Đoàn Minh Anh và vía 3 phim trăm tỷ: Khán giả nói "ăn may" cũng đúng, thật sự cuộc đời tôi quá may mắn

Ba dự án điện ảnh, ba lần ra rạp vào dịp lễ và cả ba đều tạo được dấu ấn riêng, cái tên Đoàn Minh Anh gần đây xuất hiện với chuỗi thành tích trong mơ khiến người ta không muốn chú ý cũng khó. Từ một diễn viên trẻ còn khá mới với khán giả đại chúng, Minh Anh bất ngờ trở thành ẩn số thú vị của phòng vé khi xuất hiện trong những dự án đạt thành tích trăm tỷ từ Thám Tử Kiên, Nhà Ba Tôi Một Phòng và gần đây nhất là Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Cô làm việc cùng các đạo diễn tên tuổi và liên tục được đặt vào những vai diễn có trọng lượng. Nhưng phía sau chuỗi thành tích là không ít áp lực từ kỳ vọng của khán giả, định kiến “ăn may” cho đến bài toán làm mới bản thân ở từng vai diễn. Nữ diễn viên 18 tuổi luôn phải đặt mình trong tâm thế luôn phải tốt hơn, khác hơn, và không được phép lép vế trước những đồng nghiệp gạo côi.

Trong cuộc trò chuyện này, Đoàn Minh Anh sẽ thẳng thắn chia sẻ về hành trình “trúng” những dự án lớn, cảm giác khi bất ngờ gắn với danh xưng “vía trăm tỷ”, những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu thử sức với màu sắc tâm linh - kinh dị, cũng như cách cô nhìn nhận về thành công, áp lực và con đường dài phía trước với nghề diễn.

Khán giả hay nói về tôi là “diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh có vía tham dự các dự án doanh thu trăm tỉ”

Chào Minh Anh. Tên tuổi của bạn hiện đang rất viral với những dự án như Phí Phông, Thám Tử Kiên và Nhà Ba Tôi Một Phòng. Cảm giác của Minh Anh khi được góp mặt trong những dự án chất lượng và có doanh thu cao là gì?

Đây vừa là may mắn, vừa là cơ duyên của tôi khi lần đầu tiên tôi có cơ hội góp mặt trong phim Thám Tử Kiên của anh Victor Vũ. Vô tình, anh Victor Vũ được mệnh danh là đạo diễn mát tay khi hợp tác với những diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Tôi không biết có đúng thật hay không nhưng tôi cũng cảm giác được sự “mát tay” của anh Victor cũng như chị Đinh Ngọc Diệp đã bên cạnh và hỗ trợ, đồng hành cùng tôi.

Nhà Ba Tôi Một Phòng cũng là một cơ duyên nữa khi tôi lên casting thì gặp chị Nabi và ba Giang, ngồi nói chuyện thì ba cho tôi cơ hội để đồng hành cùng dự án. Với tôi, đây là một dự án rất lớn.

Tiếp theo là đến Phí Phông lại là một cơ duyên khác khi tôi nhận được email của ekip sản xuất mời tôi lên để gặp đạo diễn. Lúc đó, tôi có thấy anh Đỗ Quốc Trung và có tìm hiểu về anh. Anh chưa có một bộ phim điện ảnh nào trong thời gian cả hai vừa gặp mặt, trước khi ra mắt Con Kể Ba Nghe. Tôi thấy list phim ngắn của anh và rất ấn tượng với Người Hộ Tang. Khi nói chuyện và trao đổi thì tôi thấy được sự liên kết giữa Phí Phông và Người Hộ Tang. Ngoài ra, khi nghe tới tên tuổi của anh Kiều Minh Tuấn, tôi cũng thấy hứng thú, nôn nao. Vì vậy tôi rất mong có được vai diễn này để có cơ hội được đồng hành cùng anh Trung và anh Tuấn.

