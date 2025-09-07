Ngày 6-9, cháu trai Nhật hoàng Naruhito - Hoàng tử Hisahito - chính thức bước vào tuổi trưởng thành sau một loạt nghi lễ cung đình long trọng tại Nhật Bản.

Hoàng tử Hisahito (19 tuổi) hiện là sinh viên năm nhất chuyên ngành sinh học tại Đại học Tsukuba.

Đây là thành viên nam đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản đạt tuổi trưởng thành trong 40 năm qua.

Hoàng tử trẻ tuổi Hisahito gần như chắc chắn trở thành Nhật hoàng tương lai. Ảnh: Wikimedia

Hoàng tử Hisahito đứng thứ hai trong danh sách kế vị, sau cha mình - Thái tử Akishino. Thái tử là em trai Nhật hoàng Naruhito và từng là thành viên nam cuối cùng của hoàng gia Nhật Bản thành niên vào năm 1985.

Với việc Nhật hoàng Naruhito chỉ có một con gái là Công chúa Aiko, Hoàng tử trẻ tuổi Hisahito gần như chắc chắn trở thành Nhật hoàng trong tương lai. Người thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng là Hoàng tử Hitachi, em trai của Nhật hoàng Akihito đã thoái vị. Tuy nhiên, Hoàng tử Hitachi hiện đã 89 tuổi.

Đồng thời, Hoàng tử Hisahito có thể là người đàn ông cuối cùng có tên ở danh sách kế vị ngai vàng. Hoàng tử có hai chị gái ruột, là Công chúa Kako và cựu Công chúa Mako. Mako đã lấy chồng thường dân nên từ bỏ vị thế công chúa.

Sau Hoàng tử Hisahito, hoàng gia Nhật Bản không còn thành viên nam nào đủ điều kiện nối ngôi. Vấn đề này đặt ra thách thức lớn đối với triều đại chỉ cho phép nam giới kế vị từ năm 1889 đến nay.

Một số hình ảnh trong lễ trưởng thành của Hoàng tử Hisahito ngày 6-9. Ảnh: AP

Theo truyền thông Nhật Bản, Hoàng tử Hisahito là thanh niên giản dị, yêu thể thao và đam mê côn trùng, nhất là chuồn chuồn. Hồi tháng 3-2025, Hisahito từng chia sẻ bản thân muốn tập trung nghiên cứu các loài côn trùng cũng như tìm cách bảo vệ môi trường sống của chúng tại đô thị.

Trong lễ trưởng thành, Hoàng tử Hisahito xuất hiện trong trang phục truyền thống, được trao mũ miện đen "kanmuri" - biểu tượng trưởng thành ở Nhật Bản.

Hoàng tử cúi đầu cảm tạ Nhật hoàng Naruhito, cha mẹ và hứa sẽ nỗ lực hoàn thành trách nhiệm hoàng gia. Sau đó, hoàng tử tham gia nhiều nghi lễ khác như: rước kiệu ngựa trong Hoàng cung, dâng lễ tại đền Ise, viếng lăng các Thiên hoàng quá cố…

Hoàng gia còn tổ chức một bữa tiệc tại TP Tokyo với sự tham dự của thành viên hoàng gia và quan chức cấp cao.