Lần đầu tiên, ngôi trường hơn 450 tỷ có cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia: Sở hữu hơn 1.400 giải quốc gia, 5 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Chiến thắng của Lý Thái Dương tại cuộc thi quý II Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã giúp trường THPT chuyên Hùng Vương có điểm cầu truyền hình trực tiếp trong trận chung kết năm nay. Nam sinh giành vòng nguyệt quế quý với 200 điểm, sau khi liên tiếp vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý.

Lý Thái Dương giành vòng nguyệt quế Quý 2. Ảnh: VTV

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân to lớn đối với nam sinh mà còn chính thức ghi dấu mốc - mang cầu truyền hình đầu tiên của trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026 về với trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ.

Ngôi trường hơn 450 tỷ đồng ở đất Tổ Phú Thọ

Theo đó, trường THPT chuyên Hùng Vương có tiền thân là lớp Toán đặc biệt của tỉnh, thành lập năm 1966 tại trường cấp III Hùng Vương, thị xã Phú Thọ. Đến năm 1986, trường chính thức mang tên THPT chuyên Hùng Vương. Năm 1994, trường chuyển về thành phố Việt Trì.

Cuối năm 2022, trường chuyển đến khuôn viên mới tại xã Trưng Vương, cách địa điểm cũ khoảng 3 km. Ngôi trường mới có tổng mức đầu tư 457,4 tỷ đồng, được khởi công tháng 10/2020 và hoàn thành sau hơn hai năm thi công. Với quy mô vốn này, công trình nằm trong nhóm trường THPT được đầu tư lớn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Đây là năm đầu tiên trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) có thí sinh giành cầu truyền hình trực tiếp

Khuôn viên mới rộng 4,72 ha, gồm ba khu chính: học tập, liên hợp thể thao và ký túc xá. Cơ sở vật chất được xây dựng theo hướng đáp ứng cả hoạt động dạy học, nghiên cứu, thực hành lẫn sinh hoạt nội trú của học sinh.

Toàn trường có 54 phòng học, được trang bị bảng tương tác; các phòng thực hành, thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học và bốn phòng máy tính với khoảng 100 máy. Trường còn có nhà thi đấu đa năng, sân cỏ nhân tạo, hội trường sức chứa khoảng 350 người và khu phục vụ công tác khảo thí của tỉnh.

Phòng đa năng của nhà trường

Bảng vàng thành tích với hàng nghìn giải thưởng

Bên cạnh cơ sở vật chất được đầu tư hơn 457 tỷ đồng, THPT chuyên Hùng Vương còn gây chú ý bởi thành tích đào tạo học sinh giỏi qua nhiều thế hệ. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Việt Trì, nhà trường từng được ghi nhận có hơn 1.300 giải học sinh giỏi quốc gia và 19 huy chương, bằng khen tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Đây là số liệu được công bố trong bài viết về trường nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Ở những năm học gần đây, thành tích học thuật của trường tiếp tục được duy trì. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026, trường có 83 học sinh đoạt giải, gồm 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 21 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Kết quả này đưa trường đứng thứ hai trong số các trường THPT chuyên của tỉnh Phú Thọ về số lượng giải, sau THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, thành tích của học sinh không chỉ dừng ở các kỳ thi trong nước. Trong năm 2026, học sinh THPT chuyên Hùng Vương giành một huy chương bạc Olympic Vật lý châu Á và một huy chương bạc Olympic Vật lý Bắc Âu. Trường cũng có 5 học sinh được tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế ở các môn Toán, Vật lý, Sinh học và Tin học.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, theo thông tin được công bố tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%; tỷ lệ trúng tuyển đại học cũng đạt 100%, trong đó 98,9% học sinh đỗ nguyện vọng 1.

Với sự nỗ lực liên tục của thầy và trò, Nhà trường đã được nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Tập thể Nhà trường được tặng thưởng Huân chương Lao động (hạng Ba năm 1995, hạng Nhì năm 1998, hạng Nhất năm 2002); Danh hiệu Anh hùng lao động thời kì đổi mới (năm 2004); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2012), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2022); 5 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng cho Đơn vị tiên tiến xuất sắc nhất của tỉnh (năm 1998, 2011, 2018, 2022, 2024); nhiều lần được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen…