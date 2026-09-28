Lần đầu làm "bố", Bùi Công Nam sợ hãi nhất điều này

Tập 5 Bố ơi mình đi đâu thế mùa 6, phát sóng 27/9, đưa các ông bố đến với thử thách tự tay làm đồ chơi bằng tre dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Võ Tấn Tân tại Hội An, mỗi món đồ đều gửi gắm một câu chuyện riêng dành cho con.

Qua những trải nghiệm đời thường, Thành Trung và Phương Nam cũng hé lộ hai cách dạy con khác nhau: Một người chọn để con tự nhiên trải nghiệm, một người kiên trì rèn con gái tính tự lập từ những việc nhỏ nhất. Trong khi đó, "bố tập sự" Bùi Công Nam tiếp tục thử thách tăng độ khó khi một mình trông 5 đứa trẻ và xoay xở nấu một bữa cơm hoàn chỉnh cho cả nhóm.

Từ tre thô đến món quà chứa cả câu chuyện: Lê Dương Bảo Lâm dùng tóc mình làm chi tiết đặc biệt cho con

Trong tập 5, các ông bố có một trải nghiệm đặc biệt khi được nghệ nhân Võ Tấn Tân, người nổi tiếng với khả năng biến những cây tre mộc mạc thành nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo tại Hội An, hướng dẫn làm đồ chơi bằng tre dành tặng các con. Trước khi bắt tay vào thực hiện, các bố được tìm hiểu về đặc tính của tre và cách xử lý nguyên liệu theo phương pháp truyền thống.

Theo nghệ nhân Võ Tấn Tân, tre chứa nhiều đường nên có thể trở thành nguồn thức ăn cho côn trùng, vì vậy sau khi khai thác cần được xử lý phù hợp, trong đó có phương pháp ngâm dưới bùn trong thời gian dài để trung hòa lượng đường và lên men tinh bột bên trong, giúp nguyên liệu bền hơn và hạn chế nấm mốc. Sau phần tìm hiểu, các ông bố trực tiếp bắt tay vào từng công đoạn, từ chọn phần tre phù hợp, vẽ hình, cưa theo đường cong đến mài và lắp ghép, những thao tác tưởng đơn giản lại khiến các bố không ít lần loay hoay nhưng cũng mang đến nhiều tiếng cười.

Điều thú vị là mỗi người lại lựa chọn một món đồ khác nhau dựa trên sở thích và hình ảnh của các con. MC Thành Trung làm tặng hai con trai một chiếc phi thuyền bay vào không gian, như cách anh mong ước những ước mơ của các con thành hiện thực, đặc biệt trên chiếc phi thuyền còn khắc tên của các thành viên trong gia đình, biến món đồ chơi thành một dấu ấn riêng của cả nhà. Huy R dành cho bé Đậu một món đồ có chữ "chiến binh" trên thân, thể hiện hình ảnh mạnh mẽ mà anh muốn gửi gắm đến con trai, trong khi diễn viên Phương Nam chọn hình ảnh con ốc sên làm món quà lưu niệm cho con gái Nguyên Ốc, gắn với hành trình của hai bố con tại chương trình.

Đặc biệt, Lê Dương Bảo Lâm gây chú ý khi sử dụng chính tóc của mình để tạo thêm chi tiết cho món quà dành tặng bé Ku Phin. Anh dành nhiều ý nghĩa cho từng chi tiết trên món đồ: Hình ảnh chú voi tượng trưng cho sức mạnh, phần bụng gợi nhắc con "đừng bao giờ để bụng" như anh dí dỏm chia sẻ, còn những sợi tóc tượng trưng cho 365 ngày trong năm và tình yêu mà người cha dành cho con trong từng ngày. Sau một buổi xa con, các ông bố trở về với những món đồ tự tay hoàn thiện, mỗi sản phẩm mang theo một câu chuyện riêng: Có món gắn với ước mơ, có món gắn với tính cách của con, có món lại lưu giữ kỷ niệm của hành trình.

Hai cách dạy con của Thành Trung và Phương Nam

Nếu Phương Nam luôn dành sự quan tâm và lo lắng cho cô con gái nhỏ nhưng vẫn kiên trì rèn cho Nguyên Ốc tính tự lập từ những việc rất nhỏ như tự xúc ăn, dọn dẹp, thì Thành Trung lại chọn cách để các con được tự nhiên trải nghiệm, qua đó học cách thích nghi và có trách nhiệm với bản thân.

Là bố của một cô con gái, Phương Nam thừa nhận anh khá lo lắng khi Nguyên Ốc phải ở một mình, cho biết đây là lần đầu có con gái nên thường để ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống, sinh hoạt của con khi không có bố bên cạnh. Tuy nhiên, sự lo lắng ấy không đồng nghĩa với việc anh làm thay con mọi thứ. Trong bữa cơm chiều của hai bố con, Phương Nam chỉ đút cho Nguyên Ốc những miếng đầu tiên rồi giao lại việc ăn uống cho con, vừa nhắc nhở vừa giao hẹn: "Bố chỉ đút cho con ba miếng thôi, sau đó con phải tự ăn", thậm chí còn "dọa" đùa rằng nếu con không tự ăn thì khi chương trình lên sóng, "cả nước Việt Nam" sẽ biết chuyện.

Không dừng ở bữa ăn, sau khi ăn xong, Nguyên Ốc còn được bố giao việc cuộn chiếu, cùng rửa chén và tham gia những công việc nhỏ trong sinh hoạt của hai bố con. Đến buổi tối, Phương Nam tiếp tục tranh thủ dạy con một mẹo nhỏ ngày xưa: Dùng cơm để làm chất kết dính thay cho keo, để Nguyên Ốc tự thử, tự quan sát xem miếng cơm có thể dính được hay không.

Trong khi đó, Thành Trung nhìn việc nuôi dạy trẻ ở góc độ rộng hơn. Theo anh, trẻ cần được phát triển cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời hiểu giá trị của những điều tưởng như rất bình thường trong cuộc sống. "Nói chung là quan điểm của anh là nuôi các cháu bây giờ phải cân bằng cả về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần", Thành Trung chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh việc để các con hiểu giá trị của từng bữa ăn và biết trân trọng những gì mình đang có. Quan điểm "để cho các con phát triển tự nhiên và có trách nhiệm" của anh còn thể hiện qua việc yêu cầu các con biết nhường nhịn, chơi cùng và chăm sóc các em nhỏ hơn thay vì chỉ tập trung vào cuộc chơi của mình.

Một tình huống khác cho thấy rõ cách Thành Trung xử lý cảm xúc của con xảy ra khi Daino sợ thạch sùng. Trong lúc chuẩn bị chụp ảnh, Daino liên tục nhìn lên tường vì lo con thạch sùng vẫn còn ở đó. Thành Trung trấn an: "Không phải sợ, có ba đây rồi", nhưng Daino vẫn tủi thân và bật khóc. Nhận thấy cảm xúc của con, anh ôm con, giúp bé bình tĩnh rồi chuyển sự chú ý sang một nhiệm vụ khác là để Daino cầm máy chụp ảnh, thay vì biến nỗi sợ của con thành một cuộc tranh luận. Ở một khoảnh khắc khác trước giờ ngủ, anh cũng nhắc các con về sự khác biệt trong điều kiện sinh hoạt giữa các gia đình, khi hai con được ngủ trong phòng có điều hòa còn các em ở nhà bên chỉ có quạt, qua đó nhắc con biết trân trọng những gì mình đang có.

