Lần đầu tiên Hàn Hằng nắm tay Huyme kể sạch “những hạnh phúc không đăng lên mạng” trong 5 năm

“Tưởng không bền mà bền không tưởng” - là những gì mà nhiều người phải thốt lên khi theo dõi hành trình từ người yêu, cho đến màn cầu hôn ở Rome (Ý) đầy lãng mạn mà Huyme dành cho Hàn Hằng.

Hàn Hằng và Huyme đã là những cái tên quá nổi bật trên MXH. Đàng trai là Vlogger đình đám đời đầu, còn đàng gái là hot girl nổi tiếng với phong cách nóng bỏng. Khi cả 2 bước vào mối quan hệ yêu đương từ năm 2019, đã khiến netizen phải bàn tán không ngớt. Có giai đoạn cả 2 chọn yêu nhau kín đáo, Hàn Hằng không hoạt động mạng xã hội một thời gian dài… Sau tất cả, họ vẫn bên nhau và bên nhau đầy hạnh phúc.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Huyme và Hàn Hằng.

5 năm là khoảng thời gian đủ để chứng minh: Tình cảm này chân thành và cần một bước tiến mới. Việc Huyme cầu hôn Hàng Hằng khiến những người theo dõi cặp đôi vỡ oà: Anh ấy là chồng người ta rồi nhưng tôi vẫn chấm anh ấy 10 điểm!

Tuy nhiên, chưa bao giờ Hàn Hằng hay Huyme chia sẻ về chuyện tình cảm này, cách mà họ vượt qua thử thách hay những ngày phúc “không đăng lên mạng”.

Và ngay lúc này, họ chính thức kể về chuyện tình của mình!

“Anh có yêu em thật không?!”

Chào Huyme và Hàn Hằng,

Dù 5 năm đã trôi qua, nhưng rất tò mò, tình yêu của 2 bạn đã được xây dựng từ điều gì?

Huyme: Những điều bình thường. Nó đến qua thời gian bọn mình ở cạnh nhau và làm những việc hết sức bình thường như nấu ăn, cùng xem một bộ film, chơi nhiều game chung... Điều này không đến ngay lập tức, mà từ từ. Cũng không lâu để mình có thể cảm nhận được là khi ở bên cạnh Hằng thì mình rất thoải mái và có cảm giác “yên”.

Hàn Hằng: Với mình là sự thay đổi tích cực của bản thân khi ở cạnh anh, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Điều đó cũng đến rất từ từ trong mỗi hành động và sự quan tâm hằng ngày của anh dành cho mình. Nó khiến mình cảm giác khi ở cạnh nhau, hai đứa rất thoải mái thể hiện bản thân mà không có chút gì ngại ngùng.

Huyme cầu hôn Hàn Hằng vào cuối tháng 10/2024.

Thế còn từ sau ngày cầu hôn, mọi chuyện diễn ra thế nào?

Huyme: Cuộc sống của bọn mình hiện tại vẫn vậy! Chưa thấy quá nhiều thay đổi đâu. Nhưng mình cảm nhận là Hằng yêu mình hơn, bớt đi kha khá lần giận dỗi vặt, nên mình thấy nhàn hơn trước nhiều.

Còn câu chuyện cầu hôn thì khá loằng ngoằng: Từ lúc mua nhẫn mình đã phải rất vất vả để giấu. Mình phải lấy lý do là dọn nhà cho em họ để có thể đi mua nhẫn. Sau khi mua được xong thì cũng phải giấu trong balo riêng trong cả chuyến đi. Trong chuyến đi dài hơn 3 tuần thì mình cũng quyết định tới gần cuối chuyến mới “hành động”. Hôm đó là một ngày rất đẹp trời ở Rome (Ý) và bọn mình đi công viên. Lúc đi qua bản đồ công viên Hằng còn nói với mình là: “Ôi anh ơi, công viên này hình trái tim này”. Nghĩ cũng buồn cười phết!

Lúc ở đài phun nước mình đã định hành động rồi nhưng về sau do dự thế nào đó nên lại thôi, chờ lúc lên thuyền. Khi lên thuyền mình cũng cố gắng chèo ra thật xa, ở chỗ vắng người nhất có thể để cầu hôn. Vì mình không thích cầu hôn mà quá công khai.

Hàn Hằng: Mình cũng thấy hiện tại cũng không có gì thay đổi cả. Cuộc sống của hai đứa vẫn thế, chỉ là hiện tại mình ít hỏi: “Anh có yêu em thật không” hơn ngày trước “một chút”.

Còn chuyện cầu hôn… Thật ra mình cũng đã tưởng tượng và tò mò rất nhiều về cảnh anh Huyme sẽ nói gì với mình. Thực tế khi ấy cả hai đều run, hồi hộp và mắc cười nên không nói với nhau nhiều, mà chỉ cười thôi. Nhìn thấy nhau trong hoàn cảnh đấy, lòng mình hỗn độn, vừa cười xong lại khóc, không kiểm soát nổi cảm xúc. Chỉ nhớ là mình thấy vô cùng hạnh phúc và đó sẽ là core memory (tạm dịch: ký ức cốt lõi) không bao giờ quên được.

Hai bạn nhắc tới chuyện “thay đổi tích cực” khá nhiều. Liệu có điều gì đặc biệt khiến cả 2 hoàn hảo hơn khi ở cạnh nhau không?