Cả ba bộ phim mà tôi tham gia có rất nhiều sự trùng hợp. Đầu tiên là cả ba vai diễn tôi đảm nhận đều là những vai diễn quan trọng đối với kịch bản chung và cá nhân tôi. Cả ba phim đều được công chiếu và dịp lễ (Thám Tử Kiên: dịp 30/4/2025, Nhà Ba Tôi Một Phòng: Tết 2026, Phí Phông: dịp 30/4/2026). Đây là một cơ duyên. Tôi không biết các diễn viên khác như thế nào nhưng để được tham gia một bộ phim ra rạp vào dịp lễ là một thử thách. Khi được trao cơ hội, tôi cảm thấy rất may mắn.

Thêm một sự trùng hợp mà khán giả hay nói về tôi chính là “diễn viên trẻ Đoàn Minh Anh có vía tham dự các dự án doanh thu trăm tỉ”. Tôi nghĩ đó là công sức của cả một ekip, đặc biệt là đạo diễn, biên kịch và ekip sản xuất. Mọi người đều đã làm việc rất căng thẳng, nhiệt huyết để sau đó mới có được thành quả như vậy. Đó là may mắn cũng như thành quả rất xứng đáng cho toàn bộ ekip.

Khi được khán giả nhận xét là một diễn viên “có vía trăm tỷ”, bạn có cảm nhận thế nào về ý kiến này?

Tôi không biết nữa nhưng mọi thứ đến làm tôi choáng ngợp. Trước khi ra rạp, Phí Phông cũng đã có buổi họp báo tại Việt Nam. Tôi cũng nghe được rằng khán giả kỳ vọng rất nhiều. Bản thân tôi cũng có kỳ vọng một xíu nhưng là một diễn viên, tôi kỳ vọng vào cảm xúc của khán giả hơn là vào doanh thu. Về doanh thu, đạo diễn và nhà sản xuất sẽ quan tâm tới vấn đề đó.

Tới giờ, tôi không nghĩ là 3 dự án mình tham gia đã đạt được con số trăm tỷ rồi. Đây là một may mắn và cũng là áp lực tôi tự đặt ra cho mình. Có lẽ tôi phải “giữ chuỗi” một xíu, cho bản thân những cơ hội để thử sức, lấn sân vào những vai diễn “nặng đô” hơn, những kịch bản chất lượng hơn. Tôi muốn chứng minh cho khán giả thấy định hướng diễn viên thực lực là như thế nào.

Trong bộ phim Phí Phông, bạn phải đóng những phân đoạn bị ma nhập, ma xui,... Bạn có gặp khó khăn khi thể hiện những phân đoạn này không?

Tôi có nhớ cảnh Dương bị nhân vật thầy mo của bác Bình nhập vào. Tôi phải gọi cho bác để hỏi về những đặc trưng, hành động của nhân vật thầy mo để làm cho ra cái chất của nhân vật này. Bác Bình đang đi ngoài đường và nhắn tôi đợi 5 phút. Sau đó, bác gọi lại và chỉ cho tôi rất chi tiết. Tôi may mắn khi mỗi lần gặp khó khăn, thắc mắc bất kì vấn đề gì đều được đạo diễn và ekip hỗ trợ giải đáp, giúp đỡ tôi rất nhiều.

Nói về vấn đề tâm linh thì cũng có một thế lực nào đó vô hình. Có một câu chuyện về phân cảnh thầy mo nhập vào Dương. Hôm đó, chúng tôi quay cả một ngày dài dưới khí hậu lạnh. Tôi không nhớ chính xác nhưng nhiệt độ khoảng 3-5 độ, rất lạnh và nhiều sương mù. Nhưng phân cảnh khi thầy mo nhập vào Dương thì tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi từ dưới lưng lên. Tôi cũng chỉ bị đúng ngày hôm đó còn với những cảnh quay trong hang thì tôi không gặp vấn đề gì. Mà trùng hợp là hôm đó, trong bản có người mất. Lúc đó, tôi được mọi người giải đáp và cảm thấy có thể xỉu cái đùng luôn.

Bạn có chia sẻ rằng Kiều Minh Tuấn chính là nhân tố khiến bạn rất háo hức tham gia dự án Phí Phông. Bạn có thể review một chút về người bạn diễn của mình?

Những ngày đầu làm việc, khi nhìn thấy phong thái của anh Tuấn chăm chú ngồi đọc kịch bản thì tôi hơi sợ vì nhìn anh nghiêm quá. Tôi sợ nếu như mình làm sai điều gì đó thì anh hai sẽ rất dữ. Nhưng không, anh rất dễ thương. Ngoài đời, tôi có chị gái thôi, chưa bao giờ có cảm giác ở bên cạnh một người anh trai thì sẽ như thế nào. Anh Tuấn cho tôi cảm giác rất thân thuộc. Khi quay, tôi cảm giác đoàn phim là một gia đình.

Về công việc, tôi học được rất nhiều thứ từ anh Tuấn. Anh hai rất nghiêm túc, tập trung và đặc biệt là giúp tôi rất nhiều trong quá trình xây dựng cảm xúc, xây dựng vấn đề trong phân cảnh. Anh còn nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày anh nấu một món: Bún bò, phở gà trộn, bún đậu mắm tôm, cháo lòng,... cái gì anh hai cũng làm hết.

Ngoài Kiều Minh Tuấn, còn có thành viên nào khác với những gì bạn tưởng tượng không? Huy Tít chẳng hạn?

Anh Huy Tít thì y chang những gì tôi tưởng tượng. Trên phim, lúc đầu mọi người dự tính với nhau trong kịch bản là nhân vật Đăm có gì đó với cô bé Dương ở xuôi lên. Hai đứa cũng vui vẻ, quay rất nhiều và tâm huyết, eye-contact khủng khiếp lắm. Chắc lên phim bị dài quá và cũng không ảnh hưởng tới nội dung chính của phim nên phải cắt bớt các cảnh đó đi. Tôi và anh Tít cũng hơi nhói lòng một xíu.

Anh Tít là một người anh, người bạn khá thân với tôi trong hành trình quay Phí Phông. Ngoài đời, cả hai cũng ở rất gần nhau. Mãi bên nhau bạn nhé.

Có vẻ do mối quan hệ của hai bạn rất thân thiết nên Minh Anh và Huy Tít hiện đang được khán giả đẩy thuyền nhiệt liệt?

Ai cũng hiểu vấn đề là chúng tôi đang quay phim và hợp tác với nhau. Tôi đính chính luôn giữa bá quan văn võ là tôi và Huy Tít là hai anh em chơi thân với nhau.

Sau khi phim ra mắt, bạn ấn tượng với phân cảnh nào nhất trong Phí Phông?

Để nhớ và ấn tượng nhất thì chính là phân cảnh vòng tròn âm dương của Còn và Dương để giải cứu Lua. Phân cảnh đó không chỉ đầy về mặt cảm xúc, văn hoá mà còn đầy đặc sắc, sự chỉn chu được đầu tư bởi ekip. Đó là phân cảnh làm tôi bất ngờ khi được coi.

Thật sự cuộc đời tôi quá may mắn

Có thể nói, thành công đến với Minh Anh rất sớm khi các dự án bạn tham gia đều đạt doanh thu trăm tỉ. Đây có phải là một áp lực dành cho bạn không? Làm thế nào để Minh Anh vẫn giữ vững phong độ ở các dự án tiếp theo?

Tôi luôn luôn tạo áp lực cho bản thân. Áp lực ở đây là phải làm tròn vai, phải có trách nhiệm với nhân vật của mình, với dự án. Thêm nữa là áp lực phải làm thật tốt trên set để không làm ảnh hưởng tới ekip quá nhiều. Đó là hai áp lực mà tôi thấy bản thân đặt nặng cho mình khi làm nghề.

