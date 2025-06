Lần đầu tiên có tại Việt Nam: Trải nghiệm du thuyền "khổng lồ" 14 tầng từ TPHCM lênh đênh đại dương sang Singapore

Du khách mãn nhãn với các tác phẩm tạo hình độc đáo từ trái cây

Trong khuôn khổ Lễ hội Trái cây Nam Bộ lần thứ 21, mới đây tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TPHCM) đã diễn ra lễ trao giải Hội thi Nghệ thuật Tạo hình bằng trái cây - Tinh hoa phương Nam vươn tầm di sản.

Với chủ đề "Việt Nam – Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", hội thi năm nay đã quy tụ 24 tác phẩm dự thi đến từ các nghệ nhân các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM, chia thành 6 tác phẩm lớn (bảng A), 10 tác phẩm trung bình (bảng B), và 8 tác phẩm nhỏ (bảng C).

Những tuyệt phẩm như "TPHCM – Động lực đổi mới, điểm đến toàn cầu", "Theo chân Bác – Vững bước tương lai", "50 năm giải phóng – Non sông liền một dải", hay "Suối Tiên – 30 năm hội nhập và phát triển" đã khiến nhiều du khách mãn nhãn, thích thú khi đến tham quan tại lễ hội.

Sau thời gian căng thẳng chấm điểm từ ban giám khảo, các giải cao nhất đã lần lượt thuộc về tác phẩm "50 giải phóng miền Nam – non sông liền một dải" của tác giả Đặng Văn Út (bảng C); "Dấu ấn lịch sử" của tác giả Cao Phương Vũ (bảng B); "Suối Tiên chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam - Kỷ nguyên mới, tầm cao mới của đất nước" (bảng A).

Ngoài giá trị nghệ thuật, các tác phẩm còn là những bài ca về khát vọng, niềm tự hào và bản sắc dân tộc. Đại diện Suối Tiên cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nỗ lực đưa bộ môn nêu trên trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, để tinh hoa phương Nam mãi lưu truyền.

"Mỗi tác phẩm được nghệ nhân gửi gắm bằng tâm hồn, mồ hôi và sự đồng hành của gia đình, bạn bè. Chúng ta tự hào, bởi những bàn tay ấy đã biến trái cây thành nghệ thuật, biến hồn quê thành ánh sao sáng, thắp lên niềm kiêu hãnh của đất nước", đại diện ban tổ chức hội thi chia sẻ.