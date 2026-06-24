10 phim Trung Quốc là đỉnh cao không thể vượt qua, xem xong mới hiểu thế nào là tuyệt tác

Phim truyền hình Trung Quốc từng sản sinh ra nhiều tác phẩm kinh điển vượt thời gian, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Từ những bộ phim cổ trang huyền huyễn, cung đấu đến các tác phẩm gia đình và chuyển thể danh tác văn học, mỗi bộ phim đều mang dấu ấn riêng về nội dung, diễn xuất và giá trị nghệ thuật. Danh sách 10 bộ phim Trung Quốc dưới đây được xem là đỉnh cao khó vượt qua, không chỉ tạo nên cơn sốt khi phát sóng mà còn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thập kỷ, xem xong mới thực sự hiểu thế nào là “tuyệt tác”.

Hồng Lâu Mộng

Hồng Lâu Mộng (1987) được xem là một trong những đỉnh cao của dòng phim cổ trang Trung Quốc, đạt điểm 9,7 trên Douban và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Sau hơn 30 năm phát sóng, mỗi lần được phát lại, bộ phim vẫn thu hút sự quan tâm lớn và gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ cho nhiều thế hệ người xem. Đây là một dự án được đầu tư công phu bậc nhất, với sự tham gia của hàng loạt chuyên gia, học giả và hơn 20 nhân vật uy tín trong giới văn học để xây dựng kịch bản và nội dung. Ê-kíp sản xuất cũng mất hơn một năm tuyển chọn, huy động tới 153 diễn viên trên khắp Trung Quốc, đồng thời toàn bộ khâu hậu kỳ, phục trang và đạo cụ đều được thực hiện tỉ mỉ trong điều kiện làm việc nghiêm ngặt. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Tào Tuyết Cần, do đạo diễn Vương Phù Lâm thực hiện, kể về mối tình bi thương giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, đồng thời khắc họa sự thịnh suy của một đại gia tộc quý tộc, qua đó trở thành tượng đài kinh điển trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Tây Du Ký

Tây Du Ký (1986) là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển và phổ biến nhất trên màn ảnh Hoa ngữ, được phát sóng rộng rãi tại nhiều quốc gia từ thập niên 80 đến nay. Tác phẩm gồm 25 tập nhưng phải mất tới 6 năm để hoàn thành trong điều kiện sản xuất vô cùng thiếu thốn, thậm chí đoàn phim từng chỉ có một quay phim và nhiều lần gặp khó khăn về kinh phí. Dù vậy, bộ phim vẫn trở thành hiện tượng lớn nhờ hành trình thỉnh kinh đầy ý nghĩa của bốn thầy trò Đường Tăng, hình ảnh đã in sâu vào ký ức nhiều thế hệ khán giả. Đến nay, Tây Du Ký được cho là một trong những bộ phim được phát lại nhiều nhất lịch sử, đồng thời đạt đánh giá rất cao trên Douban, khẳng định vị thế kinh điển khó thay thế của tác phẩm.

Thủy Hử

Thủy Hử (1998) được chuyển thể từ Tứ đại danh tác cùng tên và nhanh chóng nhận được sự yêu thích rộng rãi của khán giả sau khi phát sóng. Bộ phim kể về hành trình của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đứng lên chống lại triều đình nhà Tống, mang đậm tinh thần nghĩa khí và khí phách anh hùng. Không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung hấp dẫn và những phân cảnh hành động hoành tráng, tác phẩm còn nổi bật với ca khúc chủ đề Hảo Hán Ca do Lưu Hoan thể hiện, trở thành bản nhạc gắn liền với ký ức nhiều thế hệ. Sau hơn hai thập kỷ, Thủy Hử vẫn giữ được sức hút bền bỉ, được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển khó thay thế của Trung Quốc.

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa (1994) nổi bật với quy mô sản xuất hoành tráng và gần như toàn bộ dàn diễn viên là nam. Bộ phim được thực hiện trong 5 năm với kinh phí gần 200 triệu NDT, quy tụ khoảng 400.000 lượt diễn viên tham gia cùng 60.000 đạo cụ, trở thành một trong những dự án truyền hình có đầu tư lớn nhất thời bấy giờ. Ngay sau khi phát sóng, tác phẩm nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn quốc và được đánh giá 9,5/10 trên Douban. Phim ghi dấu ấn sâu đậm nhờ xây dựng nhân vật xuất sắc, đặc biệt là hình tượng Gia Cát Lượng do Đường Quốc Cường thể hiện, cùng sự góp mặt ấn tượng của “đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc” Hà Tình. Đây được xem là một trong những phiên bản chuyển thể Tam Quốc thành công và kinh điển nhất trên màn ảnh.

Hoàn Châu Cách Cách

Hoàn Châu Cách Cách là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x và được xem là phiên bản thành công nhất trong loạt phim cùng tên. Tác phẩm gây dấu ấn nhờ hình tượng Tiểu Yến Tử tinh nghịch, hoạt bát, phá vỡ khuôn mẫu công chúa dịu dàng quen thuộc trên màn ảnh, mang đến làn gió mới cho dòng phim cung đình. Câu chuyện xoay quanh tình bạn giữa Hạ Tử Vy và Tiểu Yến Tử, cùng những biến cố hài hước, cảm động khi Tiểu Yến Tử bất ngờ trở thành Hoàn Châu Cách Cách trong cung nhà Thanh. Ngay khi phát sóng năm 1998, bộ phim đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á với tỷ suất người xem kỷ lục, đồng thời đưa Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng và nhiều diễn viên khác trở thành những ngôi sao hàng đầu. Không chỉ thành công về mặt thương mại, Hoàn Châu Cách Cách còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ tinh thần lạc quan, tình bạn đẹp và sức sống bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Chân Hoàn Truyện

Nhắc đến dòng phim cổ trang cung đấu, Chân Hoàn Truyện luôn được xem là tượng đài kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ nhờ kịch bản chặt chẽ, tạo hình chỉn chu và chiều sâu nội dung. Sau gần 15 năm phát sóng, bộ phim vẫn giữ sức hút mạnh mẽ, được chiếu lại hàng trăm lần nhưng vẫn dẫn đầu rating, đồng thời mang về nguồn lợi nhuận lớn cho các nền tảng phát sóng. Tác phẩm không chỉ đưa tên tuổi Tôn Lệ, Tưởng Hân, Đàm Tùng Vận vụt sáng mà còn trở thành “bảo chứng” cho sự nghiệp của dàn diễn viên. Với những âm mưu chốn hậu cung được xây dựng hấp dẫn cùng nhiều bài học sâu sắc về cách làm người, giữ vững bản thân và sinh tồn trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, Chân Hoàn Truyện vẫn được khán giả yêu thích, phân tích và nhắc đến như một kiệt tác cung đấu khó có thể thay thế.

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những tác phẩm huyền huyễn nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Điện Tuyến. Bộ phim gây ấn tượng với thế giới tiên hiệp kỳ ảo, kỹ xảo đẹp mắt, những cảnh quay lãng mạn cùng diễn xuất ăn ý của Dương Tử và Đặng Luân. Nội dung xoay quanh mối tình trải qua ba kiếp yêu hận giữa hoa thần chi nữ Cẩm Mịch và nhị hoàng tử thiên giới Húc Phượng, với nhiều biến cố, hiểu lầm và hy sinh đầy cảm động. Dù phải cạnh tranh với nhiều dự án đình đám khi lên sóng, phim vẫn chinh phục khán giả nhờ kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ tài năng và chuyện tình ngược tâm sâu sắc, trở thành một trong những bộ phim tiên hiệp được yêu thích nhất nhiều năm qua.

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà

Lấy Danh Nghĩa Người Nhà là bộ phim gia đình nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, chinh phục khán giả bằng câu chuyện ấm áp về tình thân vượt qua ranh giới huyết thống. Tác phẩm xoay quanh hai người cha và ba đứa trẻ không cùng máu mủ nhưng luôn yêu thương, che chở và đồng hành cùng nhau như một gia đình thực sự. Thông qua những câu chuyện đời thường gần gũi, bộ phim đề cao giá trị của sự quan tâm, thấu hiểu và tình yêu thương trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Không chỉ mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước, cảm động, phim còn khắc họa sâu sắc những tổn thương từ gia đình ruột thịt và gửi gắm thông điệp rằng người nhà không nhất thiết phải cùng huyết thống, mà là những người luôn trân trọng và ở bên nhau. Với kịch bản giàu cảm xúc cùng diễn xuất tự nhiên của Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành, bộ phim đã trở thành một trong những tác phẩm chữa lành được yêu thích nhất của truyền hình Trung Quốc.

Thần Điêu Đại Hiệp

Ra mắt năm 2006, Thần Điêu Đại Hiệp của nhà sản xuất Trương Kỷ Trung nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á và đến nay vẫn được xem là một trong những bản chuyển thể thành công nhất từ tiểu thuyết Kim Dung. Bộ phim ghi dấu ấn nhờ sự đầu tư công phu về bối cảnh, kỹ xảo và hình ảnh, tái hiện một thế giới võ hiệp rộng lớn, nên thơ và giàu chất điện ảnh. Lưu Diệc Phi chinh phục khán giả với hình tượng Tiểu Long Nữ thanh thoát, thoát tục, trong khi Huỳnh Hiểu Minh mang đến một Dương Quá hào sảng, nhiệt huyết. Nhờ dàn diễn viên nổi bật, phần nhìn mãn nhãn và sức ảnh hưởng lâu dài, phiên bản 2006 vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều khán giả yêu thích dòng phim kiếm hiệp Kim Dung.

Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện vẫn được khán giả yêu thích nhiều năm sau khi phát sóng nhờ cốt truyện hấp dẫn cùng những câu thoại giàu tính nhân văn, chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống, cách đối nhân xử thế và sự tự lập. Nhiều khán giả cho biết mỗi lần xem lại ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đặc biệt trước và sau khi kết hôn, họ đều rút ra những chiêm nghiệm mới. Tác phẩm kể về cuộc đời Thịnh Minh Lan tiểu thư con thứ của nhà họ Thịnh, lớn lên trong cảnh chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn sống nhẫn nhịn, khôn khéo và kiên cường. Bên cạnh nội dung sâu sắc và những màn đấu trí trong gia tộc quyền quý, phim còn ghi điểm nhờ diễn xuất ăn ý của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong.

Theo Sohu