Sáng 18/9, Box Office Vietnam ghi nhận doanh thu Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu dừng lại ở mức 141,9 triệu đồng sau một tuần ra rạp. Đây được xem là thảm họa doanh thu mới của rạp Việt.

Trong ngày 18/9, BOVN ghi nhận phim chỉ bán 4 vé/93 suất chiếu, thu 418.000 đồng. Con số thấp chưa từng thấy với bộ phim ra rạp vừa được một tuần.

Trong ba ngày cuối tuần, phim bán được 840 vé/138 suất chiếu, thu 78,7 triệu đồng. Doanh thu thảm hoạ đẩy bộ phim có Cát Phượng văng khỏi top 10 bảng tổng sắp doanh thu, dù phim chỉ ra rạp được một tuần.

Với tình hình hiện tại, phim chuẩn bị rời rạp trong thua lỗ nặng nề. Nhất là khi phòng vé Việt chứng kiến sự đổ bộ của bom tấn Tử chiến trên không cùng hàng loạt phim ngoại.

Từ khi ra rạp, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Phim có Cát Phượng bị chê nội dung kém, khiên cưỡng, không có thông điệp, diễn xuất lố. Tác phẩm của Hoàng Anh Duy liên tục bị đánh giá 1 sao trên các nền tảng.

Cát Phượng trong Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu.

Ngoài chất lượng thảm họa, ê-kíp phim gặp mâu thuẫn, lục đục nội bộ, dẫn đến ồn ào trên mạng xã hội.

Sau khi phim ra rạp và nhận phản hồi “kém chất lượng, chỉ xứng một sao”… Cát Phượng tự lên tiếng chê phim dở, cho rằng đạo diễn Hoàng Anh Duy yếu nghề.

Phía nhà sản xuất Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu lập tức gọi đích danh nghệ sĩ Cát Phượng sau vụ việc.

Đại diện nhà sản xuất cho rằng thất bại và thành công của bộ phim là công sức tập thể, trong đó đạo diễn là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Nhưng hình ảnh và phát ngôn của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lớn (30-40%) của cả dự án khi ra mắt.

“Khán giả xem phim có quyền chê dở hoặc tẩy chay, còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao người, vốn dự án đã nhỏ, sau phát ngôn đó lại càng mong manh (thiệt hại về tài chính, suất chiếu). Chị nói ‘1.000 Cát Phượng có chê, phim hay thì vẫn thành công’. Tôi nghĩ chị phải hiểu sức ảnh hưởng của mình, đặc biệt là một nghệ sĩ lâu năm, chứ không thể phát ngôn như vậy. Chúng tôi đã phải trả mức cát-xê không nhỏ để mời chị vào diễn, có thỏa thuận, ràng buộc”, đại diện nhà sản xuất cho hay.

Trong bài đăng mới nhất, Cát Phượng xin lỗi, thừa nhận nóng nảy, thiếu kiềm chế khi nói thẳng trước khán giả rằng phim có kịch bản yếu, đạo diễn non tay.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi nhà sản xuất tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp vì lo ngại phát ngôn này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phòng vé.