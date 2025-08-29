Công chúa Kako của Nhật Bản, con gái thứ hai của Thái tử và Công nương Akishino, một lần nữa gây ấn tượng mạnh với công chúng khi xuất hiện tại Triển lãm Thế giới 2025 (Expo 2025) ở Osaka vào ngày 23/8 vừa qua. Những hình ảnh về chuyến thăm của cô đã nhanh chóng được lan truyền, nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp thanh lịch, sự thân thiện và những hành động tinh tế của cô.





Công chúa Kako toả sáng trong lần xuất hiện mới nhất

Trong chuyến thăm, Công chúa Kako đã đến một khu trưng bày các tác phẩm thủ công truyền thống của Nhật Bản. Với vai trò là Chủ tịch của Hiệp hội Thủ công Nhật Bản (Japan Kogei Association), cô đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các giá trị văn hóa của đất nước. Cô dành thời gian trải nghiệm quy trình làm đồ sơn mài Tsugaru-nuri , một di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của Nhật Bản. Hình ảnh cô tỉ mỉ dùng giấy nhám ướt để mài một chiếc đế lót ly, cẩn thận hỏi người thợ thủ công về cách làm, cho thấy sự nghiêm túc và tôn trọng của cô đối với nghề thủ công truyền thống.





Một điểm nhấn xúc động trong chuyến đi là khi Công chúa Kako ngắm nhìn một quả địa cầu làm bằng sơn mài Wajima-nuri khổng lồ cùng với thị trưởng thành phố Wajima. Đây là thành phố từng bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất kinh hoàng vào năm ngoái. Hành động này không chỉ thể hiện sự đồng cảm của cô với những mất mát mà người dân Wajima phải chịu đựng, mà còn cho thấy sự quan tâm của cô đến nỗ lực tái thiết của thành phố.

Ngoài ra, Công chúa Kako cũng đã ghé thăm các gian hàng quốc tế. Cô đã đến thăm gian hàng của Brazil và Peru, hai quốc gia mà cô từng có chuyến thăm chính thức trước đây. Tại gian hàng Brazil, cô được giới thiệu về các tác phẩm hội họa mô tả các dân tộc và nền văn hóa đa dạng. Tại gian hàng Peru, cô hào hứng xem một buổi trình diễn nấu ăn món bạch tuộc Peru, trong đó có sự kết hợp của kỹ thuật nấu ăn Nhật Bản.

Chuyến đi của Công chúa Kako không chỉ đơn thuần là một sự kiện hoàng gia mà còn là một cơ hội để cô thể hiện sự gần gũi, tinh tế và những đóng góp tích cực của mình cho xã hội. Với vẻ đẹp và phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch, Công chúa Kako luôn là một trong những thành viên hoàng gia được công chúng Nhật Bản yêu mến nhất.





Nàng công chúa 30 tuổi luôn được công chúng yêu mến vì sự thanh lịch của mình

Nguồn: NHK