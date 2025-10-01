Phim kinh dị Việt Nam gần đây có thêm một cái tên được khán giả quan tâm: Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại của đạo diễn Lương Đình Dũng. Nếu chỉ nhìn vào poster u ám hay trailer dày đặc cảnh rùng rợn, người ta đã thấy gai người, thì phía sau hậu trường còn ám ảnh gấp bội. Bởi để làm nên không khí ma mị gắn liền với truyền thuyết thần giữ của, ekip đã liều lĩnh sử dụng đến hơn 500 con cá trê, nặng xấp xỉ 1 tạ, như một đạo cụ đặc biệt xuyên suốt phim. Nghe thôi cũng đủ rợn tóc gáy.

Trong kịch bản, cá trê xuất hiện ở nhiều tình huống như một nhân vật phụ đầy ẩn ý: chui ra từ ô tô, len lỏi qua ống nước, thậm chí trườn vào tủ quần áo. Chúng hiện diện như lời nguyền đeo bám nhân vật chính - chuyên gia độ xe Bảo do Quán quân The Next Gentleman 2024 Xuân Thắng thủ vai. Đạo diễn Lương Đình Dũng kể lại nhiều lần bản thân phải tự lặn xuống nước, cầm máy quay bơi theo đàn cá giữa cái lạnh 10 độ C, trong khi vốn dĩ ông lại cực kỳ sợ loài da trơn. Nam chính Xuân Thắng cũng thừa nhận chưa bao giờ trải qua cảnh quay nào ám ảnh đến thế, khi vừa phải giữ thần thái nhân vật vừa chịu đựng đàn cá quẫy đạp trong vũng máu nhân tạo. Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn lại lo nhất việc làm sao không vô tình làm tổn thương dàn diễn viên đặc biệt này, bởi đoàn phim luôn cố gắng thả hết cá về tự nhiên sau khi quay xong.

Xuân Thắng ám ảnh cảnh quay cùng đàn cá trê giữa vũng máu

Không chỉ có cá trê, Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại còn gây sốc với lượng xe hơi khổng lồ được huy động. Gần 50 chiếc ô tô từ nhiều tỉnh thành đã xuất hiện trong phim, từ cổ điển cho tới hiện đại, thậm chí có chiếc xe con bọ màu vàng hiếm hoi mà cả ekip phải săn khắp miền Bắc mới có được. Cảnh quay xe đua, xe lật cũng không hề nhẹ nhàng khi ekip từng gặp đến tám vụ va chạm bất ngờ, có lần xe của tổ họa sĩ lật giữa đèo trong sương mù Mộc Châu, may mắn không ai bị thương. Chính đạo diễn cũng thừa nhận có những cảnh giả thành thật, thiệt hại xe cộ không nhỏ nhưng lại tạo ra được những khung hình nghẹt thở.

Bối cảnh cũng là điểm khiến khán giả trầm trồ. Chỉ riêng gara ô tô rộng 300m2 được dựng trên nền đất nông nghiệp đã tiêu tốn gần 35.000 USD - tức khoảng gần 900 triệu đồng - con số quá lớn cho một bối cảnh duy nhất trong phim Việt. Trước đó, đoàn phim cũng rong ruổi hơn 20.000 km khắp từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa cho đến Sơn La để tìm địa điểm phù hợp. Những thảo nguyên dứa, động đá kỳ bí hay rừng già phủ sương chưa từng lên phim đã được tận dụng, khiến không gian trong Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại vừa mới mẻ vừa đầy ám ảnh.

Ekip đến nhiều tỉnh thành để tìm bối cảnh

Tất cả những chi tiết hậu trường này khiến khán giả càng tò mò hơn về bộ phim sẽ ra rạp từ ngày 26/9/2025. Ngay cả tên phim cũng gợi sự rùng rợn đặc trưng, khi ngọn đồi vốn gợi sự thơ mộng lại bị phủ bởi sương mù, bí mật chết chóc và tà thuyết đen tối. Với sự góp mặt của Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên và Hứa Vĩ Văn, tác phẩm hứa hẹn là một trong những phim kinh dị Việt gây tranh cãi nhưng cũng không thể bỏ qua. Và chắc chắn, khán giả sau khi bước ra khỏi rạp sẽ không dám động đũa vào cá trê ít nhất cả năm trời.