Sự thành công đến sớm là một cơ duyên, may mắn của tôi. Tôi không dám hứa hay chắc chắn là các dự án có sự tham gia của Đoàn Minh Anh đều sẽ thành công rực rỡ. Tôi chỉ đang trong tâm thế cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng hoàn thiện nhân vật mà mình đảm nhận. Tôi không muốn lấy con số 18 tuổi để biện minh cho những gì mình chưa hoàn thiện. Tôi chỉ mong khán giả sẽ đón nhận Minh Anh ở các phiên bản sắp tới hoàn thiện hơn. Nếu được khán giả công nhận thêm một chút thì cũng là thành công của tôi rồi.

Bạn nghĩ thế nào về việc khán giả dựa vào những con số để đánh giá sự thành công của một dự án?

Với tôi, con số tượng trưng cho việc khán giả đón nhận một bộ phim như thế nào. Để đánh giá một bộ phim chất lượng hay không còn nằm ở nội dung và quá trình ekip xây dựng nội dung, phân cảnh, bối cảnh. Điều này không dễ. Tôi nghĩ phải coi bộ phim đó thì mới có thể đánh giá chất lượng chính xác. Còn về doanh thu thì thiên về may mắn của một bộ phim được khán giả đón nhận và yêu thương.

Các dự án của Minh Anh tham gia đều rất trộm vía về doanh thu, được thực hiện bởi những đạo diễn tên tuổi và có dàn cast bảo chứng phòng vé. Một số ý kiến cho rằng bạn là nhân tố “ăn may” khi góp mặt trong những dự án thành công. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ về những ý kiến này?

Tôi nghĩ khán giả nghĩ vậy cũng đúng. Là một diễn viên trẻ, chưa có tên tuổi được nhiều người biết đến mà lại có cơ hội được làm việc với những đạo diễn lớn, được đặt ngang với các cô chú, anh chị tiền bối và làm việc cùng họ là sự may mắn của tôi. Một diễn viên trẻ được đón nhận điều đó thì là quá trộm vía. Nếu khán giả nghĩ như vậy thì tôi thấy họ nghĩ đúng.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thể hiện năng lực của mình và cũng là áp lực. Tôi phải làm sao để nhân vật tròn vai, không được lép vé so với nhân vật khác, nếu không sẽ làm mất đi tổng thể của bộ phim. Vì vậy, tôi phải cố gắng. Khi xem, mỗi người sẽ tự cảm nhận được sự thể hiện của tôi và dàn cast.

Bạn nghĩ lý do để bản thân được lựa chọn trong các dự án lớn là gì?

Lý do lớn nhất để đạo diễn lựa chọn một diễn viên đó chính là sự phù hợp với vai diễn. Ở Thám Tử Kiên, nhân vật Nga là một cô gái trầm tính, có sự nổi loạn bên trong ở độ tuổi 18. Khi quay phim, tôi mới 16 tuổi nhưng anh Victor Vũ đã nhìn thấy sự tương đồng giữa tôi và Nga nên mới lựa chọn tôi vào vai đó. Đến với Nhà Ba Tôi Một Phòng thì tôi quá phù hợp với nhân vật ở sự "tẻn tẻn", nổi loạn ở độ tuổi 18, bên cạnh đó là câu chuyện hoàn cảnh cá nhân giống với An. Tôi nghĩ đó là yếu tố để ba Giang trao cho tôi cơ hội vào vai.

Đến với Phí Phông, tôi nghĩ anh Đỗ Quốc Trung đã tìm hiểu về những vai diễn trước đó của mình hoặc anh nhìn thấy sự đồng nhất của tôi với Dương nên mới trao cơ hội cho tôi. Anh có nói vai Dương sẽ hoàn toàn khác biệt với những vai diễn trước của tôi. Khi đọc được những bình luận của khán giả về mình, tôi thấy anh Trung nói rất đúng.

