Lần đầu tiên Việt Nam có diễn viên đóng 5 phim trăm tỷ trong 3 tháng, đẳng cấp cỡ này flex cả đời cũng được

Trong nhiều năm qua, phòng vé Việt từng chứng kiến không ít diễn viên góp mặt trong hàng loạt dự án ăn khách. Tuy nhiên, để xuất hiện liên tiếp trong 5 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm là thành tích chưa từng có tiền lệ. Với việc Ma Xó chính thức cán mốc 103 tỷ đồng sau 9 ngày công chiếu, NSƯT Hạnh Thúy đã trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên sở hữu 5 phim trăm tỷ trong cùng một năm.

Chuỗi thành tích ấn tượng này bắt đầu từ Thiên Đường Máu - bộ phim Việt đầu tiên gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ trong năm 2026 với doanh thu 126 tỷ đồng. Tiếp đó là Tài hiện đạt 113 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 131 tỷ đồng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực thu về 117 tỷ đồng và mới nhất là Ma Xó vượt 103 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần ra rạp. Tính từ thời điểm Mai công chiếu (6/3) đến ngày Ma Có chạm mốc 100 tỷ đồng (13/6), Hạnh Thuý chỉ cần đến 3 tháng để đạt được thành tích này.

Điều đáng nói là trong cả 5 tác phẩm, Hạnh Thúy không phải ngôi sao được đặt ở vị trí trung tâm chiến dịch quảng bá. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ âm thầm ghi dấu bằng hàng loạt vai diễn đa dạng, từ người mẹ khắc khoải, người phụ nữ lam lũ miền Tây đến những nhân vật mang sắc thái tâm linh, kinh dị. Chính khả năng hóa thân linh hoạt và sự bền bỉ trong nghề đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt xuất hiện dày đặc nhất trong loạt phim ăn khách của điện ảnh Việt năm nay.

Bỏ túi 113 tỷ đồng, Tài là bộ phim mở đẫu cho chuỗi thành tích bất bại của Hạnh Thuý. Nữ nghệ sĩ vào vai bà Phúc, một người phụ nữ nghèo miền Tây mưu sinh bằng nghề thợ hồ, quanh năm sống trong cảnh thiếu trước hụt sau và mang nhiều vết thương từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Dù chứng kiến con trai dần lún sâu vào những cám dỗ của đồng tiền, bà vẫn lựa chọn bao dung và kiên nhẫn chờ ngày con thức tỉnh. Thế nhưng, khi con bắt đầu muốn làm lại cuộc đời, chính bà Phúc lại trở thành người bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc bởi giấc mộng đổi đời. Bằng lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc, Hạnh Thúy đã khắc họa rõ nét bi kịch của một người mẹ luôn khao khát mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình nhưng lại bị số phận đẩy vào những lựa chọn đầy nghiệt ngã.

Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Hạnh Thúy tiếp tục ghi dấu ấn với vai người đàn bà quỷ, góp phần đưa bộ phim cán mốc 131 tỷ đồng doanh thu. Sở hữu tạo hình già nua, dị dạng cùng thần thái ma mị, nhân vật của cô mang đến cảm giác bất an mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Không cần quá nhiều lời thoại, nữ nghệ sĩ vẫn khiến khán giả rùng mình nhờ ánh mắt trống rỗng, nụ cười đầy quỷ dị và những chuyển động chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Màn thể hiện giàu sức nặng của Hạnh Thúy đã biến nhân vật trở thành một trong những hình tượng kinh dị đáng nhớ nhất năm nay.