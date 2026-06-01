Lần đầu tiên Việt Nam có diễn viên đóng 5 phim trăm tỷ trong 3 tháng, đẳng cấp cỡ này flex cả đời cũng được
Vbiz chỉ có đúng một nghệ sĩ đạt được cột mốc ấn tượng này.
Trong nhiều năm qua, phòng vé Việt từng chứng kiến không ít diễn viên góp mặt trong hàng loạt dự án ăn khách. Tuy nhiên, để xuất hiện liên tiếp trong 5 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm là thành tích chưa từng có tiền lệ. Với việc Ma Xó chính thức cán mốc 103 tỷ đồng sau 9 ngày công chiếu, NSƯT Hạnh Thúy đã trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên sở hữu 5 phim trăm tỷ trong cùng một năm.
Chuỗi thành tích ấn tượng này bắt đầu từ Thiên Đường Máu - bộ phim Việt đầu tiên gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ trong năm 2026 với doanh thu 126 tỷ đồng. Tiếp đó là Tài hiện đạt 113 tỷ đồng, Quỷ Nhập Tràng 2 cán mốc 131 tỷ đồng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực thu về 117 tỷ đồng và mới nhất là Ma Xó vượt 103 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần ra rạp. Tính từ thời điểm Mai công chiếu (6/3) đến ngày Ma Có chạm mốc 100 tỷ đồng (13/6), Hạnh Thuý chỉ cần đến 3 tháng để đạt được thành tích này.
Điều đáng nói là trong cả 5 tác phẩm, Hạnh Thúy không phải ngôi sao được đặt ở vị trí trung tâm chiến dịch quảng bá. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ âm thầm ghi dấu bằng hàng loạt vai diễn đa dạng, từ người mẹ khắc khoải, người phụ nữ lam lũ miền Tây đến những nhân vật mang sắc thái tâm linh, kinh dị. Chính khả năng hóa thân linh hoạt và sự bền bỉ trong nghề đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt xuất hiện dày đặc nhất trong loạt phim ăn khách của điện ảnh Việt năm nay.
Bỏ túi 113 tỷ đồng, Tài là bộ phim mở đẫu cho chuỗi thành tích bất bại của Hạnh Thuý. Nữ nghệ sĩ vào vai bà Phúc, một người phụ nữ nghèo miền Tây mưu sinh bằng nghề thợ hồ, quanh năm sống trong cảnh thiếu trước hụt sau và mang nhiều vết thương từ cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Dù chứng kiến con trai dần lún sâu vào những cám dỗ của đồng tiền, bà vẫn lựa chọn bao dung và kiên nhẫn chờ ngày con thức tỉnh. Thế nhưng, khi con bắt đầu muốn làm lại cuộc đời, chính bà Phúc lại trở thành người bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc bởi giấc mộng đổi đời. Bằng lối diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc, Hạnh Thúy đã khắc họa rõ nét bi kịch của một người mẹ luôn khao khát mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình nhưng lại bị số phận đẩy vào những lựa chọn đầy nghiệt ngã.
Trong Quỷ Nhập Tràng 2, Hạnh Thúy tiếp tục ghi dấu ấn với vai người đàn bà quỷ, góp phần đưa bộ phim cán mốc 131 tỷ đồng doanh thu. Sở hữu tạo hình già nua, dị dạng cùng thần thái ma mị, nhân vật của cô mang đến cảm giác bất an mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Không cần quá nhiều lời thoại, nữ nghệ sĩ vẫn khiến khán giả rùng mình nhờ ánh mắt trống rỗng, nụ cười đầy quỷ dị và những chuyển động chậm rãi nhưng đầy đe dọa. Màn thể hiện giàu sức nặng của Hạnh Thúy đã biến nhân vật trở thành một trong những hình tượng kinh dị đáng nhớ nhất năm nay.
Với doanh thu 117 tỷ đồng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực là một trong những bất ngờ thú vị của phòng vé Việt năm nay nhờ câu chuyện ngôn tình - chữa lành giàu cảm xúc. Trong phim, Hạnh Thúy chỉ xuất hiện với một vai nhỏ là sơ trên chuyến xe buýt. Dù không có nhiều đất diễn hay thời lượng xuất hiện đáng kể, nữ nghệ sĩ vẫn góp phần tạo nên những lát cắt nhẹ nhàng cho mạch cảm xúc của tác phẩm. Vai diễn tuy ngắn nhưng tiếp tục cho thấy sự linh hoạt của Hạnh Thúy, khi cô có thể để lại dấu ấn ngay cả với những nhân vật chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh.
Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, bộ phim kinh dị đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, cũng ghi nhận màn thể hiện nổi bật của Hạnh Thúy. Trong phim, nữ nghệ sĩ hóa thân thành bà Huỳnh, một pháp sư trừ tà nhiều kinh nghiệm, nắm giữ vai trò then chốt trong hành trình khám phá bí mật và hóa giải lời nguyền Phí Phông. Không chỉ là người dẫn dắt các nút thắt tâm linh của câu chuyện, bà Huỳnh còn là nhân vật kết nối giữa thế giới thực và những hiện tượng huyền bí bao trùm bộ phim. Để khắc họa trọn vẹn vai diễn, Hạnh Thúy phải thực hiện hàng loạt phân cảnh nghi lễ phức tạp, các màn múa phép và vận động với cường độ cao. Sự lăn xả ấy từng khiến nữ nghệ sĩ bị tụt huyết áp ngay trên trường quay, cho thấy tinh thần hết mình vì vai diễn của cô.
Mới nhất, Ma Xó trở thành cột mốc đặc biệt giúp Hạnh Thúy lập nên kỷ lục chưa từng có tại điện ảnh Việt. Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai bà Thuận - mẹ của Phú, người phụ nữ bệnh nặng qua đời giữa lúc gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Dù không phải nhân vật trung tâm, bà Thuận lại trở thành một trong những hình ảnh ám ảnh nhất tác phẩm khi liên tục xuất hiện trong các phân đoạn mang màu sắc tâm linh. Với gương mặt hốc hác, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối cùng thần thái lạnh lẽo đến rợn người, Hạnh Thúy góp phần tạo nên bầu không khí u ám xuyên suốt bộ phim. Chính tạo hình ma quái nhưng giàu sức nặng này đã giúp nhân vật để lại ấn tượng mạnh với khán giả, đồng hành cùng hành trình đưa Ma Xó cán mốc 103 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày công chiếu.
Chỉ trong khoảng 3 tháng, Hạnh Thúy đã liên tiếp góp mặt trong 5 bộ phim vượt mốc 100 tỷ đồng - thành tích chưa từng có tiền lệ đối với một diễn viên Việt Nam. Dĩ nhiên, doanh thu không phải thước đo duy nhất của năng lực diễn xuất, nhưng việc liên tục được các đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn cho những dự án lớn cho thấy vị thế đặc biệt của nữ nghệ sĩ trong ngành điện ảnh hiện nay. Ở từng vai diễn, Hạnh Thúy đều cho thấy khả năng hóa thân linh hoạt và sự nhập vai xuất sắc. Với phong độ ổn định cùng chuỗi thành tích phòng vé đáng nể trong năm 2026, không khó để dự đoán nữ nghệ sĩ sẽ tiếp tục trở thành cái tên được nhiều nhà làm phim săn đón trong thời gian tới.
Mộng Điềm