Trước đây, bạn từng nhận phản ứng trái chiều khi có dấu hiệu xào couple với Anh Tú Atus. Nhiều ý kiến cho rằng bạn làm như vậy để “đánh bóng tên tuổi”. Bạn có suy nghĩ gì về những ý kiến này?

Tôi và anh Tú là bạn diễn và hiện tại cũng có mối quan hệ anh em, đồng nghiệp với anh và chị Diệu Nhi. Thời điểm đó, các clip mà ekip thực hiện đều của nhân vật An và Phát hết. Khi đăng lên, chúng tôi không nghĩ sẽ có hiệu ứng trái chiều như vậy. Mọi người cũng rất bất ngờ. Để đánh bóng tên tuổi thì có rất nhiều cách chứ không phải dựa vào một nghệ sĩ lớn để làm gì cả. Tôi có thể tự đi và chứng minh thực lực của mình ở đâu, mình có thể làm được những gì và sẽ còn làm được những gì. Đó là mục tiêu và hướng đi để tôi có thể “tô thêm màu” cho tên tuổi của mình.

Với tôi, việc được làm việc chung với các đạo diễn và nghệ sĩ lớn là cơ hội, tôi không muốn dựa vào nghệ sĩ nào để trở nên nổi bật.

Điều đó có ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn nhiều hay không khi bạn bước chân vào nghề diễn ở tuổi 18?

Chắc chắn sẽ có. Mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau về một vấn đề nào đó. Một số người đón nhận tôi ở sự cố gắng tiếp theo của tôi, có người không muốn đón nhận mà mặc định những định kiến. Ai khen thì tôi nhận và sẽ cố gắng phát triển thêm ở khía cạnh đó. Ai không thích thì tôi cũng nhận và xem xét lại, cố gắng hơn nữa để chứng minh định kiến của họ là không đúng.

Ba Giang đã từng nói với tôi một câu mãi không quên được là: “Chỉ im lặng và làm việc một cách siêng năng”. Cứ làm thôi và mọi người sẽ nhìn thấy những gì mình làm và cả sự cố gắng của mình.

Tham gia 3 dự án điện ảnh, Minh Anh đang dần trở thành một gương mặt “hơi quen” với khán giả. Làm thế nào để bạn có được sự tươi mới trong vai diễn Dương của Phí Phông lần này?

Lại là một may mắn. Thật sự cuộc đời tôi quá may mắn. Cả ba nhân vật tôi đảm nhiệm đều mang màu sắc khác nhau, ngay cả nhân vật sắp tới của tôi luôn nên tôi cũng không phải làm gì quá nhiều, chỉ cố gắng tôn lên đặc trưng của nhân vật.

Tôi nhận được nhiều nhận xét là vai Dương khác hẳn với hai nhân vật trước. Tôi thấy vui vì đã không làm cho đạo diễn thất vọng hay làm cho khán giả quá “ngán ngẩm” với mình. Đây là may mắn cũng như áp lực cho vai diễn sau này vì tôi sẽ phải càng tập trung và nghiêm túc hơn để làm ra những màu sắc mới, để khán giả không nhàm chán với cách diễn.

Tôi không sợ bị thay thế

Minh Anh có thể chia sẻ về chất riêng của bản thân thông qua 3 từ để định vị bản thân trong nền điện ảnh Việt Nam?

Đầu tiên sẽ là Tính cách. Tôi có sự nhẹ nhàng của một người con gái nhưng lại có cả sự bộc trực, thẳng thắn. Trong các buổi phỏng vấn, tôi không ngại nói những suy nghĩ thật với các anh chị báo chí. Tôi biết những tư liệu sẽ được ghi hình lại để khán giả xem và cái họ cần ở một nghệ sĩ là sự chân thật.