Bùi Công Nam lo sợ việc nấu cơm cho 5 đứa trẻ sẽ thành "ký ức kinh hoàng"

Nếu ở tập trước, Bùi Công Nam đã có dịp "tập làm bố" khi một mình dẫn 5 bé đi ăn sáng, chuẩn bị mâm cỗ và tham gia đêm diễn Trung thu, thì sang tập 5, thử thách dành cho "bố tập sự" tiếp tục tăng độ khó. Trong khi các ông bố khác đi học làm đồ chơi tre, Bùi Công Nam ở lại trông 5 đứa trẻ và đảm nhận luôn nhiệm vụ chuẩn bị bữa cơm cho cả nhóm. Một mình quán xuyến 5 đứa trẻ, anh liên tục nhắc các bé "tập trung, tập trung, tập trung", hướng dẫn các con rửa tay, rửa mặt, rửa chân sau khi vui chơi, xen giữa những lời nhắc nhở là những câu động viên như "Em Phin giỏi quá", "Quá giỏi luôn", cho thấy "bố tập sự" đang dần bắt nhịp với công việc chăm trẻ.

Nhưng nếu trông 5 đứa trẻ đã không dễ, nấu một bữa cơm cho cả nhóm lại là một thử thách khác. Đến giờ vào bếp, Bùi Công Nam thừa nhận chưa biết sẽ nấu món gì và chỉ có thể tự nhủ: "Thôi, vạn sự tùy duyên đi". Anh còn hài hước lo rằng nếu bữa ăn không thành công, đây sẽ trở thành "một chút ký ức kinh hoàng" đối với các con. Không chỉ tự xoay xở, anh cũng nhanh chóng tìm cách để các bé cùng tham gia, khi Ku Phin và Daino vào bếp, anh phát cho mỗi bé một chiếc đũa, hướng dẫn các con đánh trứng, vừa làm vừa giải thích cách đánh để lòng đỏ và lòng trắng quyện vào nhau, đồng thời phải tính toán đến khẩu vị của trẻ, đặc biệt lưu ý các món không được quá cay.

Dù rất nỗ lực nhưng đến khi các ông bố trở về từ xưởng tre, bữa cơm vẫn chưa có món nào hoàn thành. Lê Dương Bảo Lâm lập tức dí dỏm trêu: "Em ở nhà có nhiệm vụ giữ con với nấu đồ ăn mà em làm chưa xong là sao?". Bùi Công Nam cho biết lúc này trong bếp thậm chí chưa có rau để nấu, khiến Huy R và Phương Nam phải ra ngoài tìm thêm rau rồi cùng mọi người tiếp tục xoay xở hoàn thiện bữa cơm. Từ những nguyên liệu có sẵn, các bố chia nhau làm trứng chiên, thịt rim, rau luộc và chả đỗ xào, riêng Phương Nam còn nhất quyết phải tìm cho được hành khô để làm thịt, khiến công cuộc chuẩn bị một bữa cơm tưởng đơn giản lại liên tục phát sinh những tình huống dở khóc dở cười.

Sau một hồi xoay xở, bữa cơm cuối cùng cũng được dọn lên. Bùi Công Nam thừa nhận anh chọn những món này vì lúc đó "trong tay có gì thì làm nấy". Căn bếp bắt đầu bằng sự lúng túng nhưng dần trở nên "lao xao, xôn xao, rôm rả" khi các ông bố cùng vào phụ, còn các con cũng được tham gia chuẩn bị. Bữa cơm cũng trở thành dịp để các bố dạy con những phép lịch sự nhỏ trên bàn ăn: không với tay qua mặt người khác để lấy thức ăn, muốn lấy món gì thì nhờ bố gắp giúp, còn Huy R cũng tranh thủ hướng dẫn các bé cách ăn uống đúng phép lịch sự. Từ một "bố tập sự" bước vào căn bếp với tâm thế "vạn sự tùy duyên", Bùi Công Nam cuối cùng vẫn đưa được 5 đứa trẻ đến bàn ăn, và "ký ức kinh hoàng" mà anh lo lắng từ đầu đã không xảy ra.