Huyme: Đúng là mỗi năm thì bọn mình đều già đi một tuổi, nên sẽ chín chắn hơn. (cười)

Hàn Hằng: Mình thấy đấy có 1 điều mà cặp đôi nào cũng nên có để duy trì mối quan hệ hạnh phúc lâu dài: Khi ở cạnh nhau được là chính mình, cùng nhau phát triển. Mình không nghĩ có điều gì khác biệt khiến hai đứa hoàn hảo hơn đâu. Chỉ là yêu lâu nên ngày càng hiểu nhau hơn, cũng cố gắng mỗi ngày để phù hợp và trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Lý do để nắm tay nhau dù từng trải qua rất nhiều thử thách

Huyme và Hàn Hằng đều toát ra cái vibe “rất thoáng” và cởi mở trong tình yêu. Liệu có quan điểm về tình yêu nào mà “rất thoáng” của 2 bạn, mà khi nói ra nhất định sẽ khiến người ta phải wow?

Huyme: Lúc ở nhà bọn mình mặc đồ thoáng và mát mẻ lắm.

Hàn Hằng: Mình không nghĩ mình là một người “thoáng” cho lắm. Có thể “thoáng” trong outfit chứ với tình yêu thì mình không.

Trong tình yêu, đối phương là người như thế nào trong mắt bạn? Chấm thang điểm 10 đi, liệu đối phương được bao điểm trong hình ảnh người vợ/người chồng hoàn hảo mà bạn tưởng tượng ra?

Huyme: Mình không dám chấm thấp hơn điểm 10.

Hàn Hằng: Mình thì chấm anh nhà 9 điểm - trừ 1 điểm vì 1 thói quen của anh mà mình không thích.

Sau suốt 5 năm quen biết và yêu nhau, có bao giờ 2 bạn phải đối mặt với một tình huống thử thách trong mối quan hệ này?

Hàn Hằng: Từ khi bắt đầu yêu nhau đến giờ bọn mình đã trải qua rất nhiều thử thách. Nhưng thật ra thử thách không quan trọng bằng việc cả hai bước qua thử thách đó thế nào. Mỗi thử thách đi qua đều cho cả 2 một bài học gì đấy để thấu hiểu và yêu nhau hơn. Có thử thách thì mới càng thấy trân trọng tình yêu này.

Sau khi bóc trúng “sít rịt” là đối phương được 5 năm, cả 2 bạn đã nhận được điều gì bất ngờ từ nhau? Có bất ngờ nào đi kèm với sự trái ngược phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ?

Hàn Hằng: Mình bóc ngay được một người đồng hành siêu ăn ý, mà mình không nghĩ có thể đi được với nhau xa đến thế. Giờ thì sắp làm chồng mình nữa.

Huyme: Tính mình cẩn thận trong nhiều chuyện nhưng đôi khi hay vứt đồ bừa bãi. Hằng thì thích quần áo gọn gàng kiểu OCD (PV - hội chứng ám ảnh về 1 điều gì đó) khiến mình bị cằn nhằn nhiều nhưng về sau mình cũng thay đổi, thấy nó cũng tốt hơn.

Hàn Hằng: Điều trái ngược nhất chắc là anh cái gì cũng ăn được, còn mình thì hơi kén ăn một chút. Người luôn dọn dẹp để không bỏ phí đồ ăn chính là anh Huyme. Chắc đó cũng là lý do dạo này cân nặng của anh cũng hơi “tăng nhẹ”.

Yêu 1 người mà đối phương từ trước đến sau đều đẹp bền vững còn mình thì…. lúc đẹp lúc hên xui, cảm giác sẽ thế nào vậy Huyme? Bạn có nhớ thời đỉnh cao nhan sắc của mình?

Huyme: Mình cảm thấy khá bình thường, ai rồi cũng sẽ mập hơn haha. Nhiều khi mình cũng hay xem lại những video cũ, nhiều lúc thấy khác quá, cho Hằng xem thì bị nói là “ăn mày quá khứ”. Thi thoảng mình còn bị Hằng trêu là người vuông (1m74-74kg ). Những lúc đó mình chỉ cười trừ là xong chuyện liền.

Huyme cũng là người chụp ảnh rất đẹp cho Hàn Hằng, bạn nghĩ như thế nào khi những khoảnh khắc bikini của Hàn Hằng gây sốt mạng là do chính tay mình chụp?

Huyme: Mình thấy khá là mỏi tay, mỏi lưng… và mình cũng bị Hằng chê rất nhiều. Đến được bây giờ, với những tấm hình các bạn xem là cả quá trình luyện tập chứ không phải trong ngày một ngày hai mà có được nha!

Đây là lần đầu tiên các bạn chia sẻ công khai về tình cảm của mình. Và nếu có 1 điều mà chắc chắn các bạn sẽ nói ra với những couple đang yêu hoặc sắp bước vào 1 hành trình mới, thì đó sẽ là gì?

Huyme: Mối quan hệ nào cũng có thử thách, và không có couple nào là match hoàn hảo 100%. Mình nghĩ giao tiếp và sự thỏa hiệp là điều quan trọng nhất. Và cả 2 phải cùng học cách để trở thành phiên bản tốt hơn của mình (và cho người yêu mình). Both have to put in the work in a relationship! (tạm dịch: Cả hai đều phải cùng cố gắng cho mối quan hệ nhé!)

Cảm ơn những lời chia sẻ của Huyme và Hàn Hằng!