Thứ hai là Suy nghĩ. May mắn tôi được tiếp xúc với cuộc sống sớm, và mẹ là cánh tay phải cũng như cánh tay trái của tôi. Tôi được ảnh hưởng từ mẹ nên suy nghĩ cũng hơi già dặn. Tôi không dám nhận mình có suy nghĩ chỉn chu vì tôi vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên chỉ dám nói là mình có suy nghĩ khá già dặn.

Thứ ba là Nhạy cảm. Tôi là một người rất nhạy cảm, có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh mình. Nhạy cảm dẫn đến overthinking.

Bạn có cảm giác do tiếp xúc với showbiz sớm nên không còn giữ được sự hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa, không thể dành thời gian tận hưởng tuổi trẻ hay không?

Tôi vẫn đi chơi được. Tôi may mắn gặp được những người bạn bằng tuổi đều hoạt động nghệ thuật nên mọi người hiểu được những vấn đề cá nhân. Nếu nói về khoảng cách với các bạn cùng trang lứa thì có lẽ là ngoại hình và suy nghĩ thôi. Khi học và làm việc cùng nhau thì mọi người vẫn vui vẻ.

Ngoại hình của tôi hơi cao, đó cũng là một may mắn nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy anh Tuấn và anh Tít không muốn đứng gần tôi lắm. Một người con gái cao 1m75 không biết có là hơi cao quá với các anh không?

Bạn cảm thấy thế nào nếu có ý kiến trong thời gian tới sẽ có một gương mắt 18 tuổi mới thay thế bạn ở tương lai?

Môi trường phim ảnh luôn có các thế hệ nối tiếp nhau. Nếu các bạn trẻ phát triển thì đó cũng là may mắn của nền điện ảnh Việt. Về câu chuyện thay thế, tôi nghĩ mỗi người có một nét riêng, cách diễn riêng, ánh mắt riêng nên mỗi người sẽ ở một phân khúc, tuyến nhân vật khác nhau. Các cô chú anh chị trong nghề cũng nói là lứa diễn viên trẻ đang làm họ áp lực. Tôi cũng tò mò vì sao thì cô chú nói rằng mọi người luôn cố gắng để tiếp tục làm nghề. Một người yêu và đam mê nghệ thuật thì luôn muốn sống chết để làm nghề. Chính vì vậy, cô chú anh chị luôn cố gắng với từng vai diễn.

Tôi không sợ bị thay thế vì mọi sự tuỳ duyên, duyên tới đâu thì nhận tới đó. Tôi cũng vào nghề từ khi 7 tuổi và chờ đợi 10 năm để có một vai diễn điện ảnh đầu tiên cho mình. Đây cũng là sự kiên trì của tôi.

Tại sao bạn lại lựa chọn theo đuổi nghề diễn khi đang theo học Nhạc viện?

Thật ra là tôi đam mê phim từ nhỏ. Cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ khi tôi rất nhỏ. Một người bạn của mẹ tôi tuyển diễn viên nhí, lúc đó thiếu người quá nên kêu mẹ dắt tôi lên. Tôi nhận lời luôn vì lúc đó tôi ham vui lắm, thấy chỗ nào đông người là đồng ý đi liền.

Tôi được tham gia phim điện ảnh Yêu của hai diễn viên Chi Pu và Gil Lê đóng. Trong khi quay, tôi cũng bị đạo diễn nhắc nhiều vì mải nhìn hai chị diễn mà không tập trung vào nhiệm vụ của mình. Sau đó tôi lại được tham gia thêm một số dự án và cảm thấy rất thích. Thậm chí, ở nhà tôi coi rất nhiều phim, từ hoạt hình tới phim Cách mạng. Một đứa trẻ lớp 3, lớp 4 mà xem đi xem lại Biệt Động Sài Gòn, Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm coi đi coi lại luôn, đòi mẹ bật phim cho xem lúc ăn cơm. Vì vậy nên mẹ tôi chắc cũng nhìn thấy sự đam mê của tôi. Thực sự lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhận thức mình sẽ đi theo nghề nào.

