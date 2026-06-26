Phim Trung Quốc xứng đáng được tặng 10 chữ "đỉnh": Nam chính diễn hay ngoài sức tưởng tượng, nhìn nữ phụ mà giật bắn mình

Mới đây, Thập Nhật Chung Yên đã khiến mạng xã hội được một phen rần rần sau khi tung trailer mới. Điểm nổi bật nhất ở đoạn trailer này, đó là diễn xuất hay ngoài sức tưởng tượng của nam chính Tiêu Chiến. Anh thể hiện được nhiều sắc thái cảm xúc của nhân vật, đưa bầu không khí căng thẳng lên cực điểm, khiến khán giả càng thêm mong chờ vào tác phẩm này. Ngoài ra, trailer phim cũng được nhận xét là "đậm mùi tiền", thể hiện mức độ đầu tư và kỳ vọng của nhà sản xuất vào dự án.

Diễn xuất của Tiêu Chiến gây ấn tượng cho khán giả.

Bên cạnh đoạn trailer mới được công bố ở đại hội chiêu thương Tencent Video và diễn xuất của Tiêu Chiến, một điều nữa về Thập Nhật Chung Yên cũng đang được các "mọt phim" bàn tán xôn xao, đó là visual quá đỗi khác lạ của Mao Hiểu Đồng.

Tại làng giải trí Trung Quốc, Mao Hiểu Đồng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp dễ thương bất chấp tuổi tác, như thể không bị thời gian bào mòn. Thế nhưng nhờ những lớp hóa trang công phu, mỹ nhân 38 tuổi mang đến một dáng vẻ vô cùng khác lạ. Chính vì vậy mà dù chỉ là một vai phụ, tuy nhiên Mao Hiểu Đồng vẫn khiến người xem đặt "ngôi sao hy vọng" vào màn thể hiện của cô.

Tạo hình của Mao Hiểu Đồng trong Thập Nhật Chung Yên thực sự quá đỉnh.

Trên mạng xã hội, netizen đang bàn luận rôm rả về Thập Nhật Chung Yên:

- Trailer mướt thế tặng cho 10 chữ đỉnh luôn. Cơ mà thấy Tiêu Chiến diễn cũng được quá ha, đợt Anh Hùng Xạ Điêu thấy bị chê khắp nơi mà ta, chưa xem phim đó nhưng qua phim này thấy đáng mong chờ đó. Lót dép hóng.

- Không phải phim lưu lượng nào cũng "có tiền" được cỡ này đâu. Trailer đầy mùi tiền thế này phải dựa vào năng lực diễn xuất và cả sức hút thương mại của diễn viên nữa. Mong chờ quá.

- Xem trailer mà trong lòng cuồn cuộn vậy đó, nôn nao muốn xem liền xem liền, chẳng lẽ thật sự phải đọc 1400 chương sao.

- Nhìn ánh mắt Tiêu Chiến là thấy chất lượng rồi.

- Rất mong chờ Tề Hạ.

- Hiện tại tui thấy sau khi có trailer bên kia khen diễn xuất của Tiêu Chiến có lực, cảm giác các nhân vật khá hợp nguyên tác và tạo hình của Mao Hiểu Đồng khá highlight luôn.

- Lúc coi trailer để ý nhân vật này, hóa trang đỉnh thật, không nói Mao Hiểu Đồng không nhận ra bả luôn.

- Coi trailer tìm Mao Hiểu Đồng mờ con mắt. Và tui phải dùng phép loại trừ mới ra bả là vai Văn Xảo Vân. Ồ wow luôn á. Tạo hình phim này đỉnh thật sự.

Nói thêm về Thập Nhật Chung Yên, đây là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sát Trùng Đội Đội Viên. Câu chuyện phim xoay quanh một nhóm những bình thường bị cuốn vào một nơi gọi là Chung Yên Chi Địa. Tại đây, cứ mỗi 10 ngày lại diễn ra một vòng luân hồi sinh tử, nơi những người xấu số sẽ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt do nhóm Mười Hai Con Giáp đề ra, đặt cược mạng sống của chính bản thân mình.

Thập Nhật Chung Yên là cái tên đáng chờ đợi với những khán giả yêu thích thể loại vô hạn lưu.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Tề Hạ (Tiêu Chiến), người luôn mang chấp niệm trở về thế giới thực để cứu lấy người vợ anh yêu nhất. Trong vòng xoáy nguy hiểm này, anh và tất cả những người tham gia thử thách đều phải đối mặt với nguy cơ tứ phía. Mỗi người sẽ gặp muôn vàn khó khăn để giữ lấy tia hy vọng sống cho bản thân mình. Nhưng kể cả khi được sống, họ cũng sẽ mất trí nhớ, khó lòng thoát khỏi Vùng Đất Tận Cùng. Dẫu vậy, hy vọng cũng không hẳn là dập tắt hoàn toàn khi một số người chơi có được năng lực siêu nhiên mang tên Hồi Tưởng, giúp họ dần chạm đến những ký ức bị che giấu.

Về phần Mao Hiểu Đồng, cô đóng vai Văn Xảo Vân, từng là thủ lĩnh Khỉ Vàng của Chung Yên Chi Địa. Cô là người của thế giới này, có toàn bộ ký ức nhưng lại mất đi quyền khống chế đối với bản thân. Nhân vật Văn Xảo Vân sẽ có mối quan hệ tình cảm với Sở Thiên Thu do Ngụy Đại Huân đảm nhận.

Ngoài 3 cái tên Tiêu Chiến, Ngụy Đại Huân, Mao Hiểu Đồng, bộ phim Thập Nhật Chung Yên còn có sự góp mặt của các diễn viên như Hồ Tiên Hú, Lý Uyển Đát, Khâu Thiên, Hình Giai Đống, Mao Hiểu Tuệ, Lam Doanh Oánh...

nguồn: Weibo