Lần đầu lộ diện: Nhà mới 4 tầng của Đoàn Văn Hậu & Doãn Hải My đẹp đẳng cấp gấp 10 lần nhà cũ!

Vào tháng 5 vừa qua, MXH xôn xao thông tin Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My rao bán căn chung cư - nơi ở của 2 vợ chồng sau kết hôn, với giá khoảng 9 tỷ đồng. Tiếp tục đến tháng 7 "rò rỉ" thêm hình ảnh 2 vợ chồng đang cùng nhau đi đặt thiết kế nhà mới. Dù chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận nhưng mới đây, hình ảnh chi tiết về tổ ấm mới của vợ chồng Văn Hậu - Hải My đã lần đầu được tiết lộ!

Liên hệ với đơn vị thi công, được biết, nhà mới của Văn Hậu - Hải My rộng 90m2 với thiết kế gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ, nổi bật với phong cách hiện đại, lấy tông kem ấm làm tông màu chủ đạo.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My về chung nhà vào tháng 11/2023, cả 2 có 1 bé trai kháu khỉnh tên Lúa (Đoàn Minh Đăng).

Khu vực phòng khách

Phòng khách của đôi vợ chồng trẻ nổi bật với thiết kế ghế sofa dài cùng bàn trà nhỏ nhắn, không decor cầu kỳ nhưng rất hài hòa, đẹp mắt. Tường nhà được ốp gỗ để tạo sự liên kết với không gian, mang đến cảm giác sang trọng và ấm cúng cho phòng khách.

Cạnh khu vực sofa là cầu thang lên tầng 2, được thiết kế uốn lượn cực đẹp mắt, có thể nói đây là một trong những điểm nhấn giúp phòng khách thêm tinh tế, nổi bật.

Khu vực phòng khách không decor cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng và hiện đại.

Đối diện ghế sofa là tivi treo tường, phía dưới là thiết kế lò sưởi điện hơi nước đem đến sự nhấn nhá nổi bật cho không gian. Bên cạnh tivi là các kệ tủ thuận tiện cho việc trưng bày đồ decor. Cả 2 vợ chồng Văn Hậu - Hải My đều chuộng phong cách tối giản, vậy nên những món đồ trang trí tuy không sặc sỡ bắt mắt nhưng lại rất hài hòa, phù hợp với không gian.

Thiết kế và thi công nhà là đơn vị 696 Design.

Khu vực phòng bếp

Phòng bếp được thiết kế thông với phòng khách nhưng vì không gian nhà rộng rãi nên không đem lại cảm giác chật chội. Phòng bếp bài trí kệ tủ to để đựng rượu và ly. Bàn bếp rộng nhưng vẫn có thêm thiết kế bàn đảo cùng 2 bồn rửa nhằm thuận tiện cho việc nấu nướng.

Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng... đều được ưu tiên thiết kế âm tường giúp không gian vốn rộng lại càng thêm thoáng đãng.

Cận cảnh khu vực bếp và bàn ăn.

Phòng khách nhìn từ view nhà bếp.

Khu vực phòng ngủ của 2 vợ chồng

Không gian nào trong nhà cũng rộng và thoáng đãng nhờ có nhiều cửa sổ to giúp đón gió, đón nắng hiệu quả. Phòng ngủ của vợ chồng Văn Hậu - Hải My vẫn lấy tông kem ấm làm chủ đạo, tạo cảm giác hài hòa với tổng thể căn nhà. Giường ngủ của vợ chồng được đặt giữa phòng, 2 bên đầu giường là 2 kệ tủ nhỏ dùng để trang trí và đựng một số vật dụng cần thiết. Bên cạnh đặt thêm bức tranh to giúp không gian thêm phần sinh động.

Thay vì lắp đặt tivi, Văn Hậu và Hải My sử dụng máy chiếu để có thể gấp gọn dễ dàng khi không sử dụng. Thiết kế này vừa đảm bảo công năng vừa tối ưu diện tích.

Bàn làm việc nhỏ xinh trong phòng ngủ được thiết kế sát tường, nơi có cả cửa sổ và cửa ban công chiếu sáng nên rất thuận tiện để làm việc.





Khu vực phòng thay đồ

Phòng thay đồ được tách riêng biệt, không gian rộng rãi nhằm lưu trữ thoải mái đồ dùng cá nhân của 2 vợ chồng. Thiết kế tủ quần áo làm bằng kính kết hợp gương soi cao sát trần nhà tạo cảm giác cơi nới cho không gian càng thêm thoáng và rộng.

Khu vực này được bài trí thêm ghế ngồi và bàn trang điểm, thuận tiện cho Doãn Hải My makeup và skincare. Vị trí đắc địa thẳng hướng cửa sổ giúp đón ánh sáng tự nhiên, dự là khu vực này sẽ trở thành không gian lý tưởng để Hải My set được góc máy đẹp khi cần quay clip review các món đồ mỹ phẩm.

Phòng thay đồ tiện nghi, rộng rãi.

Hành lang lối vào phòng thay đồ. Bậc cầu thang được thiết kế theo kiểu xương cá độc đáo.

Khu vực phòng ngủ của con

Dễ nhận ra đây là phòng của bé Lúa vì được decor hết sức đáng yêu, ngộ nghĩnh. 1 chi tiết thú vị đó là gần như các không gian đều thiên về tông trầm nhẹ và được thiết kế theo phong cách đơn giản, vậy nhưng phòng bé Lúa lại ngập tràn màu sắc tươi sáng, khác biệt hoàn toàn so với tổng thể ngôi nhà.

Phòng bé Lúa có tông trắng kem kết hợp xanh lá. 2 vợ chồng sử dụng thiết kế giường gấp để có thể mở rộng không gian vui chơi của con mỗi khi không cần dùng giường ngủ. Phía đối diện giường là khu vui chơi thu nhỏ cho bé Lúa, được decor hết sức chỉn chu và xinh xắn.

Dù chỉ mới tiết lộ "sương sương" một vài không gian trong nhà nhưng nhiêu đây cũng đủ thấy tổ ấm mới của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vô cùng sang trọng, tinh tế và tiện nghi. Các hình ảnh nêu trên mới chỉ là bản 3D của ngôi nhà, dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thiện thiết kế vào năm sau.

Nguồn: NVCC