Mẹ cũng tạo cơ hội cho tôi đi quay quảng cáo, làm người mẫu nhí rồi tới người mẫu lớn, quảng cáo tiếp. Đến một giai đoạn tôi thấy thông tin casting của bộ phim Thám Tử Kiên, tôi cảm thấy mình được thôi thúc phải nắm lấy cơ hội này.

Tôi bắt đầu với phim từ khi 6 - 7 tuổi và quay trở lại với phim khi 16 - 17 tuổi. Đây là cơ duyên, may mắn không chỉ ở việc tôi được các anh chị yêu thương mà là do Tổ chọn, để tôi đam mê và đồng hành với nghề này thì mới có vị trí như hiện tại.

Bạn có cảm thấy góc khuất nào của điện ảnh khác với những tưởng tượng bạn đầu của mình không?

Nếu mà khác so với tưởng tượng ban đầu thì chắc là thời gian làm việc. Nền điện ảnh và truyền hình Việt hiện đang xoay chuyển rất nhanh, đòi hỏi đạo diễn, diễn viên và ekip cũng phải làm việc nhanh, đúng giờ giấc, tạo nên một môi trường nghiêm túc và nghiêm khắc. Khi vào tôi hơi ngợp một xíu về giờ giấc làm việc. Tôi nhận ra mọi người phải đánh đổi về sức khoẻ thế nào khi làm công việc này. Đó là điều khác với tưởng tượng của tôi.

Hiện tại trên mạng xã hội đang rất viral về cụm từ “thuốc độc phòng vé”. Bạn có nghe tới cụm từ này chưa và suy nghĩ của bạn về cụm từ này là gì?

Tôi có nghe tới. Với tư cách là một diễn viên, để nói về một đạo diễn hay diễn viên khác với cụm từ đó thì thực sự hơi sát thương. Chúng tôi chỉ là người làm phim và mong muốn những sản phẩm tốt nhất cho khán giả. Nếu khán giả coi và thấy không hay thì luôn trong tâm thế đón nhận góp ý của khán giả để cố gắng cho những lần sau. Chỉ vì một dự án chưa hoàn thiện dẫn tới các dự án sau bị ghét bỏ, đó là sự thiệt thòi cho diễn viên và đạo diễn. Đạo diễn dành rất nhiều tâm tư, mất ăn mất ngủ vì dự án rồi bị nhận định như vậy thì sẽ rất “đau”. Đối với diễn viên, chắc sẽ đau hơn nữa nếu nghe được. Không chỉ riêng tôi và nếu nói về đồng nghiệp nào đó, tôi cũng sẽ rất đau lòng.

Chúng tôi luôn cố gắng cho mỗi nhân vật của mình. Đặc biệt, thế hệ trẻ luôn cố gắng và phát triển, sẵn sàng đón nhận những lời góp ý. Mong khán giả nhẹ nhàng hơn một xíu khi góp ý vì chúng tôi luôn trong tâm thế lắng nghe và học hỏi. Tuy nhiên, ở đâu đó thì cụm từ cần nhẹ lại một chút.

Là một diễn viên trẻ tuổi, bạn có mong muốn trong tương lai sẽ xuất hiện với một vai trò khác hay không?

Hơi khó. Tôi cảm giác mình quá mê diễn xuất và mong Tổ độ cho tôi để đồng hành xuyên suốt với vai trò diễn viên. Tôi sẽ cố gắng cho vai trò hiện tại trước. Nếu sau này có cơ duyên, cơ hội mới được thử sức với vai trò nào đó thì nếu có duyên tôi sẽ thử sức. Với tôi, diễn viên là mong ước của tôi và khi đã có được, tôi sẽ phải gìn giữ.

Mộng Zu - Ảnh: Viết Thanh - Clip: King Pro/ Team Show/ Thiết kế: Lê Trọng Minh