Dương Quá đầu tiên trên màn ảnh: Đóng 2 vai trong 'Tây du ký', U80 vẫn làm nghề

La Lạc Lâm là nam diễn viên gạo cội từng góp mặt trong vô số phim của đài TVB. Ông cũng là người đầu tiên có may mắn hóa thân vào vai diễn Dương Quá trên màn ảnh nhỏ.

Diễn cảnh “chết” nhiều nhất màn ảnh

La Lạc Lâm sinh năm 1948, bắt đầu sự nghiệp diễn viên từ năm 17 tuổi. Năm 1976, sau nhiều năm làm diễn viên quần chúng, La Lạc Lâm lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính Dương Quá trong bộ phim Thần điêu đại hiệp. Là phiên bản đầu tiên nên La Lạc Lâm được khán giả yêu mến gọi là “Dương Quá đầu tiên trên màn ảnh”.

La Lạc Lâm là Dương Quá đầu tiên trên màn ảnh.

Sau bộ phim, La Lạc Lâm trở thành cái tên được chú ý. Ông tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Phong thần bảng (vai Chu Văn Vương), Tiếu ngạo giang hồ 1996 (vai Nhậm Ngã Hành), Mái ấm gia đình 4 (vai Long Cảm Uy)… Ít ai biết trong Tây du ký phiên bản 1998, La Lạc Lâm đừng đảm nhận đến 2 vai là Đông Hải Long Vương và Quốc vương Ô Kê Quốc.

Từ thập niên 90, sự nghiệp của La Lạc Lâm không quá khởi sắc khi quay về đài TVB. Thời gian này, ông thường xuyên nhận các vai phụ, thậm chí là các vai nhỏ chỉ xuất hiện một chút đã “nhắm mắt xuôi tay”. Chính điều này khiến tài tử họ La còn được mệnh danh là “Nam diễn viên chết nhiều nhất trên màn ảnh”. Ông từng nổi tiếng với kỷ lục “qua đời” 5 lần/ngày trong 5 bộ phim khác nhau.

Tài tử chuyên đóng các vai phụ trên màn ảnh.

La Lạc Lâm từng cho biết trong khoảng 40 năm đóng phim, tổng cộng đã “chết” hơn 100 lần. Nên với “chuyên môn” của ông về lĩnh vực này thì “chết” 5 lần/1 ngày cũng không có gì là bất thường. Tuy nhiên công việc của một diễn viên quần chúng được trả lương rất thấp nên may mắn là ông có việc tay trái là một vũ công để kiếm thêm tiền.

U80 vẫn lăn lộn với nghề

Ở tuổi 78, La Lạc Lâm vẫn được nhận xét là giữ phong độ đáng ngưỡng mộ. Ông vẫn nhanh nhẹn, thần thái tỉnh táo và vóc dáng gọn gàng.

Trong khi các diễn viên cùng thời khác đã nghỉ ngơi và vui vầy bên con cháu, La Lạc Lâm vẫn miệt mài đóng phim, cống hiến cho nghệ thuật suốt nhiều năm qua. Nam diễn viên được đồng nghiệp và hậu bối yêu mến, kính trọng vì luôn thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng ngoài đời lại rất hòa đồng, nhiệt tình và gần gũi.

Ngoài đóng phim, La Lạc Lâm cũng nhận tham gia quảng cáo. Ở độ tuổi 70, ông không đầu tư chứng khoán hay bất động sản mà vẫn cần mẫn đóng phim với lý do chưa đủ tiền về hưu.

Gần đây, tài tử gây chú ý khi thừa nhận ông đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giải nghệ. Trước đó, La Lạc Lâm từng nhiều lần bày tỏ rằng ông vẫn còn yêu nghề, còn đủ sức khỏe và vẫn tìm thấy niềm vui khi được nhìn thấy thành quả diễn xuất của mình trên màn ảnh. Chính tình yêu ấy khiến ông chưa từng vội vàng nói lời chia tay.

Nam diễn viên vẫn phong độ ở tuổi 78.

Về đời tư, La Lạc Lâm từng có hai cuộc hôn nhân song đều thất bại. Năm 21 tuổi, ông kết hôn với người vợ đầu và có hai con gái. Mối tình này nhanh chóng tan vỡ vì cả hai còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn.

Năm 1982, nam diễn viên kết hôn với Trần Bảo Nghi - em gái diễn viên Trần Bảo Châu. Đến năm 2011, cả hai xác nhận đã ly thân nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù không còn tình yêu nhưng hai người vẫn còn tình nghĩa, coi nhau như những người tri kỷ.