lầm cùng những lần giả chết trốn chạy, Tố Tố bất ngờ trở về với thân phận là chị dâu tương lai của Thanh Dịch, kéo cả hai vào một vòng xoáy tình yêu, oán hận đan xen giằng xé.

Nguồn: Sina