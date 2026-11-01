Lần đầu tiên trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia, một ngôi trường lập nên kỳ tích chưa từng có!

Trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 vừa chính thức khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục của nam sinh Đoàn Lê Anh Đức, đưa chiếc vòng nguyệt quế danh giá tiếp tục ở lại với mái trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Chiến thắng này không chỉ mang lại vinh quang cá nhân cho Anh Đức, mà còn chính thức xác lập một cột mốc đặc biệt trong suốt hơn hai thập kỷ phát sóng của sân chơi trí tuệ này.

Kỳ tích hai năm liên tiếp chạm tay vào vòng nguyệt quế

Lần đầu tiên trong lịch sử 26 năm của Đường lên đỉnh Olympia, có một ngôi trường sở hữu hai nhà vô địch trong hai năm liên tiếp. Trước đó, tại trận Chung kết năm thứ 25 (năm 2025), đại diện của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là Trần Bùi Bảo Khánh đã xuất sắc bước lên bục cao nhất.

Tiếp nối người tiền bối khóa trên, Đoàn Lê Anh Đức bước vào trận chung kết năm 2026 với bản lĩnh vững vàng, phong độ ổn định và kiến thức toàn diện. Trải qua những phần thi căng thẳng nghẹt thở, Anh Đức đã vươn lên dẫn đầu và trở thành tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trong lịch sử cuộc thi, việc một tỉnh hay thành phố liên tiếp có quán quân đã hiếm, nhưng để cùng một ngôi trường THPT bảo vệ thành công ngôi vô địch qua hai mùa giải liên tiếp là điều chưa từng có tiền lệ. Kỷ lục mới này đã đưa tên tuổi của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ Olympia.

Cái nôi đào tạo nhân tài hàng đầu Thủ đô

Thành tích vô tiền khoáng hậu này tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường vốn được xem là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục Thủ đô.

Được thành lập từ năm 1985, trường không chỉ nổi tiếng với bề dày thành tích xuất sắc tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế mà còn là môi trường học thuật năng động, nơi học sinh được phát triển toàn diện cả về tư duy, kỹ năng sống và sự tự tin.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, mạng xã hội và cộng đồng học sinh, cựu học sinh Hà Nội - Amsterdam đã bùng nổ những lời chúc mừng gửi tới tân Quán quân Đoàn Lê Anh Đức cùng thầy cô nhà trường. Dấu mốc lịch sử tại trận chung kết năm thứ 26 chắc chắn sẽ là một trong những chương đáng nhớ nhất trong hành trình hơn hai thập kỷ của sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia.